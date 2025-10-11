Итальянцы разгромят эстонцев не без приключений?

прогноз на матч отбора на ЧМ-2026, ставка за 2.27

11 октября в отборочном матче чемпионата мира 2026 года по футболу сыграют Эстония и Италия. Начало встречи — 21:45 мск.

Эстония

Турнирное положение: после пяти встреч Эстония занимает четвертое место в группе I с 3 очками в активе при разнице мячей 5:13.

Последние матчи: предыдущая встреча эстонской команды завершилась нулевой ничью с Андоррой в товарищеской встрече — 0:0.

До того Эстония проиграла Италии (0:5), Норвегии (0:1) и Израилю (1:3).

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Эстонцы когда-то были в шаге от выхода на Евро-2012, но сейчас уже совсем иное поколение игроков, которое на такие подвиги отнюдь не способно.

Италия

Турнирное положение: сейчас Италия занимает 2-е место в своем квинтете с 9 баллами после четырех игр при положительной разнице мячей 12:7.

Прогнозы и ставки на ЧМ-2026

Последние матчи: в сентябрьских играх итальянская команда выступила успешно — были обыграны команды Израиля (5:4) и Эстонии (5:0).

До того Италия в июньских встречах обыграла Молдову (2:0) и проиграла разгромно Норвегии (0:3).

Не сыграют: все в строю.

Состояние команды: После ухода Лучано Спалетти с поста главного тренера «скуадра адзурры», руководить командой стал Дженнаро Гаттузо. Под его руководством команда играет пока результативно и, в какой-то степени весело, но сможет ли это команде помочь отобраться на ЧМ-2026 — вопрос времени.

Статистика для ставок

Команды играли между собой восемь раз— все игры выиграла Италия

Эстония не побеждает в четырех матчах кряду

Италия выиграла последние три игры

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу Эстонии дают 35,00, а на Италию — 1,10, ничью букмекеры оценивают в 12,00.

Тотал меньше 2,5 идет за 3,00, а тотал больше 2,5 можно взять за 1,38.

Прогноз: Италия перед очной встречей с норвежцами будет играть от атаки для того, чтобы улучшить разницу мячей

2.27 Победа Италии с форой -3 Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.27 на матч Эстония — Италия принесёт прибыль 1270₽, общая выплата — 2270₽

Основная ставка: Победа Италии с форой -3 за 2,27.

Прогноз: также стоит ожидать, что обе команды забьют в этой встрече, так как защита итальянцев по прошлой встрече с Израилем оставляет желать лучшего

2.80 Обе забьют — Да Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.80 на матч Эстония — Италия принесёт чистый выигрыш 1800₽, общая выплата — 2800₽

Дополнительная ставка: Обе забьют — Да за 2,80.