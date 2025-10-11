11 октября в отборочном матче чемпионата мира 2026 года по футболу сыграют Португалия и Ирландия. Начало встречи — 21:45 мск.
Португалия
Турнирное положение: после двух игр Португалия занимает первое место в группе J с 10 очками в активе при разнице мячей 8:2.
Последние матчи: предыдущие встречи португальской команды завершились успешно— были обыграны команды Армении (5:0) и Венгрии (3:2)
До того Португалия стала победительницей Лиги наций, обыграв в решающих встречах команды Германии (2:1) и Испании (2:2, 5:3 по пенальти).
Не сыграют: травмированы Жоау Невеш и Витинья.
Состояние команды: Португальцы обладают одним из сильнейших составов в своей истории и вряд ли испытают проблемы в отборе на ЧМ-2026.
Ирландия
Турнирное положение: сейчас Ирландия замыкает свой квартет с 1 баллом после пяти игр при отрицательной разнице мячей 3:4.
Последние матчи: в сентябрьских играх ирландцы выступили неудачно — сначала была ничья с венграми (2:2), а затем последовало поражение от армян (1:2).
До того Ирландия в июньских встречах сыграла вничью с командами Сенегала (1:1) и Люксембурга (0:0).
Не сыграют: все в строю.
Состояние команды: Ирландская сборная переживает не лучшие времена и вряд ли способна как следует побороться за выход на ближайший мундиаль.
Статистика для ставок
- Команды играли между собой восемь раз— трижды победу праздновали Португальцы, две встречи выиграли ирландцы, а остальные игры завершились вничью
- Ирландия не побеждает в четырех играх кряду
- Португалия забивает на протяжении пяти игр подряд
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на победу Португалии дают 1,15, а на Северную Македонию — 23,00, ничью букмекеры оценивают в 9,00.
Тотал меньше 2,5 идет за 2,65, а тотал больше 2,5 можно взять за 1,46.
Прогноз: Португалия выглядит безусловным фаворитом встречи и стоит ожидать уверенной победы «европейских бразильцев»
Основная ставка: Победа Португалии с форой -2,5 за 2,10.
Прогноз: также стоит ожидать, что обе команды забьют в этой встрече
Дополнительная ставка: Обе забьют — Да за 2,49.