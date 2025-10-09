Останутся ли у Гвинеи шансы на второе место?

прогноз на матч квалификации ЧМ-2026, ставка за 2.78

9 октября в 9-м туре квалификации чемпионата мира по футболу сыграют Мозамбик и Гвинея. Начало игры — в 19:00 мск.

Мозамбик

Турнирное положение: Мозамбикцы еще не потеряли шансы на попадание на Мундиаль. Команда находится на 3 месте турнирной таблицы.

При этом Мозамбик в 8 матчах набрал 15 зачетных баллов. В них команда отличилась 12 результативными выстрелами.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. Мозамбикцы переиграли Ботсвану (2:0).

До того команда была разгромлена Угандой (0:4). Да и поединок с ЮАР завершился коллизией (0:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла одну победу. В этих поединках Мозамбик забил 3 мяча, пропустив в свои ворота 9.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Мозамбикцы нынче выглядят крайне убого. Команда до последней виктории уступила трижды кряду.

Причем Мозамбик традиционно неудачно противостоит Гвинее. В пяти последних очных поединках команда добыла одну победу при 3 поражениях.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать максимально активно. Команда мотивирована запрыгнуть на второе место.

Гвинея

Турнирное положение: Гвинейцы еще борются за вторую позицию. Команда ныне пребывает на 4 строчке турнирной таблицы.

Причем Гвинея на 4 очка отстает от искомой второй строчки. Команда в восьми поединках отбора отличилась лишь 7 забитыми мячами.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. Гвинейцы не уступили Алжиру (0:0).

До того команда уверенно расправилась с Сомали (3:0). А вот чуть ранее она подписала мировую с алжирцами (1:1).

При этом Гвинея в 5 своих последних поединках добыла одну викторию. Команда отличилась 5 забитыми мячами при 6 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Гвинейцам срочно нужно побеждать. Да и не пропускает команда уже 2 матча кряду.

При этом Гвинея не проигрывала в 3 своих последних поединках. А вот в среднем команда пропускает реже гола за матч.

Команда весьма скромно выглядит в плане реализации. Зато в кадровом плане у нее полный набор качественных исполнителей.

Безусловно, номинальные гости будут действовать с позиции силы. Гвинейцам нужно и самим побеждать, и ждать осечки от Уганды.

Статистика для ставок

Гвинея не пропускала в 2 своих последних матчах

Мозамбик в среднем забивает чаще гола за матч

Мозамбикцы до последней виктории уступили 3 раза подряд

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Мозамбик — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.52. Ничья оценена в 3.25, а победа оппонента — в скромные 2.78.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 2.34 и 1.54.

Прогноз: Гвинейцам срочно нужно побеждать, так что они явно прибавят в плане реализации.

Номинальные гости имеют в своем составе качественных атакующих исполнителей, да и оборона соперника слишком часто допускает результативные ошибки.

Ставка: Победа Гвинеи за 2.78.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться сумеют оба оппонента.

Ставка: Обе забьют за 2.05