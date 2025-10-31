31 октября в 11-м туре чемпионата Нидерландов по футболу сыграют ПСВ и «Фортуна» Ситтард. Начало игры — в 22:00 мск.

Роман Петренко

ПСВ

Турнирное положение: «Красно-белые» традиционно бьются за чемпионский титул.  Команда находится на 2 месте турнирной таблицы.

При этом ПСВ лишь по дополнительным показателям отстает от «Фейеноорда».  А вот отличилась команда 30 результативными выстрелами в 10 матчах.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно.  «Красно-белые» переиграли «Фейеноорд» (3:2).

До того команда учинила разгром «Наполи» (6:2).  А вот поединок с «Гоу Эхед Иглз» завершился натужной викторией (2:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 4 победы.  В этих поединках ПСВ забил 16 мячей, пропустив в свои ворота 6.

Не сыграют: Алассан Плеа, Рубен ван Боммель — травмированы.

Состояние команды: «Красно-белые» нынче выглядят весьма выгодно.  Команда победила в 4 своих последних поединках.

Причем ПСВ традиционно успешно противостоит «Фортуне».  В пяти последних очных поединках команда победила 4 раза при одной ничьей.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно.  Команда постарается как можно скорее взгромоздиться на вершину таблицы.

«Фортуна» Ситтард

Турнирное положение: «Фортуна» нынешний чемпионат проводит не столь продуктивно.  Команда ныне пребывает на 12 строчке турнирной таблицы.

Причем «Фортуна» Ситтард всего на 4 зачетных пункта опережает опасную зону.  Команда в 10 поединках отличилась 14 забитыми мячами.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно.  «Фортуна» переиграла скромный «Гемерт» (1:0).

До того команда потерпела поражение от «Гронингена» (1:2).  А вот чуть ранее она с минимальным счетом уступила «Эксельсиору».

При этом «Фортуна» Ситтард в 5 своих последних поединках добыла 2 виктории.  Команда отличилась 5 забитыми мячами при 6 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Фортуна» намерены быть в середняках лиги.  Вот только до последней виктории команда уступила дважды кряду.

При этом «Фортуна» Ситтард не преуспевает в плане надежности своих тылов.  В среднем команда пропускает чаще гола за матч.

Команда относительно неплохо выглядит в плане реализации.  Правда, последняя виктория над ПСВ случилась еще 26 лет назад.

Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером.  «Фортуна» постарается зацепиться хотя бы за ничью.

  • «Фортуна» Ситтард уже 26 лет не может обыграть ПСВ
  • ПСВ в среднем забивает 3 мяча за матч
  • «Красно-белые» победили в 4 своих последних поединках

Коэффициенты букмекеров: ПСВ — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой.  На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.10.  Ничья оценена в 11.00, а победа оппонента — в скромные 16.50.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.23 и 3.80.

Прогноз: «Красно-белые» намерены запрыгнуть на первую строчку, и наверняка активно понесутся в атаку.

Номинальные хозяева имеют в своем составе весьма качественных атакующих исполнителей, к тому же исторически успешно противостоят «Фортуне».

Фора ПСВ -3.5
Ставка в размере 1000  с коэффициентом 2.89 на матч ПСВ — «Фортуна» Ситтард  позволит вывести на карту выигрыш 1890₽, общая выплата — 2890₽

Ставка: Фора ПСВ -3.5 за 2.89.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше четырех мячей.

ТБ 4.5
Сделанная ставка 1000  с коэффициентом 2.45 на матч ПСВ — «Фортуна» Ситтард  позволит вывести на карту выигрыш 1450₽, общая выплата — 2450₽

Ставка: ТБ 4.5 за 2.45