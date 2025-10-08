Подопечные Валерия Карпина приступили к подготовке очередным спаррингам. 10 октября россияне сыграют против Ирана в Волгограде, а 14 октября наши соотечественники примут в Москве Боливию.

В составе лучшие из доступных

Главная команда нашей страны снова собралась вместе. В сентябре подопечные Валерия Карпина провели два товарищеских поединка. Сначала россияне в родных стенах сыграли вничью с Иорданией (0:0), а затем на выезде обыграли Катар (4:1). Сейчас сборная России имеет серию из 15 матчей без поражений, но все эти игры были товарищескими, потому что команда продолжает быть отстраненной от международных соревнований.

3 октября был окончательный список футболистов, которые вызваны на октябрьский сбор. Не обошлось без новичков и неожиданностей, но обо все по порядку.

Состав сборной России выглядит следующим образом:

состав сборной России rfs.ru

Если сравнивать с расширенным списком вызванных игроков, то в окончательном не нашлось места вратарям Максиму Бориско и Евгению Ставеру, защитникам Арсену Адамову, Евгению Морозову, Валентину Пальцеву и Владиславу Саусю, полузащитникам Арсену Захаряну, Никите Кривцову, Андрею Мостовому, Данилу Пруцеву и Александру Черникову, а также нападающему Александру Соболеву.

В расположение сборной России прибыли два новичка — Наиль Умяров и Мингиян Бевеев. Главный тренер сразу же попытался объяснить вызов этих игроков.

Не думаю, что тут есть чему удивляться. Уже не раз говорил, что мы следим за Наилем и видим его прогресс, поэтому он был в наших расширенных списках. Он стабильно показывает хороший футбол в «Спартаке». Плюс, конкурента Наиля по позиции, Александра Черникова, в этот раз не вызвали из-за небольших проблем со здоровьем. Будем рады посмотреть Наиля в работе на этом сборе. Вызов Бевеева — прежде всего отражение успешного выступления самого игрока, а не его команды. Всегда подчеркиваю, что двери сборной ни для кого не закрыты. Мингиян хорошо проявляет себя в играх за клуб, его вызов — логичное следствие его игры. Валерий Карпин главный тренер сборной России

Сами новички тоже взяли первое слово уже будучи в расположении главной команды страны.

Чувства «выдоха» нет. Всё только начинается. Не хочется останавливаться на вызове — хочется дебютировать. Не было вопросов ранее, почему не вызывали. Хотелось работать и заслужить. Не удивился приглашению — просто обрадовался, потому что долго ждал. Наиль Умяров

Пока еще не верится. Осознание, наверное, придёт, как надену форму. Со всеми общаюсь, ребята спрашивают про Талалаева, про его подходы. Стараюсь со всеми коммуницировать. Из Калмыкии пишут, поздравляют. В Волгоград собираются друзья, близкие. Многие просили билеты. 1000 человек из Калмыкии точно поедет. Уже 10-12 человек попросили билеты. Мингиян Бевеев

Уже позже стало известно, что Даниил Фомин, Руслан Литвинов и Тамерлан Мусаев не примут участие в сборе. Первый из-за перегрузочного состояния был направлен медицинским штабом сборной на лечение в клуб, а второй и третий из-за травм, полученных в матчах за свои клубы, вернулись в расположение «Спартака» и ЦСКА для прохождения лечения.

Из потерь отметим, что сборной России в этот раз не сможет помочь Александр Головин из «Монако» по причине травмы. Арсен Захарян попал в расширенный список только для того, чтобы показать, что за ним следят. Александр Черников пропустит игру из-за травмы, а Андрей Мостовой не вызван из-за своего текущего состояния.

Сбор начался с восстановления

В воскресенье, 5 октября, в Новогорске взял свой старт сбор национальной команды. В этот день в расположение сборной России начали съезжаться первые футболисты, которые провели первую восстановительную тренировку в тренажерном зале.

Алексей Батраков rfs.ru

сборная России rfs.ru

сборная России rfs.ru

На следующий день в сборную прибыла вторая группа футболистов. Это те игроки, которые проводили свои матчи чемпионата в воскресенье. Подъехали и все вызванные футболисты ЦСКА и «Спартака» после московского дерби.

Уже 6 октября подготовка была усиленной. Команда занималась как на поле, так и в тренажерном зале.

