Нидерланды снова не заметят Мальту?

прогноз на матч отбора на ЧМ-2026, ставка за 2.20

9 октября в отборочном матче чемпионата мира 2026 года по футболу сыграют сборные Мальты и Нидерландов. Начало встречи — 21:45 мск.

Мальта

Турнирное положение: главная команда Мальты является главным аутсайдером своей отборочной группы.

Мальтийцы смогли набрать только два очка и располагаются на последнем месте в турнирной таблице.

За пять матчей «иоаниты» забили лишь один мяч, а пропустили целых 12.

Последние матчи: в сентябре Мальта выиграла у Сан-Марино (3:1) в спарринге и сыграла вничью с Литвой (1:1) в квалификации ЧМ-2026.

До этого мальтийская национальная команда проиграла Нидерландам (0:8) и поделила очки с Литвой (0:0).

Прогнозы и ставки на ЧМ-2026

Перед этим сборная Мальты также уступила Польше (0:2) и Финляндии (0:1).

Не сыграют: все вызванные футболисты в строю.

Состояние команды: сборная Мальты никогда не принимала участие в чемпионатах мира и не могла рассчитывать на то, что у нее получится отобраться сейчас. Соперники по группе просто намного сильнее. Для подопечных Эмилио Де Лео любые набранные очки за счастье.

Нидерланды

Турнирное положение: «оранжевые» имеют отличные шансы на то, чтобы напрямую попасть на чемпионат мира с первого места в группе.

Нидерландцы смогли набрать 10 баллов и располагаются на первой строчке в турнирной таблице.

За четыре встречи «заводной апельсин» забил целых 14 мячей, а пропустил всего три.

Последние матчи: в сентябре нидерландская национальная команда выиграла у Литвы (3:2) и сыграла вничью с Польшей (1:1).

В июне «летучие голландцы» без проблем справились с Мальтой (8:0) и Финляндией (2:0).

Не сыграют: у Нидерландов все в строю.

Состояние команды: подопечные Рональда Кумана имеют одинаковое количество очков с поляками, но при этом у них есть игра в запасе. Сборная Нидерландов, по идее, сильнее своих соперников и должна быть первой по итогам квалификации.

Нидерландцы являются завсегдатаями мировых и европейских чемпионатов, поэтому не должны пропускать первенство и в этот раз.

Статистика для ставок

Нидерланды не проигрывают на протяжении 8 матчей

Мальта выиграла только 1 из последних 7 матчей

В последнем очном матче Нилерланды разгромили Мальту со счетом 8:0

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Нидерланды — фавориты у букмекеров перед предстоящей игрой. На их победу ставки принимаются с коэффициентом 1.06. Ничья оценена в 11.00, а победа Мальты — в 42.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.33 и 3.35.

Прогноз: Нидерланды вполне могут забить много, поэтому ждем результативный матч.

2.20 тотал больше 4 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.20 на матч Мальта — Нидерланды принесёт чистый выигрыш 1200₽, общая выплата — 2200₽

Ставка: тотал больше 4 за 2.20.

Прогноз: Нидерланды должны снова разгромить соперника без каких-либо проблем.

1.90 победа Нидерландов с форой-3 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 1.90 на матч Мальта — Нидерланды позволит вывести на карту выигрыш 900₽, общая выплата — 1900₽

Ставка: победа Нидерландов с форой-3 за 1.90.