В четверг, 9 октября, состоится отборочный матч к чемпионату мира-2026, в котором сборная Мальты примет Нидерланды. Начало встречи — в 21:45 МСК. Следить за ходом игры можно в нашем онлайне.

45+5' А вот и перерыв! Нидерланды играют с большим преимуществом, но выигрывают всего лишь 1:0 у сборной Мальты и даже не забили с игры — только с пенальти. При этом временами у хозяев что-то всё-таки наклёвывается в атаке, поэтому какая-никакая интрига всё-таки жива — не уходите далеко!

45+4' Прошёл Фримпонг на скорости соперника на правом краю, но лишь корнер заработал — подача не прошла.

45+3' Ещё один пенальти вновь просили игроки сборной Нидерландов. Камензули в падении потрогал мяч рукой, но и тут ничего не будет.

45+2' Вегхорст нарушил правила на Шоу в борьбе за мяч после навеса. К Мальте владение перейдёт.

45+1' И опять остановка. Энрико Пепе на траве.

45' Целых 5 минут ещё будет продолжаться этот первый тайм.

Статистика матча 0 Удары в створ 2 1 Удары мимо 2 25 Владение мячом 75 1 Угловые удары 1 0 Офсайды 1 7 Фолы 2

44' Не получилась у Мальты быстрая контратака после перехвата мяча — успели нидерландцы вернуться назад.

43' Гийомье попробовал подловить Вербрюггена на выходе из ворот и пробил с центра поля, но почему-то низом и несильно.

41' ОТМЕНА ПЕНАЛЬТИ! Которая будто бы и логична — руку Курт Шоу действительно не выставлял, она была прижата к корпусу. Счёт по-прежнему 0:1.

39' Просматривают долго момент — кажется, что рука Шоу всё-таки была прижатой. Пауза затягивается.

38' СНОВА ПЕНАЛЬТИ! Вегхорст в полном одиночестве остался и пробивал головой после навеса со штрафного — мяч угодил в руку Шоу!

37' Райан Камензули награждён первой жёлтой карточкой в матче за очевидный захват Фримпонга.

36' Разыгрывали мяч мальтийцы после этого корнера, но закончилось всё фолом Мбонга на Гакпо.

35' Хорошая атака Мальты! Несколько ударов нанесли, последний оказался самым опасным — Шуареф из штрафной попал в ногу Дюмфриса и заработал угловой.

34' Снова долгий розыгрыш от гостей с активным участием центральных защитников. Без особого продвижения пока.

32' Судья предупредил Бонелло и мальтийских защитников за то, что слишком уж долго они разыгрывают мяч от ворот. Попросил больше так не тянуть.

31' Ещё одно падение в штрафной сборной Мальты — Вегхорст в борьбе с защитником решил упасть на газон.

30' Успокаивают игру нидерландцы перепасом у своих ворот, но хозяева продолжают прессинговать — пусть и не очень агрессивно.

29' Ого, Теума завалился перед голландской штрафной. Там, судя по всему, ничего не было, но сам факт — сборная Нидерландов близковато к своим воротам подпускает Мальту.

28' Пока соорудили дальний удар Камензули, который пришёлся в соперника. Но аут для хозяев будет.

27' Радует, что игроки сборной Мальты совсем низко в оборону не садятся и даже пытаются строить что-то в атаке — возможно, рано или поздно соорудят что-нибудь.

26' Продолжается игра, пока замену Куман не готовит.

25' Юрриен Тимбер на газоне оказался — сбили дыхание, видимо. Доктора оказывают ему помощь.

24' Внезапно игроки сборной Мальты едва не убежали 3 в 2 — затянули с последним пасом.

22' Гравенберх сместился слева в штрафную и ударил по воротам, но мяч принял на себя Гийомье. Затем ван де Вен принимал верховую передачу в штрафной соперника, но то ли бил, то ли скидывал — в итоге получилось за лицевую.

21' Рейндерс упал в штрафной хозяев, но момент быстро просмотрели видеоассистенты и ничего не нашли.

20' Впервые в матче игроки сборной Мальты смогли несколько передач перед чужой штрафной сделать — осмелели! До удара не довели, но попытка неплохая.

19' Сумели мальтийцы даже перехватить мяч, но всего на пару секунд — дальше владение гостей продолжилось.

18' И даже через Вербрюггена приходится гостям разыгрывать. Пока нет развития атаки.

17' Стараются игроки сборной Мальты повыше встречать голландцев в эти минуты, но мяч забрать не удаётся.

16' Фримпонг покатил с фланга под удар Гакпо, который вмазал сильно выше ворот из-за пределов штрафной.

15' Гакпо наносил обводящий удар от угла штрафной и попал в дальнюю штангу!

14' Довольно быстро начался неминуемый разгром мальтийцев. Естественно, пока сбавлять обороты команда Кумана не станет — отрыва в один мяч маловато.

12' ГОООЛ! 0:1! Коди Гакпо! Угадал Бонелло направление, но под его рукой мяч прошёл.

