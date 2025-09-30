29 сентября пресс-служба воронежского «Факела» сообщила об уходе из команды главного тренера Игоря Шалимова. По информации СМИ, главным претендентом на то, чтобы занять тренерский мостик, является Олег Василенко.LiveSport.Ru рассказывает, почему случилась отставка у одного из лидеров ФНЛ и что ожидать от клуба с новым наставником.

Народное волеизъявление

28 сентября в Воронеже состоялся матч 12-го тура Первой лиги, в котором местный «Факел» встречался с песчанокопской «Чайкой». Хозяева подходили к этой игре в статусе однозначных фаворитов: они занимали 3-е место в таблице, отставая от лидера всего на 3 очка, в то время как гости, имея в активе 6 очков, а в пассиве — 26 пропущенных голов, занимали последнее место.

Но команда Игоря Шалимова не только не смогла за 90 минут распечатать ворота коллектива из Ростовской области, но и с 57 минуты играла в меньшинстве. Поэтому с учётом этого фактора безголевая ничья с аутсайдером вроде как смотрится как неплохой результат.

Однако глас народа был однозначным и безжалостным. «Факел» играл настолько безлико, уныло и бесперспективно, что воронежские трибуны скандировали команде «Позор! » и провожали игроков в подтрибунное помещение свистом. А социальные сети клуба были наполнены сотнями комментариев с требованиями уволить главного тренера и генерального директора.

Руководство клуба, прежде всего, в лице губернатора Воронежской области, который присутствовал на домашнем матче с «Чайкой», не могло не отреагировать на такое беспрецедентное негативное отношение болельщиков к команде.

Понятно и негодование болельщиков. Воронежцы прекрасно разбираются в футболе и понимают, когда и почему нет игры. Планирую в ближайшей перспективе пригласить к себе генерального директора клуба Романа Асхабадзе и главного тренера Игоря Шалимова. Обсудим с ними старт команды в этом сезоне и необходимые меры для скорейшего изменения ситуации. Александр Гусев губернатор Воронежской области

На следующий день «Факел» объявил о расставании с главным тренером Игорем Шалимовым. Сообщалось, что решение было принято по обоюдному согласию сторон.

«Антифутбол» Шалимова

На самом деле судьба 56-летнего специалиста была решена по итогам не одного единственного матча против «Чайки». С учётом этой игры «Факел» за последние 6 туров набрал всего лишь 6 очков, в связи с чем, начав чемпионат с 5 побед подряд, к 12-му туру опустился с первого на третье место. Этот результат точно не удовлетворяет, особенно когда губернатор в межсезонье выделил на укрепление состава огромные бюджетные средства.

Футбол, который ставил команде Игорь Шалимов, был далёк от идеалов, которые бы хотели видеть болельщики. «Факел» всё чаще скатывался к примитивной тактике: пройти по флангу, навесить, а там кто-нибудь замкнет. К невразумительной игре в последнее время ещё добавились проблемы физической готовности: если в начале сезона игроки бегали и бились, то сейчас они всё чаще под занавес встреч начинают уставать.

Летом «Факел» сумел пригласить большую группу футболистов с опытом игры в клубах РПЛ. В первую очередь, стоит назвать Игоря Обухова (из «Химок»), Станислава Магкеева (из «Пари НН»), Илью Гапонова (из «Крыльев Советов»), Георгия Гонгадзе (из «СКА-Хабаровск»), Равиля Нетфуллина (из «Торпедо») и др. И распорядится таким ростером в полной мере, кажется, у Игоря Шалимова не получилось.

Команды тренера в принципе демонстрируют низкую результативность. Вот и сейчас «Факел» за 12 туров всего забил только 10 голов. Реже отличались только 5 команд из остальных 17 участников Первой лиги. Для сравнения — идущие впереди «Спартак» (Кострома) и «Урал» забили по 21 и 20 голов, соответственно.

Игру «Факела» зачастую называли «антифутболом». Он, конечно, позволил к настоящему времени пропустить всего 7 голов — меньше всех в чемпионате. Но казалось, что подобный трусливый футбол ограничивал атакующий потенциал команды и, соответственно, приводил к недобору очков.

Тренерам в Воронеже времени не дают

Тренерская отставка — популярная для «Факела» мера реагирования на попадание команды в кризисные ситуации. Последним специалистом, который продержался на посту наставника воронежцев целых 2 года, был Олег Василенко. С ним клуб поднялся из Первой лиги в РПЛ, после чего началась настоящая текучка.

Дмитрий Пятибратов: 11 сентября 2022 — 30 апреля 2023 (22 матча);

Вадим Евсеев: 1 мая 2023 — 5 сентября 2023 (17 матчей);

Сергей Ташуев: 8 сентября 2023 — 26 апреля 2024 (21 матч);

Игорь Черевченко: 26 апреля 2024 — 12 августа 2024 (10 матчей);

Дмитрий Пятибратов: 13 августа 2024 — 30 марта 2025 (23 матча);

Игорь Шалимов: 2 апреля 2025 — 29 сентября 2025 (21 матч).

В среднем, руководству «Факела» для того, чтобы созреть до смены главного тренера, хватает 19 официальных матчей. Более того, в Воронеже последние 3 года стабильно случаются 2 тренерские отставки за сезон: первая происходит после пробуксовки команды на старте чемпионата, вторая — для того, чтобы совершить финишный рывок.

Ранее «Факел» выступал в РПЛ и расставался с тренерами, решая задачу по сохранению прописки в элитном дивизионе. Сейчас же клуб, уже находясь в Первой лиге, имеет цели противоположного характера, но история продолжилась. Возможно, суть проблемы состоит в принципах работы с тренерами, которые придерживается остающийся прежним менеджмент «Факела».

Василенко приди — «Факел» преобрази?!

Сразу после появления новостей об уходе Шалимова из воронежского клуба были определены два основных кандидата на замену Игоря Михайловича. Причём были названы два специалиста, имеющие опыт работы в Воронеже — Олег Василенко и Сергей Ташуев.

По последней информации, которую предоставили сразу несколько источников, главным фаворитом у руководства клуба является Василенко. Ситуация с назначением должна разрешиться до домашнего матча 13 тура Первой лиги с ульяновской «Волгой», запланированного на 4 октября.

Отдельно отмечено, что, как минимум, до зимы свой пост сохранит генеральный директор Роман Асхабадзе. Хотя болельщики в Интернете вместе с уходом Шалимова также призывали к отставке функционера. Более того, недовольство им высказывали в спонсирующей «Факел» компании «ЭкоНива». Но менеджер пока продолжает работу.

Хотя угрозы потерять пост, якобы, сказались на выборе Асхабадзе в пользу более эффективного, но дорогого (с зарплатой 1,5 млн руб./мес.) и строптивого Василенко, с которым когда-то некрасиво расстался, вместо менее классного, хотя понятного и удобного Ташуева. 51-летний тренер использует схему с тремя защитниками, но его «Черноморец» играл в привлекательный для зрителя футбол и при этом по итогам прошлого сезона добился результата — третьего места.

Собранный для этого сезона состав команды по меркам Первой лиги более чем мастеровитый, является третьим по стоимости, уступая только «Уралу» и «Торпедо». Так что остаются все предпосылки для того, чтобы «Факел» продолжил считаться одним из главных фаворитов на повышение в классе.

Правда сейчас помимо екатеринбуржцев в лидеры чемпионата неожиданно ворвался костромской «Спартак». Однако на дистанции, по ходу продолжительного сезона может сказаться разница в классе команд, и основные претенденты вырвутся вперёд.