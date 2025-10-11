11 октября в 14-м туре чемпионата России по футболу сыграют «Урал» и «Челябинск». Начало игры — в 17:00 мск.
«Урал»
Турнирное положение: «Шмели» нынче выглядят не лучшим образом. Команда находится на 3 месте турнирной таблицы.
При этом «Урал» на 3 зачетных балла отстает от второй позиции. А вот отличилась команда 21 результативным выстрелом.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела крайне неудачно. «Шмели» были раздавлены КАМАЗом (1:5).
До того команда потерпела поражение от «СКА-Хабаровска» (1:2). А вот поединок с ПСК завершился викторией (2:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 победы. В этих поединках «Урал» забил 7 мячей, пропустив в свои ворота 10.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Шмели» потенциально способны прибавить во всех компонентах. Да и состав команды по именам выглядит весьма симпатично.
Причем «Урал» уступил в двух своих последних поединках. Более того, в них команда умудрилась пропустить 7 мячей.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. «Шмели» твердо намерены вернуться в дуэт лидеров.
«Челябинск»
Турнирное положение: Челябинцы вполне способны пободаться за стыки. Команда ныне пребывает на 4 строчке турнирной таблицы.
Причем «Челябинск» всего на 4 пункта отстает от второго места. А вот отличилась команда 18 забитыми мячами в 13 матчах.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. Челябинцы не сумели одолеть «Енисей» (0:0).
До того команда расписала блеклую мировую с «Уфой» (0:0). А вот чуть ранее она нанесла поражение «Иркутску» (3:2).
При этом «Челябинск» в 5 своих последних поединках добыл 2 виктории. Команда отличилась 8 забитыми мячами при 3 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Челябинцы имеют достаточно надежные тылы. Команда не пропускала в 2 своих последних поединках.
При этом «Челябинск» несколько забуксовал в плане результатов. Потери очков с представителями нижней части турнирной таблицы явно угнетают.
А вот не проигрывает команда Романа Пилипчука уже без малого 2 месяца. Да и закрепиться в квартете лидеров — уже шикарная мотивация!
Безусловно, номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. Команда постарается найти свои шансы на стандартах.
Статистика для ставок
- Челябинцы не пропускали в 2 своих последних поединках
- «Шмели» уступили в 2 своих последних матчах
- Челябинцы не проигрывают уже почти 2 месяца
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Урал» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.72. Ничья оценена в 3.45, а победа оппонента — в скромные 4.75.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 2.15 и 1.62.
Прогноз: «Урал» способен прибавить в плане реализации, и наверняка сразу будет максимально активно атаковать.
Номинальные хозяева имеют качественный подбор игроков, к тому же максимально мотивированы вернуться в дуэт лидеров.
Ставка: Победа «Урала» в 1 тайме за 2.30.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более двух мячей.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.15