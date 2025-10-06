6 октября в 13-м туре Первой лиги чемпионата России по футболу сыграют «Челябинск» и «Енисей». Начало встречи — 17:00 мск.

«Челябинск»

Турнирное положение: после 12 матчей «Челябинск» занимает 4-е место в таблице Первой лиги с 22 очками.

Последние матчи: в 12-м туре «Челябинск» сыграл в гостях с «Уфой» нулевую ничью. Игра получилась абсолютно равной и любая из команд могла взять три очка, но никто из них так и не смог забить ни одного мяча.

Ранее была победа в Кубке России над «Иркутском» (3:2) и в чемпионате разгром «Родины» (4:0).

Не сыграют: все в строю.

Состояние команды: подопечные Романа Пилипчука очень ярко ворвались в Первую лигу и идут по праву в группе лидеров. Хотя особой сенсации в таких результатах нет, бюджет у команды приличный и она имеет возможность приглашать качественных футболистов (Гаджимурадов, Жамалетдинов, Емельянов, Кочиев и других).

«Енисей»

Турнирное положение: сейчас «Енисей» идет на 15-й строчке в таблице Первой лиги с 10 очками.

Последние матчи: в прошлой игре «Енисей» уступил на своем поле московскому «Торпедо» со счетом 0:1. Красноярцы играли очень блекло, почти не имели моментов, инициативой владели москвичи, но смогли забить только в конце встречи.

До этого была победа в Кубке России в гостях над «Амкалом» (2:1) и ничья дома в чемпионате с «Факелом».

Не сыграют: травмированы — Огиенко (п).

Состояние команды: в настоящее время главный тренер Андрей Тихонов «подвис» и идут разговоры о его возможном увольнении в ближайшее время, если не будут улучшены результаты. Одной из проблем красноярцев является низкая результативность (всего 7 голов в 12 играх), что для такой атакующей командой, как «Енисей», очень мало.

Статистика для ставок

Никогда ранее команды между собой не играли

«Челябинск» не знает поражений на протяжении последних 8 матчей во всех турнирах

Безвыигрышная серия «Енисея» в Первой лиги достигла 5 игр

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Челябинска» дают 1,90, а на «Енисей» — 4,30, ничью букмекеры оценивают в 3,10.

Тотал меньше 2,5 идет за 1,50, а тотал больше 2,5 можно взять за 2,40.

Прогноз: «Енисею» необходимо набирать очки и команда будет играть в атаку, что в принципе и всегда старается делать. «Челябинск» тоже старается играть в красивый футбол и имеет хороших исполнителей впереди. Скорее всего, голы в этой встрече будут.

Основная ставка: тотал больше 2 за 1,84.

Прогноз: также можно попробовать более рисковый вариант.

Дополнительная ставка: обе забьют плюс тотал больше 2,5 за 3,0.