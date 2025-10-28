28 октября в 1/8 финала Кубка Английской лиги по футболу сыграют «Рексхэм» и «Кардифф Сити». Начало игры — в 23:00 мск.

Роман ПетренкоРоман ПетренкоФутбольный эксперт LiveSport.RuПодписаться в ТелеграмеПодписаться+

«Рексхэм»

Турнирное положение: «Драконы» бьются за выживание в Чемпионшипе.  Команда находится на 16 месте турнирной таблицы.

При этом «Рексхэм» в 12 матчах набрал 14 зачетных баллов.  В них команда отличилась 16 результативными выстрелами.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно.  «Драконы» не уступили «Мидлсбро» (1:1).

До того команда нанесла поражение «Оксфорд Юнайтед» (1:0).  А вот поединок со «Сток Сити» принес разочарование (0:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 1 раз.  В этих поединках «Рексхэм» забил 4 мяча, пропустив в свои ворота 4.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Драконы» нынче выглядят симпатично.  Команда не проигрывает уже 2 матча кряду.

Причем «Рексхэм» традиционно неудачно противостоит «ласточкам».  Из четырех очных поединков команда победила один раз при 2 коллизиях.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно.  Команда постарается впервые за 25 лет переиграть «ласточек».

«Кардифф Сити»

Турнирное положение: «Ласточки» сражаются за выход в Чемпионшип.  Команда ныне пребывает на 1 строчке турнирной таблицы Первой лиги.

Причем «Кардифф Сити» в 13 поединках набрал 26 зачетных баллов.  При этом команда отличилась 21 забитым мячом.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно.  «Ласточки» уступили «Болтону» (1:3).

До того команда нанесла поражение «Редингу» (2:1).  А вот чуть ранее она с минимальным счетом уступила «Ньюпорту».

При этом «Кардифф Сити» в 5 своих последних поединках добыл 2 виктории.  Команда отличилась 6 забитыми мячами при 7 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Ласточки» нынче не блещут стабильностью.  Команда чередует успешные поединки с бледноватыми.

При этом «Кардифф Сити» вполне преуспевает в плане надежности своих тылов.  В среднем команда пропускает реже гола за матч.

Команда весьма посредственно выглядит в плане реализации.  Зато Юсеф Салех настрелял уже пять мячей в текущем чемпионате.

Безусловно, номинальные гости будут действовать с позиции силы.  «Ласточки» намереваются пройти как можно дальше в Кубке лиги.

Статистика для ставок

  • «Кардифф Сити» переиграл «Рексхэм» в двух последних очных поединках
  • «Рексхэм» уже 25 лет не обыгрывает «ласточек»
  • «Драконы» не уступили в 2 своих последних поединках

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Рексхэм» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой.  На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.28.  Ничья оценена в 3.50, а победа оппонента — в скромные 3.15.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.99 и 1.87.

Прогноз: «Драконы» нынче выглядят предпочтительнее оппонента, и наверняка активно понесутся в атаку.

Номинальные хозяева несколько прибавили, да и «ласточкам» отчётливо не хватает пресловутой стабильности.

2.28П1Ставка на матч #1Поставить
Ставка в размере 1000  с коэффициентом 2.28 на матч «Рексхэм» — «Кардифф Сити»  принесёт прибыль 1280₽, общая выплата — 2280₽

Ставка: Победа «Рексхэма» за 2.28.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трёх мячей.

3.35ТБ 3.5Ставка на матч #2Поставить
Ставка 1000  с коэффициентом 3.35 на матч «Рексхэм» — «Кардифф Сити»  позволит вывести на карту выигрыш 2350₽, общая выплата — 3350₽

Ставка: ТБ 3.5 за 3.35