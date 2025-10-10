Сборная Англии провела с Уэльсом не просто товарищеский матч, а настоящую демонстрацию силы. Три мяча за первые двадцать минут — и можно было расходиться по домам. Морган Роджерс забил свой первый гол за национальную команду, Олли Уоткинс удвоил счёт, а Букайо Сака закрутил фирменный удар в девятку. Команда Томаса Тухеля снова сыграла в узнаваемом стиле — интенсивно, агрессивно и с чёткой структурой. Уэльс, напротив, выглядел беспомощно и лишь во второй половине немного восстановил честь.

Результат матча Англия Лондон 3:0 Уэльс Кардифф 1:0 Морган Роджерс 3' 2:0 Олли Уоткинс 11' 3:0 Букайо Сака 20' Англия: Джордан Пикфорд, Эзри Конса, Джон Стоунс ( Майлс Льюис-Скелли 80' ), Марк Гехи, Джед Спенс, Эллиот Андерсон ( Джордан Хендерсон 70' ), Деклан Райс ( Морган Гиббз-Уайт 70' ), Букайо Сака ( Рубен Лофтус-Чик 70' ), Морган Роджерс ( Джаррод Боуэн 70' ), Энтони Гордон, Олли Уоткинс ( Маркус Рашфорд 46' ) Уэльс: Карл Дарлоу, Бен Дэвис ( Josh Sheehan 64' ), Джо Родон, Неко Уильямс ( Ronan Kpakio 64' ), Дэвид Брукс, Гарри Уилсон ( Крис Мепэм 64' ), Бреннан Джонсон ( Марк Харрис 76' ), Этан Ампаду ( Джордан Джеймс 64' ), Джей Дасилва, Киффер Мур ( Льюис Каумас 76' ), Лиам Каллен Жёлтые карточки: Марк Гехи 34', Джед Спенс 72' — Неко Уильямс 27'

Статистика матча 5 Удары в створ 2 4 Удары мимо 4 64 Владение мячом 36 8 Угловые удары 2 1 Офсайды 2 11 Фолы 6

Едва матч успел начаться, как на «Уэмбли» запахло разгромом. Уже на третьей минуте сработала фирменная комбинация с углового: Джон Стоунз выиграл верх, Марк Гэи чудом успел сохранить мяч у лицевой линии и прострелил в центр, где Роджерс спокойно замкнул. Первый мяч за сборную, важный момент, пусть и в товарищеском матче.

Морган Роджерс globallookpress.com

Англия не остановилась. Слева Гордон разрывал Неко Уильямса, справа накручивал защитников Сака, и валлийская защита трещала от бесконечных ускорений. Второй гол стал логичным продолжением этого давления: Сака подал с левого края, Роджерс продлил передачу, и Уоткинс аккуратно перевёл мяч в ворота с метра. 2:0 к десятой минуте — у гостей не было даже времени осознать, что происходит.

Гол Олли Уоткинса globallookpress.com

Через несколько минут — третий. Букайо Сака получил мяч у линии штрафной, сместился под левую и, как по учебнику, закрутил в дальнюю «девятку». Вратарь Карл Дарлоу не успел даже дернуться. К двадцатой минуте табло показывало 3:0, а в воздухе витало ощущение технического нокаута.

Мяч влетает в сетку после удара Сака globallookpress.com

Геометрия Тухеля

Второй матч подряд сборная Англии играет в «клубный» футбол. Перестроения по ходу владений, автоматизм в движении, стандарты, доведённые до идеала. Тухель включил Стоунза впервые под своим руководством, сдвинув Консу на правый фланг. В результате команда выстраивалась по схеме 3+2 в розыгрыше, а Спенс с левого края смело поднимался почти до линии атаки.

Такое построение дало свободу центральной оси — Райсу и молодому Эллиоту Андерсону. Последний снова убедительно отыграл в паре с Райсом: много бегал, читал эпизоды, выигрывал подхваты. Его участие в стартовом составе — сигнал: Тухель всерьёз рассматривает эту связку как фундамент на ближайшие годы.

Англия — Уэльс globallookpress.com

Но главное в этом матче — движение без мяча. Англичане постоянно перегружали фланги, вовлекая в атаки крайних защитников и полуфланговых игроков. Голы Роджерса и Уоткинса родились именно из этих комбинаций, а третий — из чистой уверенности и индивидуального мастерства Сака. Это уже узнаваемый стиль сборной Тухеля: атакующая дисциплина, скорость решений и стандарты, которые работают не хуже комбинаций в игре.

Уэльс в роли зрителя

Крэйг Беллами перед матчем говорил о смелости и намерении играть первым номером, но в реальности его команда выглядела растерянно. Первый тайм стал худшим за весь его срок у руля сборной. Мягкие единоборства, огромные разрывы между линиями, отсутствие прессинга — Англия буквально проходила через середину поля без сопротивления.

Гордон издевался над Уильямсом, Сака постоянно находил пространство между крайним и центральным защитником, а Роджерс чувствовал себя как на тренировке. После перерыва Беллами сделал несколько замен, освежил фланги, и Уэльс заиграл активнее. Брукс пробил опасно — Пикфорд спас ногой, позже Мефам и Харрис тоже могли отличиться. Но всё это были лишь вспышки. Игра уже была закончена задолго до попыток её оживить.

Англия — Уэльс globallookpress.com

Сила и глубина Англии

Тухель снова показал, насколько широк у него выбор. Без Кейна, Беллингема и Фодена Англия не только не потеряла яркости, но и выглядела более сбалансированной. Роджерс уверенно принял роль плеймейкера, Уоткинс напомнил, что способен быть подменой номер один для капитана, а Сака подтвердил статус символа новой сборной.

Второй тайм Англия провела спокойно. Вышел Рашфорд, Роджерс попал в перекладину, чуть не сделав дубль, а Тухель, даже при счёте 3:0, взрывался у бровки, требуя максимальной концентрации.

На фоне этого впечатляющего вечера особняком стоит рекорд Джордана Пикфорда — восьмая подряд «сухая» за сборную. Никто из вратарей Англии не держал такую серию: даже легендарный Гордон Бэнкс остановился на семи матчах ещё в 1966 году.