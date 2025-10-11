11 октября в 14-м туре чемпионата России по футболу сыграют «Родина» и «СКА-Хабаровск». Начало встречи — 19:00 мск.
«Родина»
Турнирное положение: Команда из Москвы занимает, на данный момент, 7-ю строчку, набрав 20 очков при 19 забитых и 13 пропущенных мячей.
Последние матчи: «Родина» сыграл вничью в последнем матче против «Чайки» — 0:0.
Ранее команда обыграла «Сокол» (2:0) в Первой лиге и разгромила в Кубке России «СКА-Хабаровск» (3:0).
В последних пяти матчах «Родина» одержал три победы, добыл одну ничью и проиграл однажды. Разница мячей на этом отрезке — 7:4.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: В этом сезоне «Родина» достойно выступает, находясь в трех очках от зоны стыковых встреч.
«СКА-Хабаровск»
Турнирное положение: Команда из Хабаровска идет 8-й в турнирной таблице Первой лиги, набрав 19 очков при разнице мячей 8:20.
Последние матчи: «СКА-Хабаровск» в последней встрече разгромно уверенно обыграл на своем поле «Шинник» — 3:1.
Ранее команда сначала проиграла «Родине» (0:3) в Кубке России, а затем выиграла у «Урала» (2:1) в гостях.
В последних пяти матчах «СКА-Хабаровск» одержал три победы, добыл одну ничью и проиграл однажды. Разница мячей на этом отрезке — 7:6.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «СКА-Хабаровск» после неудачного отрезка в августе-сентябре выровняла положение и находится в четырех баллах от зоны стыков.
Статистика для ставок
- «Родина» выиграла последний матч
- «Родина» не пропускала в четырех из последних встреч
- «СКА-Хабаровск» выиграл три последние встречи в Первой лиге
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на победу «Родины» дают 1.71, а на «СКА-Хабаровск» — 4.80, ничью букмекеры оценивают в 3.40.
Тотал меньше 2,5 идет за 1.58, а тотал больше 2,5 можно взять за 2,25.
Прогноз: Вряд ли стоит ожидать результативной встречи, но обе команды могут отличиться в этой встрече.
Ставка: Обе забьют — Да за 2.17.
Прогноз: Стоит ожидать, что «Родина» одержит победу при своих фанатах.
