прогноз на матч Эредивизии, ставка за 2.89

31 октября в 11-м туре чемпионата Нидерландов по футболу сыграют ПСВ и «Фортуна» Ситтард. Начало игры — в 22:00 мск.

ПСВ

Турнирное положение: «Красно-белые» традиционно бьются за чемпионский титул. Команда находится на 2 месте турнирной таблицы.

При этом ПСВ лишь по дополнительным показателям отстает от «Фейеноорда». А вот отличилась команда 30 результативными выстрелами в 10 матчах.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Красно-белые» переиграли «Фейеноорд» (3:2).

До того команда учинила разгром «Наполи» (6:2). А вот поединок с «Гоу Эхед Иглз» завершился натужной викторией (2:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 4 победы. В этих поединках ПСВ забил 16 мячей, пропустив в свои ворота 6.

Не сыграют: Алассан Плеа, Рубен ван Боммель — травмированы.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Красно-белые» нынче выглядят весьма выгодно. Команда победила в 4 своих последних поединках.

Причем ПСВ традиционно успешно противостоит «Фортуне». В пяти последних очных поединках команда победила 4 раза при одной ничьей.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Команда постарается как можно скорее взгромоздиться на вершину таблицы.

«Фортуна» Ситтард

Турнирное положение: «Фортуна» нынешний чемпионат проводит не столь продуктивно. Команда ныне пребывает на 12 строчке турнирной таблицы.

Причем «Фортуна» Ситтард всего на 4 зачетных пункта опережает опасную зону. Команда в 10 поединках отличилась 14 забитыми мячами.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Фортуна» переиграла скромный «Гемерт» (1:0).

До того команда потерпела поражение от «Гронингена» (1:2). А вот чуть ранее она с минимальным счетом уступила «Эксельсиору».

При этом «Фортуна» Ситтард в 5 своих последних поединках добыла 2 виктории. Команда отличилась 5 забитыми мячами при 6 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Фортуна» намерены быть в середняках лиги. Вот только до последней виктории команда уступила дважды кряду.

При этом «Фортуна» Ситтард не преуспевает в плане надежности своих тылов. В среднем команда пропускает чаще гола за матч.

Команда относительно неплохо выглядит в плане реализации. Правда, последняя виктория над ПСВ случилась еще 26 лет назад.

Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. «Фортуна» постарается зацепиться хотя бы за ничью.

Статистика для ставок

«Фортуна» Ситтард уже 26 лет не может обыграть ПСВ

ПСВ в среднем забивает 3 мяча за матч

«Красно-белые» победили в 4 своих последних поединках

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: ПСВ — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.10. Ничья оценена в 11.00, а победа оппонента — в скромные 16.50.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.23 и 3.80.

Прогноз: «Красно-белые» намерены запрыгнуть на первую строчку, и наверняка активно понесутся в атаку.

Номинальные хозяева имеют в своем составе весьма качественных атакующих исполнителей, к тому же исторически успешно противостоят «Фортуне».

2.89 Фора ПСВ -3.5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.89 на матч ПСВ — «Фортуна» Ситтард позволит вывести на карту выигрыш 1890₽, общая выплата — 2890₽

Ставка: Фора ПСВ -3.5 за 2.89.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше четырех мячей.

2.45 ТБ 4.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.45 на матч ПСВ — «Фортуна» Ситтард позволит вывести на карту выигрыш 1450₽, общая выплата — 2450₽

Ставка: ТБ 4.5 за 2.45