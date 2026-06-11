прогноз на матч 11-го тура чемпионата Таджикистана, ставка за 2.43

12 июня в 11-м туре чемпионата Таджикистана по футболу сыграют «Баркчи» и «Худжанд». Начало игры — в 17:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.43.

«Баркчи»

Турнирное положение: «Баркчи» все никак не может отдалиться от группы аутсайдеров. Команда на данный момент находится на 9 месте турнирной таблицы.

При этом «Баркчи» на 4 очка опережает зону вылета. А вот забивает команда в среднем гол за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда явно не запишет себе в актив. «Баркчи» был бит «Хосилотом» (1:2).

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Плюс «Истиклол» оказался камнем преткновения (0:2). Да и немного ранее команда по всем статьям уступила «Регар-ТадАЗу» (1:4).

Вообще же, до этих трех поражений «Баркчи» одержал две победы. Вот только пропускает команда в среднем 2 гола за матч.

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Состояние команды: «Баркчи» сейчас находится в очевидном кризисе. В трех последних проигранных матчах команда неизменно пропускала два и более мячей.

Вот только поединки с «Худжандом» давно являются для команды проблемой. Уже почти 10 лет «Баркчи» не может обыграть столь неудобного соперника.

«Худжанд»

Турнирное положение: «Худжанд» нынешний сезон проводит крайне слабо. Команда пребывает на скромном 8 месте турнирной таблицы.

Правда, «Худжанд» лишь на 6 очков отстает от лидера. При этом команда отличилась всего 10 забитыми мячами в 10 поединках.

Последние матчи: в предыдущем поединке команда снова потеряла важные очки. Дома она расписала мировую с «Вахшем» (0:0).

До того команда нанесла поражение «Равшану» (4:1). А вот поединок со «Хосилотом» завершился болезненной коллизией (0:2).

При этом «Худжанд» в 5 своих последних поединках разжился лишь одной викторией. Команда отличилась 5 забитыми мячами при 7 пропущенных в свои ворота.

Состояние команды: «Худжанд» все никак не выйдет на проектную мощность. Потенциал у команды высокий, вот только реализовать его пока не получается.

Команда крайне неудачно выступает в выездных поединках. В двух последних матчах вне дома она потерпела поражения. Да и не выигрывает на выезде «Худжанд» уже 4 матча кряду.

В нынешнем чемпионате команда победила лишь трижды. Да и вообще, «Худжанд» постепенно превращается в скромного середняка.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Перед предстоящим матчем букмекеры считают «Худжанд» фаворитом с коэффициентом 2.43. Ничья оценена в 2.91, а победа соперника — в 2.89.

Букмекеры предлагают рассмотреть тотал больше 2.5 за 2.46, а тотал меньше 2.5 можно взять за скромные 1.43.

Прогноз: «Худжанд» находится явно не на своем месте, да и оборонительные редуты «Баркчи» слишком часто откровенно сбоят.

2.43 Победа «Худжанда» Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.43 на матч «Баркчи» — «Худжанд» принесёт прибыль 1430₽, общая выплата — 2430₽

Ставка: Победа «Худжанда» за 2.43.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники забьют больше двух мячей.

2.46 Тотал больше 2.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.46 на матч «Баркчи» — «Худжанд» позволит вывести на карту выигрыш 1460₽, общая выплата — 2460₽

Ставка: Тотал больше 2.5 за 2.46.

Пять причин, почему ставка зайдет