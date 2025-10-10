Дмитрий ГлуховДмитрий ГлуховРедактор и корреспондент отдела ФутболПодписаться в ТелеграмеПодписаться+

Сборная Англии провела с Уэльсом не просто товарищеский матч, а настоящую демонстрацию силы. Три мяча за первые двадцать минут — и можно было расходиться по домам. Морган Роджерс забил свой первый гол за национальную команду, Олли Уоткинс удвоил счёт, а Букайо Сака закрутил фирменный удар в девятку. Команда Томаса Тухеля снова сыграла в узнаваемом стиле — интенсивно, агрессивно и с чёткой структурой. Уэльс, напротив, выглядел беспомощно и лишь во второй половине немного восстановил честь.

Результат матча

АнглияЛондонАнглия3:0УэльсУэльсКардифф
1:0 Морган Роджерс 3' 2:0 Олли Уоткинс 11' 3:0 Букайо Сака 20'
Англия:  Джордан Пикфорд,  Эзри Конса,  Джон Стоунс (Майлс Льюис-Скелли 80'),  Марк Гехи,  Джед Спенс,  Эллиот Андерсон (Джордан Хендерсон 70'),  Деклан Райс (Морган Гиббз-Уайт 70'),  Букайо Сака (Рубен Лофтус-Чик 70'),  Морган Роджерс (Джаррод Боуэн 70'),  Энтони Гордон,  Олли Уоткинс (Маркус Рашфорд 46')
Уэльс:  Карл Дарлоу,  Бен Дэвис (Josh Sheehan 64'),  Джо Родон,  Неко Уильямс (Ronan Kpakio 64'),  Дэвид Брукс,  Гарри Уилсон (Крис Мепэм 64'),  Бреннан Джонсон (Марк Харрис 76'),  Этан Ампаду (Джордан Джеймс 64'),  Джей Дасилва,  Киффер Мур (Льюис Каумас 76'),  Лиам Каллен
Жёлтые карточки:  Марк Гехи 34',  Джед Спенс 72'  —  Неко Уильямс 27'

Едва матч успел начаться, как на «Уэмбли» запахло разгромом.  Уже на третьей минуте сработала фирменная комбинация с углового: Джон Стоунз выиграл верх, Марк Гэи чудом успел сохранить мяч у лицевой линии и прострелил в центр, где Роджерс спокойно замкнул.  Первый мяч за сборную, важный момент, пусть и в товарищеском матче.

Морган Роджерс
Морган Роджерс globallookpress.com

Англия не остановилась.  Слева Гордон разрывал Неко Уильямса, справа накручивал защитников Сака, и валлийская защита трещала от бесконечных ускорений.  Второй гол стал логичным продолжением этого давления: Сака подал с левого края, Роджерс продлил передачу, и Уоткинс аккуратно перевёл мяч в ворота с метра. 2:0 к десятой минуте — у гостей не было даже времени осознать, что происходит.

Гол Олли Уоткинса
Гол Олли Уоткинса globallookpress.com

Через несколько минут — третий.  Букайо Сака получил мяч у линии штрафной, сместился под левую и, как по учебнику, закрутил в дальнюю «девятку».  Вратарь Карл Дарлоу не успел даже дернуться.  К двадцатой минуте табло показывало 3:0, а в воздухе витало ощущение технического нокаута.

Мяч влетает в сетку после удара Сака
Мяч влетает в сетку после удара Сака globallookpress.com

Геометрия Тухеля

Второй матч подряд сборная Англии играет в «клубный» футбол.  Перестроения по ходу владений, автоматизм в движении, стандарты, доведённые до идеала.  Тухель включил Стоунза впервые под своим руководством, сдвинув Консу на правый фланг.  В результате команда выстраивалась по схеме 3+2 в розыгрыше, а Спенс с левого края смело поднимался почти до линии атаки.

Такое построение дало свободу центральной оси — Райсу и молодому Эллиоту Андерсону.  Последний снова убедительно отыграл в паре с Райсом: много бегал, читал эпизоды, выигрывал подхваты.  Его участие в стартовом составе — сигнал: Тухель всерьёз рассматривает эту связку как фундамент на ближайшие годы.

Англия — Уэльс
Англия — Уэльс globallookpress.com

Но главное в этом матче — движение без мяча.  Англичане постоянно перегружали фланги, вовлекая в атаки крайних защитников и полуфланговых игроков.  Голы Роджерса и Уоткинса родились именно из этих комбинаций, а третий — из чистой уверенности и индивидуального мастерства Сака.  Это уже узнаваемый стиль сборной Тухеля: атакующая дисциплина, скорость решений и стандарты, которые работают не хуже комбинаций в игре.

Уэльс в роли зрителя

Крэйг Беллами перед матчем говорил о смелости и намерении играть первым номером, но в реальности его команда выглядела растерянно.  Первый тайм стал худшим за весь его срок у руля сборной.  Мягкие единоборства, огромные разрывы между линиями, отсутствие прессинга — Англия буквально проходила через середину поля без сопротивления.

Гордон издевался над Уильямсом, Сака постоянно находил пространство между крайним и центральным защитником, а Роджерс чувствовал себя как на тренировке.  После перерыва Беллами сделал несколько замен, освежил фланги, и Уэльс заиграл активнее.  Брукс пробил опасно — Пикфорд спас ногой, позже Мефам и Харрис тоже могли отличиться.  Но всё это были лишь вспышки.  Игра уже была закончена задолго до попыток её оживить.

Англия — Уэльс
Англия — Уэльс globallookpress.com

Сила и глубина Англии

Тухель снова показал, насколько широк у него выбор.  Без Кейна, Беллингема и Фодена Англия не только не потеряла яркости, но и выглядела более сбалансированной.  Роджерс уверенно принял роль плеймейкера, Уоткинс напомнил, что способен быть подменой номер один для капитана, а Сака подтвердил статус символа новой сборной.

Второй тайм Англия провела спокойно.  Вышел Рашфорд, Роджерс попал в перекладину, чуть не сделав дубль, а Тухель, даже при счёте 3:0, взрывался у бровки, требуя максимальной концентрации.

На фоне этого впечатляющего вечера особняком стоит рекорд Джордана Пикфорда — восьмая подряд «сухая» за сборную.  Никто из вратарей Англии не держал такую серию: даже легендарный Гордон Бэнкс остановился на семи матчах ещё в 1966 году.