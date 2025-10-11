прогноз на матч Первой лиги, ставка за 2.95

«Арсенал» Тула встретится с «Торпедо» в рамках 14-го тура российской Первой лиги. Поединок пройдет 11 октября и начнется в 14:30 по мск.

«Арсенал» Тула

Турнирное положение: Команда располагается на 11-й позиции в таблице Первой лиги с 15-ю очками в активе после 13-и туров. «Арсенал» отстает от топ-4 чемпионата на 8 пунктов.

На своем поле тульская команда играет далеко не лучшим образом, занимая по этому показателю лишь 15-е место в лиге. Дома «Арсенал» набрал лишь 7 очков из 18-и возможных.

Последние матчи: В прошлом туре Первой лиги команда сыграла вничью с «Соколом» (1:1), сравняв счет на 53-й минуте. До этого «Арсенал» уступил «Нефтехимику» (0:1).

Команда не может победить в рамках Первой лиги на протяжении 5-и последних матчей. За этот период «Арсенал» трижды проиграл и дважды сыграл вничью.

Состояние команды: Тульчане пока далеки от своей оптимальной формы, команда будет настроена побороться за топ-4 в лиге, но для этого необходимо выдать серию побед.

К тому же, у «Арсенала» есть козырь в рукаве в виде нападающего Амура Калмыкова, который забил 7 голов за 13 встреч в нынешнем сезоне, занимая 2-е место в списке лучших бомбардиров лиги.

«Торпедо»

Турнирное положение: Москвичи провалили старт нынешнего сезона. После 13-и туров «Торпедо» занимает предпоследнее 17-е место в лиге с 9-ю очками в активе.

Команда выступает в гостях просто ужасно, набрав всего 5 очков из 21-го возможного. По этому показателю «Торпедо» занимает 16-е место в чемпионате.

Последние матчи: В прошедшей встрече Первой лиги команда крупно уступила «Черноморцу» со счетом 1:4, пропустив по 2 гола в каждом тайме. Матчем ранее «Торпедо» обыграло «Енисей» (1:0).

В прошедших 8-и встречах в Первой лиги у москвичей только 1 победа, 5 поражений и 2 ничьи. За этот отрезок «Торпедо» пропустило 15 голов при 5-и забитых.

Состояние команды: Сейчас положение москвичей хуже не придумаешь. У команды большие проблемы не только с набором очков, но и со всеми атакующими линиями на поле.

В последних 5-и очных встречах против «Арсенала» команда ни разу не проиграла, трижды сыграла вничью и дважды победила. В прошлом поединке «Торпедо» обыграло соперника со счетом 1:0.

Статистика для ставок

«Арсенал» не может победить в Первой лиги на протяжении 5-и последних матчей

В последних 8-и встречах «Торпедо» выиграло только 1 раз

В последних 5-и очных матчах команды трижды сыграли вничью

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Арсенала» — 2.25, победа «Торпедо» — 3.40, ничья — за 2.95.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.45 и 1.48 соотвественно.

Прогноз: Можно предположить, что команды вновь сыграют вничью. «Арсенал» и «Торпедо» будут упираться до конца.

Ставка: Ничья за 2.95.

Прогноз: Команды забьют хотя-бы по одному голу.

Ставка: Обе забьют за 2.07.