28 октября в 1/16 финала Кубка Германии по футболу сыграют «Боруссия» М и «Карлсруэ». Начало игры — в 22:45 мск.

«Боруссия» М

Турнирное положение: «Жеребята» провалили старт чемпионата. Команда находится на 18 месте турнирной таблицы.

При этом «Боруссия» М в 8 матчах набрала лишь 3 зачетных балла. В них команда отличилась 6 результативными выстрелами.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Жеребята» уступили «Баварии» (0:3).

До того команда была бита «Унионом» (1:3). А вот поединок с «Пройссен Мюнстером» завершился викторией (3:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила один раз. В этих поединках «Боруссия» М забила 8 мячей, пропустив в свои ворота 14.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Жеребята» нынче выглядят крайне слабо. Команда уступила в 2 своих последних поединках.

Причем «Боруссия» М традиционно успешно противостоит «Карлсруэ». В пяти последних очных поединках команда победила 3 раза при одном поражении.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Команда твердо намерена пройти в следующий раунд Кубка Германии.

«Карлсруэ»

Турнирное положение: «Евробойцы» нынешний чемпионат начали относительно продуктивно. Команда ныне пребывает на 6 строчке турнирной таблицы Второй Бундеслиги.

Причем «Карлсруэ» всего на 4 пункта отстает от третьей позиции. Команда в 10 поединках отличилась 17 забитыми мячами.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Евробойцы» сумели одолеть «Гройтер Фюрт» (4:1).

До того команда потерпела поражение от «Кайзерслаутерна» (2:3). А вот чуть ранее она была бита «Фрайбургом» (0:7).

При этом «Карлсруэ» в 5 своих последних поединках добыл 2 виктории. Команда отличилась 10 забитыми мячами при 14 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Евробойцы» крайне нестабильны. Команда чередует успешные поединки с блеклыми.

При этом «Карлсруэ» не преуспевает в плане надежности своих тылов. В среднем команда пропускает чаще гола за матч.

Команда неплохо выглядит в плане реализации. Вот только гладбахцев она не может одолеть уже на протяжении 26 лет.

Безусловно, номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. «Евробойцы» вполне способны найти свои шансы в контригре.

Статистика для ставок

«Карлсруэ» уже 26 лет не обыгрывает «жеребят»

«Боруссия» М в среднем пропускает чаще 2 мячей за матч

«Жеребята» уступили в 2 своих последних поединках

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Боруссия» М — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.60. Ничья оценена в 4.50, а победа оппонента — в скромные 4.85.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.59 и 2.33.

Прогноз: «Жеребята» намерены прервать серию своих неудач, и наверняка активно понесутся в атаку.

Номинальные хозяева имеют в своем составе качественных атакующих исполнителей, да и оппонент крайне нестабилен.

Ставка: Победа «Боруссии» М в 1 тайме за 2.10.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться сумеет лишь один из оппонентов.

Ставка: Обе не забьют за 2.13