31 октября в 11-м туре чемпионата Нидерландов по футболу сыграют ПСВ и «Фортуна» Ситтард. Начало игры — в 22:00 мск.
ПСВ
Турнирное положение: «Красно-белые» традиционно бьются за чемпионский титул. Команда находится на 2 месте турнирной таблицы.
При этом ПСВ лишь по дополнительным показателям отстает от «Фейеноорда». А вот отличилась команда 30 результативными выстрелами в 10 матчах.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Красно-белые» переиграли «Фейеноорд» (3:2).
До того команда учинила разгром «Наполи» (6:2). А вот поединок с «Гоу Эхед Иглз» завершился натужной викторией (2:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 4 победы. В этих поединках ПСВ забил 16 мячей, пропустив в свои ворота 6.
Не сыграют: Алассан Плеа, Рубен ван Боммель — травмированы.
Состояние команды: «Красно-белые» нынче выглядят весьма выгодно. Команда победила в 4 своих последних поединках.
Причем ПСВ традиционно успешно противостоит «Фортуне». В пяти последних очных поединках команда победила 4 раза при одной ничьей.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Команда постарается как можно скорее взгромоздиться на вершину таблицы.
«Фортуна» Ситтард
Турнирное положение: «Фортуна» нынешний чемпионат проводит не столь продуктивно. Команда ныне пребывает на 12 строчке турнирной таблицы.
Причем «Фортуна» Ситтард всего на 4 зачетных пункта опережает опасную зону. Команда в 10 поединках отличилась 14 забитыми мячами.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Фортуна» переиграла скромный «Гемерт» (1:0).
До того команда потерпела поражение от «Гронингена» (1:2). А вот чуть ранее она с минимальным счетом уступила «Эксельсиору».
При этом «Фортуна» Ситтард в 5 своих последних поединках добыла 2 виктории. Команда отличилась 5 забитыми мячами при 6 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Фортуна» намерены быть в середняках лиги. Вот только до последней виктории команда уступила дважды кряду.
При этом «Фортуна» Ситтард не преуспевает в плане надежности своих тылов. В среднем команда пропускает чаще гола за матч.
Команда относительно неплохо выглядит в плане реализации. Правда, последняя виктория над ПСВ случилась еще 26 лет назад.
Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. «Фортуна» постарается зацепиться хотя бы за ничью.
Статистика для ставок
- «Фортуна» Ситтард уже 26 лет не может обыграть ПСВ
- ПСВ в среднем забивает 3 мяча за матч
- «Красно-белые» победили в 4 своих последних поединках
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: ПСВ — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.10. Ничья оценена в 11.00, а победа оппонента — в скромные 16.50.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.23 и 3.80.
Прогноз: «Красно-белые» намерены запрыгнуть на первую строчку, и наверняка активно понесутся в атаку.
Номинальные хозяева имеют в своем составе весьма качественных атакующих исполнителей, к тому же исторически успешно противостоят «Фортуне».
Ставка: Фора ПСВ -3.5 за 2.89.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше четырех мячей.
Ставка: ТБ 4.5 за 2.45