Как все это было пресс-служба сборной России показала в традиционном ролике о первом полноценном дне сбора.

Сборы. День 1. Тики-така сборной, извинения Бакаева и удары на наказания

На следующий день в отечественную национальную команду прибыли и наши легионеры — Матвей Сафонов и Алексей Миранчук. Полузащитник «Атланты Юнайтед» ворвался в образе Данилы Багрова из фильма «Брат».

Алексей Миранчук rfs.ru

Сборная России провела уже полноценную тренировку и начала уже планомерную подготовку к игре с Ираном. Настроение было хорошим, тренировка была на поле и все были полностью сконцентрированы на работе.

сборная России rfs.ru

Не обошлось и без традиционного общения с прессой. Слово взяли Валерий Карпин, Виталий Кафанов, Наиль Умяров, Мингиян Бевеев и Матвей Кисляк.

Игрок сборной — это труд за свой клуб. Сюда можно попасть, но можно свободно и выпасть. Поэтому нет такого, что привыкаешь. Каждый вызов — это радость и приятные чувства. Если показывать уровень в матчах за клуб, то тебя заметят и вызовут. Как только начнёшь сбавлять, то сразу вылетишь. Матвей Кисляк

А вот Виталий Кафанов рассказал, как будет распределяться время вратарей в двух предстоящих контрольных встречах.

Есть предварительный прогноз, разговаривали с Валерием Георгиевичем. Будем ещё общаться накануне игры. Но, предварительно, с Ираном в основе выйдет Матвей Сафонов. Могут ли все четыре голкипера получить игровое время? На каждом сборе, когда предстоит два матча, так и планируется. Но не всегда получается из-за ограниченного числа замен, которые нужно использовать и Валерию Георгиевичу, чтобы поддерживать темп игры. Были моменты, когда мы давали замену вратарю, а потом оставались вдесятером. Это все надо учитывать. Виталий Кафанов

Соперники

На этот раз подопечным Валерия Карпина предстоит сыграть против национальных команд Ирана и Боливии.

Сборная Ирана сейчас занимает 21-е место в рейтинге ФИФА. Подопечные Амира Галеной точно являются грозной силой и одним из сильнейших соперников россиян за время отстранения. Иранцы смогли без особых проблем выиграть свою группу и достаточно легко вышли на чемпионат мира 2026 года.

Сердар Азмун, Роузбеш Чешми, Мехди Гайеди, Маджид Хоссейни и Али Голизаде пропустят матч из-за травм, но там есть много и других футболистов, которые дадут бой сборной России. К слову, иранцы проиграли только один из последних восемнадцати матчей. Команды уже встречались между собой в 2023 году и тогда в Иране соперники сыграли вничью 1:1.

Когда мы играли с Иорданией и Катаром, мы говорили, что это одни из самых сильных наших соперников за последнее время. Плюс-минус их можно поставить на один уровень с Сербией или Нигерией. То же самое можно сказать и про Иран с Боливией. Обе команды — участницы чемпионата мира. Да, есть стилистические отличия. Иран — более атлетичная и интенсивная команда. Боливия — южноамериканская сборная, возможно, более техничная, чем Иран. Понятно, что у каждой команды свои плюсы и минусы. Разберём, покажем футболистам. Валерий Карпин

Сборная Боливии находится на 77-й строчке в мировом рейтинге. Команда последний раз выступала на чемпионате мира еще в 1994 году. После этого она не проходила квалификацию. В этом же отборе боливийцы стали седьмыми и пока что сохраняют шансы на выход на Мундиаль. Подопечные Антонио Карлоса Заго смогли пробиться в раунде плей-офф, где за выход на чемпионате мира уже в 2026 году сыграет с одной из сборных из другой конференции.

Это уже говорит, что сборная Боливии является грозной силой и достаточно непростой командой, хотя хорошо команда выступает преимущественно на своем поле. К примеру, в своей последней игре боливийцы переиграли Бразилию со счетом 1:0. При этом, перед матчем с Россией сборная Боливии в родных стенах сыграет против Иордании 10 октября.

Сможет ли сборная России продлить серию без поражений? Навяжут ли соперники достойную борьбу команде Карпина? Пока что эти вопросы без ответов. За прогнозами на матчи национальной команды можно следить по этой ссылке. За ходом встреч — тут.