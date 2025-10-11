Сборная Португалии близка к тому, чтобы оформить путёвку на чемпионат мира. Команда Роберто Мартинеса выиграла первые два матча отборочного цикла и теперь принимает в Лиссабоне Ирландию. Криштиану Роналду в прекрасной форме и продолжает обновлять личные рекорды, а поражение здесь станет настоящей сенсацией. Следить за ходом встречи можно с нашей онлайн-трансляцией, присоединяйтесь!

21:25 Судейская бригада матча: главный арбитр — Иван Кружляк (Словакия). Помощники главного — Бранислав Ханчко и Ян Позор (оба — Словакия). Четвёртый судья — Петер Кралович (Словакия). Видеоассистент (ВАР) — Клей Руперти (Нидерланды). Помощник видеоарбитра — Рихард Мартенс (Нидерланды).

20:50 Начинаем онлайн-трансляцию матча со стартовых составов команд:

Португалия: Кошта, Далот, Инасиу, Диаш, Мендеш, Фернандеш, Невеш, Витинья, Силва, Роналду (к), Нету.

Ирландия: Келлехер, Коулман, О’Брайен, Коллинз (к), О’Ши, Мэннинг, Каллен, Моламби, Огбене, Эбоселе, Фергюсон.

Португальцы начали квалификацию убедительно — с побед в Ереване и Будапеште. В обоих матчах забивали Роналду и Жоау Канселу, а в сумме за два тура Португалия оформила восемь голов. Команда уверенно возглавляет группу F, опережая ближайших преследователей на три очка.

Роберто Мартинес выстроил чёткий баланс между поколениями — опыт Криштиану Роналду, Рубена Диаша и Бруну Фернандеша соседствует с энергией Витиньи, Гонсалу Рамуша и Педру Нету. При этом травмы вносят коррективы: Канселу и Жоау Невеш выбили из строя повреждения задней поверхности бедра, Жоау Феликс также выбыл из заявки из-за проблем с мышцами.

Скорее всего, Мартинес вернётся к проверенной схеме 4-2-3-1, где место справа займёт Бернарду Силва, слева — Педру Нету, а Роналду вновь выйдет на острие. В центре поля сыграют Витинья и Рубен Невеш, а роль конструктора атак достанется Бруну Фернандешу. На флангах обороны ждут Диогу Далота и Нуну Мендеша.

Роналду подходит к игре с невероятной статистикой: 141 гол в 223 матчах за сборную, пять результативных встреч подряд и четыре мяча в последних трёх играх против Ирландии. В Лиссабоне болельщики ждут продолжения этой серии — и, возможно, ещё одного рекорда.

Для сборной Ирландии этот цикл складывается куда сложнее. После героической ничьей с Венгрией (2:2) в Дублине «парни в зелёном» уступили в Ереване Армении (1:2), хотя имели все шансы на спасение. Команда Хеймира Хадльгримссона идёт лишь четвёртой в группе и рискует потерять шансы на прямое попадание на чемпионат мира уже осенью.

Ирландцы прибудут в Лиссабон ослабленными: вне игры Мэтт Доэрти, Джейсон Найт и Сэмми Шмодикс, а участие Эвана Фергюсона остаётся под вопросом из-за боли в голеностопе. Зато после долгого перерыва возвращается капитан Шеймус Коулман, который может начать матч на правом фланге обороны.

Ирландия славится бойцовским характером, но разница в классе с соперником очевидна. За последние восемь выездных встреч команда выиграла лишь дважды и не забила в половине из них. Единственный шанс в Лиссабоне — надежная оборона и удача на стандартах.

Португалия и Ирландия встречались 16 раз: девять побед португальцев, четыре у ирландцев и три ничьи. В официальных турнирах баланс — 2 победы, 3 ничьих и 1 поражение в пользу Португалии. Последняя встреча состоялась летом 2024 года: тогда команда Мартинеса выиграла 3:0, а дубль оформил Роналду.

Португалия не проигрывает дома уже более двух лет и стремится продлить победную серию до шести матчей во всех турнирах. Для Ирландии это будет седьмая попытка впервые в истории выиграть на португальской земле.

