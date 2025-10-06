Слухи, сплетни и большие деньги — в очередном трансферном обзоре от LiveSport.Ru.

Нико Шлоттербек

«Боруссия» Д, защитник, 25 лет

Этот защитник дорос до того, что его стали называть одним из лучших в Германии на своей позиции. Логично, что Шлоттербек привлек внимание топ-клубов Европы.

Как сообщает Diario SPORT, «Барселона» продолжает искать возможности усилить свою защитную линию. Для них переход Шлоттербека является одним из приоритетных в следующее трансферное окно.

Помимо «Барселону» у защитника также есть вариант и с «Баварией». Мюнхенцы также стремятся усилить свою оборону, чтобы практически исключить провалы.

Сам Шлоттербек, по данным СМИ, хочет претендовать на трофеи, а этого «шмели» ему гарантировать не способны. В ближайшем будущем игрок желает играть в стане фаворитов чемпионата.

Нико Шлоттербек globallookpress.com

В нынешнем сезоне Шлоттербек провел за «Боруссию» Д 4 матча во всех турнирах и не отметился результативными действиями.

Наш прогноз: Шлоттербек пополнит состав «Баварии». Мюнхенцы перебьют предложение «Барселоны».

Александар Павлович

«Бавария», полузащитник, 21 год

Этот футболист является игроком основного состава в мюнхенском клубе. Удачно выступая в полузащите, Павлович привлек внимание нескольких топ-клубов Европы.

По данным Daily Mail, футболист может перейти в «Манчестер Сити» или «Манчестер Юнайтед». Оба клуба уже связывались с представителем Павловича, но фаворитом в борьбе за игрока являются «горожане».

Александар Павлович globallookpress.com

Менее явный интерес к полузащитнику проявляют ПСЖ и «Ювентус», но все может измениться, если эти клубы захотят перебить предложение Манчестера в предстоящее трансферное окно.

Интересно, что главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола видит в Павловиче замену Родри. Ориентировочная сумма трансфера может составить около 55 млн евро.

В нынешнем сезоне Павлович провел за «Баварию» 8 матчей во всех турнирах и забил 1 гол.

Наш прогноз: Гвардиола все-таки добьется своего и подпишет Павловича в «Манчестер Сити».

Майкл Олисе

«Бавария», полузащитник, 23 года

Еще один полузащитник мюнхенцев может покинуть клуб. На сей раз пристальное внимание в СМИ к Олисе, который в последние годы феерит в «Баварии».

По информации Bayern & Germany, несколько клубов английской Премьер-лиги хотят подписать Олисе в ближайшее трансферное окно. Более настойчив в этом вопросе — «Ливерпуль».

Руководство «Баварии» знает об интересе к Олисе со стороны Англии и уже суетится. Боссы хотят предложить полузащитнику новый контракт сроком до лета 2031-го года с повышенной зарплатой.

Действующее соглашение игрока с клубом рассчитано до 2029-го года. По данным Transfermarkt, стоимость Олисе оценивается в 100 млн евро.

Майкл Олисе globallookpress.com

В нынешнем сезоне полузащитник провел за «Баварию» 9 матчей во всех турнирах, забил 5 голов и сделал 4 голевые передачи.

Наш прогноз: «Бавария» никуда не отпустит Олисе, стороны договорятся и продлят контракт.

Дмитрий Баринов

«Локомотив», полузащитник, 29 лет

Футболист на протяжении нескольких лет является одним из ключевых в центре поля «Локомотива». Сейчас у клуба с игроком образовалась непонятная ситуация с продлением контракта.

Владимир Кузьмичев (агент Баринова) в интервью «Советскому спорту» отметил, что переговоры с клубом так и находятся на начальной стадии, а контракт заканчивается уже летом 2026-го года.

Дмитрий Баринов globallookpress.com

«Будем ли рассматривать предложение о контракте от ЦСКА в январе? Если до января история о продлении контракта с "Локомотивом" останется на том же уровне, то дальше чего-то ждать и надеяться нет смысла. Это касается не только Димы, но и любого игрока, который в подобной ситуации будет рассматривать варианты о продолжении карьеры», — отметил Кузьмичев.

ЦСКА уже пытался подписать Баринова, но трансфер сорвался. Наверняка армейцы попытаются заполучить игрока вновь предстоящей зимой.

В нынешнем сезоне Баринов провел за «Локомотив» 11 матчей в рамках РПЛ, забил 2 гола и сделал столько же голевых передач.

Наш прогноз: Баринов станет игроком ЦСКА.

Гарри Магуайр

«Манчестер Юнайтед», защитник, 32 года

И снова этот футболист мелькает в СМИ, которые сообщают о его возможном уходе из стана «красных дьяволов», но сейчас всё серьезно. Магуайр действительно может покинуть «Манчестер Юнайтед».

Как сообщает Mirror, «Аль-Наср» и «Аль-Иттифак» претендуют на подписание защитника следующим летом. Эти клубы готовы бороться за Магуайра.

Действующий контракт защитника с «Манчестер Юнайтед» рассчитан до конца нынешнего сезона. По данным СМИ, «красные дьяволы» не будут продлевать соглашение с клубом.

По мнению интернет-портала Transfermarkt, стоимость Магуайра оценивается в 13 млн евро.

Гарри Магуайр globallookpress.com

В нынешнем сезоне защитник провел за «Манчестер Юнайтед» 6 матчей в рамках АПЛ и сделал 1 голевую передачу.

Наш прогноз: Магуайр продолжит карьеру в Саудовской Аравии.

Нейтан Коллинз

«Брентфорд», защитник, 24 года

Этот футболист уже третий год является крепким игроком основного состава «Брентфорда». Справедливо то, что Коллинз может продолжить карьеру в топ-клубе.

По данным Football Insider, защитник может пополнить состав «Ливерпуля» или «Тоттенхэма» в ближайшее трансферное окно. Сначала на подписание были только «мерсисайдцы», а потом подтянулись и «шпоры».

Нейтан Коллинз globallookpress.com

Дело в том, что игрок обороны «Тоттенхэма» Джованни Леон получил тяжелую травму. Из-за этого «шпоры» сейчас находятся в поиске игрока для того, чтобы закрыть позицию.

Главный тренер «Тоттенхэма» Томас Франк до этого работал в «Брентфорде» и точно знает сильные стороны Коллинза. Это может стать ключевым моментом в переговорах.

В нынешнем сезоне Коллинз провел за «Брентфорд» 7 матчей в рамках АПЛ и не отметился результативными действиями.

Наш прогноз: Коллинз доиграет нынешний сезон в «Брентфорде», а летом перейдет в «Тоттенхэм».