11' ПЕНАЛЬТИ В ВОРОТА МАЛЬТЫ! Шоу поставил подножку Гравенберху! Вегхорст забил через секунду после свистка арбитра, поэтому его гол не засчитали — придётся бить 11-метровый.

10' Первый удар в створ от сборной Нидерландов — Рейндерс без помех его нанёс из штрафной, но получилось прямо по центру ворот. Бонелло отбил в сторону.

09' Не дали Фримпонгу замкнуть навес от Гакпо на дальнюю штангу. Проиграл Джереми верховую борьбу защитнику хозяев.

08' Фримпонг с правого фланга входил в штрафную и пытался нескольких соперников накрутить — в конце концов остановили вингера «Ливерпуля».

07' Ожидаемо владеют гости преимуществом и катают мяч на чужой половине, но пока без опасных моментов.

06' Начинают голландцы активно грузить мяч в штрафную Бонелло. Пока Вегхорст до него не добирается.

05' Нидерланды ответили своей атакой и заработали первый угловой в матче, но ничего из него не извлекли.

04' А первый момент у Мальты! Ван Дейк отдал ужасный пас назад вратарю, который был перехвачен Мбонгом — но игрок хозяев не смог переиграть Вербрюггена и не попал в створ!

03' А вот уже и всем составом гости на половине поля мальтийцев. Показалось, что снесли Фримпонга на входе в штрафную, но арбитр считает, что ничего не было.

02' Неспешно начинает сборная Нидерландов свою первую атаку. Ходит мяч между защитниками.

01' Матч начался!

До матча

21:43 Команды уже выстроились на поле — звучат государственные гимны Мальты и Нидерландов. Матч вот-вот начнётся!

21:37 На Мальте сегодня тепло даже вечером — +21, осадков не ожидается.

21:30 Главный арбитр встречи — 40-летний хорват Дуйе Струкан.

21:23 Как и обещал Рональд Куман, Мемфиса Депая в стартовом составе нет — однако в запас нападающий «Коринтианса» всё же попал. Вместо него на острие появится Ваут Вегхорст: для форварда «Аякса» это будет первый выход в старте сборной Нидерландов с ноября прошлого года.

21:16 Сегодняшняя встреча пройдёт на стадионе «Та-Кали», вмещающем 17 000 зрителей. Именно здесь национальная сборная Мальты проводит все свои домашние игры.

Стартовые составы команд

Мальта: Бонелло, Камензули, Пепе, Шоу, Корбалан, Сатариано, Гийомье, Шуареф, Теума, Мбонг, Кардона.

Нидерланды: Вербрюгген, ван де Вен, ван Дейк, Тимбер, Дюмфрис, де Йонг, Рейндерс, Гравенберх, Гакпо, Фримпонг, Вегхорст.

Мальта

Сборная Мальты постепенно начинает выбираться из статуса футбольного карлика ближе к середнякам: в последние годы у мальтийцев есть победы над такими командами, как Израиль, Кипр, Азербайджан, Молдова. Некоторые игроки вполне успешно выступают в приличных (пусть и не топовых) европейских клубах: например, нападающий Ильяс Шуареф уже не первый год играет за швейцарский «Сьон», полузащитник Тедди Теума — основной в «Реймсе» из французской Лиги 2. Также мальтийцы есть в чемпионатах Сербии и Греции — тоже не худших европейских лигах.

В этой отборочной кампании к ЧМ Мальта успела получить унизительные 0:8 от голландцев в июне, но в остальных встречах смотрелась более чем достойно. Островитяне дважды отобрали очки у Литвы (0:0 и 1:1), минимально уступили Финляндии (0:1) и пободались на выезде с поляками (0:2). На чемпионат мира сборная Мальты, конечно, не попадёт, но потрепать нервы грандам на своём поле вполне в состоянии.

Нидерланды

В отборе к ЧМ-2026 голландцам досталась не самая сложная группа, в которой их фактически просто некому обходить, и пока что статус фаворитов они вполне оправдывают. В 4 матчах у команды Рональда Кумана — 10 очков из 12 возможных благодаря победам над Финляндией (2:0), Литвой (3:2), как раз Мальтой (8:0), а также ничьей с Польшей (1:1). У поляков и нидерландцев очков поровну — по 10, но у вторых ещё есть игра в запасе.

Матч на Мальте точно пропустит лучший бомбардир в истории сборной Нидерландов — Мемфис Депай, заработавший этот статус месяц назад после дубля Литве. Причина необычная: у форварда «Коринтианса» в Бразилии украли паспорт, из-за чего он не смог вовремя вылететь из страны на сбор национальной команды. Также к октябрьским матчам Куман исключил из ростера Маттейса де Лигта, Сэма Стейна и Ноа Ланга, вернув в состав Квилиндши Хартмана и Джереми Фримпонга.

Личные встречи

Пожалуй, более удобного соперника, чем Мальта, для сборной Нидерландов просто не существует: команды встречались 7 раз — все матчи нидерландцы выиграли всухую с общим счётом 36:0! 6 побед из 7 были разгромными, с разницей в 4 мяча или более — избежать выноса Мальте удалось только однажды, в далёком 1991-м, когда она уступила всего лишь 0:1.

