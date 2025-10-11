прогноз на матч Первой лиги, ставка за 2.30

11 октября в 14-м туре чемпионата России по футболу сыграют «Урал» и «Челябинск». Начало игры — в 17:00 мск.

«Урал»

Турнирное положение: «Шмели» нынче выглядят не лучшим образом. Команда находится на 3 месте турнирной таблицы.

При этом «Урал» на 3 зачетных балла отстает от второй позиции. А вот отличилась команда 21 результативным выстрелом.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела крайне неудачно. «Шмели» были раздавлены КАМАЗом (1:5).

До того команда потерпела поражение от «СКА-Хабаровска» (1:2). А вот поединок с ПСК завершился викторией (2:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 победы. В этих поединках «Урал» забил 7 мячей, пропустив в свои ворота 10.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на ФНЛ

Состояние команды: «Шмели» потенциально способны прибавить во всех компонентах. Да и состав команды по именам выглядит весьма симпатично.

Причем «Урал» уступил в двух своих последних поединках. Более того, в них команда умудрилась пропустить 7 мячей.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. «Шмели» твердо намерены вернуться в дуэт лидеров.

«Челябинск»

Турнирное положение: Челябинцы вполне способны пободаться за стыки. Команда ныне пребывает на 4 строчке турнирной таблицы.

Причем «Челябинск» всего на 4 пункта отстает от второго места. А вот отличилась команда 18 забитыми мячами в 13 матчах.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. Челябинцы не сумели одолеть «Енисей» (0:0).

До того команда расписала блеклую мировую с «Уфой» (0:0). А вот чуть ранее она нанесла поражение «Иркутску» (3:2).

При этом «Челябинск» в 5 своих последних поединках добыл 2 виктории. Команда отличилась 8 забитыми мячами при 3 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Челябинцы имеют достаточно надежные тылы. Команда не пропускала в 2 своих последних поединках.

При этом «Челябинск» несколько забуксовал в плане результатов. Потери очков с представителями нижней части турнирной таблицы явно угнетают.

А вот не проигрывает команда Романа Пилипчука уже без малого 2 месяца. Да и закрепиться в квартете лидеров — уже шикарная мотивация!

Безусловно, номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. Команда постарается найти свои шансы на стандартах.

Статистика для ставок

Челябинцы не пропускали в 2 своих последних поединках

«Шмели» уступили в 2 своих последних матчах

Челябинцы не проигрывают уже почти 2 месяца

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Урал» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.72. Ничья оценена в 3.45, а победа оппонента — в скромные 4.75.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 2.15 и 1.62.

Прогноз: «Урал» способен прибавить в плане реализации, и наверняка сразу будет максимально активно атаковать.

Номинальные хозяева имеют качественный подбор игроков, к тому же максимально мотивированы вернуться в дуэт лидеров.

2.30 П1 в 1 тайме Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.30 на матч «Урал» — «Челябинск» принесёт прибыль 1300₽, общая выплата — 2300₽

Ставка: Победа «Урала» в 1 тайме за 2.30.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более двух мячей.

2.15 ТБ 2.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.15 на матч «Урал» — «Челябинск» принесёт чистый выигрыш 1150₽, общая выплата — 2150₽

Ставка: ТБ 2.5 за 2.15