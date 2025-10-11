В субботу, 11 октября, состоится матч квалификации Чемпионата мира 2026, в котором Эстония примет Италию. Начало игры — в 21:45 мск. Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция матча

До матча 20 сек. 20 секунд

1 минута

2 минуты

3 минуты

Отключить автообновление

21:30 Арбитром сегодняшней встречи будет Сердар Гёзюбююк из Недерландов.

21:30 Команды встретятся между собой в Талинне на стадионе «А. Ле Кок Арена», который вмещает в себя 14 336 болельщиков.

21:20 Эстония: Хейн, Шеннинг-Ларсен, Паскотши, Кууск, Салисте, Кяйт, Палуметс, Шейн, Синявский, Кристал, Саппинен.

21:20 Италия: Доннарумма, Ди Лоренцо, Бастони, Манчини, Димарко, Орсолини, Барелла, Тонали, Распадори, Кин, Ретеги.

Эстония

Сборная Эстонии подходит к важнейшему матчу против Италии в непростом положении. После пяти сыгранных матчей команда занимает четвёртую строчку в группе I, имея в своём активе всего 3 очка при довольно удручающей разнице мячей 5:13.

Последние результаты эстонцев оставляют желать лучшего. В предыдущем официальном матче сборная потерпела крупное поражение от итальянцев со счётом 0:5. До этого команда уступила Норвегии (0:1) и Израилю (1:3). Единственной победой в квалификации стала игра против Молдавии (3:2). В последнем товарищеском матче эстонцы сыграли безголевую ничью с Андоррой.

Сейчас сборная Эстонии переживает смену поколений. Если когда-то команда была близка к историческому выходу на Евро-2012, то нынешнее поколение игроков пока не может похвастаться такими же амбициями и результатами. Тренерский штаб под руководством Юргена Хенна работает над улучшением игры, но пока результаты оставляют желать лучшего.

К счастью для эстонцев, серьёзных кадровых потерь перед матчем с итальянцами нет травмированных игроков в составе команды не числится. Это даёт возможность тренерскому штабу выставить оптимальный состав на важнейший поединок квалификации.

Италия

Сборная Италии подходит к матчу против Эстонии в хорошем настроении и с серьёзными амбициями на выход в финальную часть Чемпионата мира 2026. На данный момент команда занимает вторую строчку в своей группе, набрав 9 очков после четырёх сыгранных матчей. Команда демонстрирует неплохую результативность, забив 12 мячей при 7 пропущенных.

Последние матчи сборной Италии получились весьма насыщенными. В сентябрьских встречах команда показала отличный футбол, одержав две важные победы. Особенно запоминающейся стала игра против Израиля, завершившаяся со счётом 5:4, а также разгромная победа над Эстонией со счётом 5:0. В июне итальянцы также показали достойный футбол, обыграв Молдову 2:0, хотя и потерпели неожиданное поражение от Норвегии со счётом 0:3.

На тренерском мостике сборной произошли изменения. Команду возглавил Дженнаро Гаттузо, сменивший на этом посту Лучано Спалетти. Под руководством нового наставника итальянцы демонстрируют довольно атакующий, зрелищный футбол. Команда показывает результативную игру, хотя стабильность результатов пока оставляет вопросы.

К предстоящему матчу с Эстонией сборная Италии подходит в оптимальном составе, все игроки доступны для участия в матче. Это даёт Гаттузо возможность выставить сильнейший состав и, вероятно, продолжить серию успешных выступлений в квалификации. Вопрос о том, сможет ли команда под руководством нового тренера успешно решить задачу выхода на мундиаль, пока остаётся открытым, но начало работы Гаттузо выглядит многообещающе.

Очные матчи

История противостояний между сборными Эстонии и Италии демонстрирует явное преимущество «скуадры адзурры». За всю историю команды провели между собой четыре официальных матча, и во всех случаях победу праздновали итальянцы.

Особенно показательным стал последний матч между командами, состоявшийся 5 сентября 2025 года в рамках квалификации чемпионата мира 2026. Итальянская сборная разгромила соперника со счётом 5:0. В той игре отличились Мойзе Кин, Матео Ретеги (дважды), Джакомо Распадори и Алессандро Бастони. Статистика матча красноречиво говорила о доминировании итальянцев: 70% владения мячом, 56 атак против 20 у эстонцев, 35 ударов против 11.

Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 2.27.