«Бавария» обрушилась на Франкфурт с первых секунд и не оставила шансов: гол Диаса на пятнадцатой секунде, фирменный удар Кейна и ещё одно попадание колумбийца в концовке оформили сухую победу гостей — 3:0. Команда Венсана Компани выиграла десятый матч подряд и уходит на паузу без единой осечки.

Результат матча

Если кто-то опоздал к экрану на пару мгновений, он уже пропустил развязку стартового эпизода.  Едва прозвучал свисток, как «Бавария» разыграла заготовку, больше похожую на хоккейное вбрасывание.  Нойер послал длинный пас в центр поля, Кейн выиграл верховую борьбу, Гнабри первым подхватил отскок и мощно прострелил вдоль ворот.  Луис Диас вкатил мяч в пустые ворота — 0:1 уже через 15 секунд.  Это не только третий по скорости гол в истории Бундеслиги, но и символ того, насколько безжалостно действует команда Компани: никакой раскачки, никакой «разведки».

Луис Диас
Луис Диас globallookpress.com

Франкфуртцы, ошарашенные началом, всё же нашли силы собраться.  Топмёллер выстроил плотный блок, который работал несколько минут.  Сначала Ларссон агрессивно отобрал мяч у Киммиха, после чего Доан выскочил один на один — Нойер в фирменном стиле растянулся и закрыл ближний угол.  Спустя пять минут Бахоя отправил мяч в дальний верхний, и «Дойче-Банк Парк» взорвался, но повтор показал: в момент передачи Доан задел мяч рукой.  ВАР охладил эмоции — гол отменён.

Контроль, вариативность и хирургическая точность «Баварии»

Этот отрезок, по сути, был единственным, где хозяева выглядели равными баварцам.  Дальше на поле началось то, что тренеры называют «позиционной анатомией».  «Бавария» будто раскладывала соперника на составляющие: Киммих, как дирижёр, направлял ритм — то отдавая диагонали на фланги, то смещаясь глубже между центральными защитниками.  Олисе, Диас и Гнабри бесконечно менялись местами, заставляя фулбеков «Айнтрахта» теряться в пространстве.

На 27-й минуте всё это воплотилось во второй гол.  После серии коротких передач Киммих точно пробросил мяч на Диаса, тот мягко оставил его под удар Кейну, и англичанин в одно касание положил в дальний угол — филигранно, холодно, по-кейновски.

Гол Гарри Кейна
Гол Гарри Кейна globallookpress.com

Это уже 11-й гол Гарри в шести турах — исторический темп для всей лиги.  У «Айнтрахта» же вся попытка выстроить прессинг разбивалась о скорость и геометрию мюнхенцев.  Кох, спасая при навесе, едва не отправил мяч в собственные ворота — перекладина выручила, но на этом везение хозяев закончилось.

Попытки сопротивления: короткий всплеск и затухающая искра

После перерыва Топмёллер попробовал встряхнуть команду: выпустил Шаиби и Кнауффа, передвинул Бахою выше.  Однако вместо импульса франкфуртцы получили новый виток баварского давления.  Гнабри трижды стрелял из убойных позиций, Кейн угодил в штангу, а Нойер со скуки подсказывал партнёрам, кому открываться под вынос.

«Айнтрахт» – «Бавария»
«Айнтрахт» – «Бавария» globallookpress.com

«Айнтрахт» на этом фоне словно смирился.  Пропала агрессия, отборы стали эпизодическими, между линиями образовались зияющие просветы.  Попытки выйти из-под прессинга превращались в хаос: то Буте отдавал передачу сопернику, то Схири терялся между Киммихом и Горецкой.  Даже момент с потенциальным пенальти после стыка Кейна и вратаря Сантоса выглядел скорее как передышка, чем шанс — судья отменил фол из-за офсайда.

На 84-й минуте «Бавария» завершила спектакль тем же, с чего начала — классом.  Рафаэль Геррейру выдержал паузу, стянул на себя защитников и выкатил налево на Диаса.  Колумбиец сместился к центру, убрал Коха одним касанием и под перекладину запустил мяч так, что киперу оставалось только проводить его взглядом. 0:3 — дубль Луиса Диаса и окончательная капитуляция хозяев.

Луис Диас
Луис Диас globallookpress.com

Диас не просто решает эпизоды — он возвращает Мюнхену стиль эпохи Рибери на левом фланге: взрыв, техника, бесстрашие в обводке.  Пара Диас — Кейн уже выглядит как один из самых разрушительных дуэтов Европы.

Их кто-нибудь остановит?

«Бавария» идёт без потерь: 10 побед подряд во всех турнирах, 6 из 6 — в Бундеслиге, лидерство с 18 очками и отрыв в 4 пункта от «Боруссии».  Команда Компани показала, что может побеждать и без запредельного темпа — на одном балансе структуры и уверенности.  Кейн покинул поле с лёгкой травмой, но уже после матча заявил, что это «просто ушиб».  Ну, может быть Гарри не очень хочет ехать в сборную, где в соперниках Уэльс и Латвия.

Голкипер парирует удар Кейна
Голкипер парирует удар Кейна globallookpress.com

«Айнтрахт» же за неделю пропустил 14 мячей, сполз на шестое место и подходит к паузе с тревожными вопросами: почему защита разваливается при малейшем прессинге, а атака теряет нить после первого пропущенного?  Впереди — выезд во Фрайбург и визит «Ливерпуля» в Лиге чемпионов.  Если Топмёллер не найдёт рецепта для баланса, эти две встречи могут стать продолжением мюнхенской драмы.

Календарь и таблица Бундеслиги

«Бавария» же отправляется пить пиво — в прямом смысле: в воскресенье команда традиционно посетит Октоберфест.  И судя по тому, как она играет, церемония будет не просто спонсорской формальностью, но и полноценным торжеством уверенности в собственном совершенстве.