прогноз на матч Серии А, ставка за 2.10

«Ювентус» встретится с «Миланом» в рамках 6-го тура итальянской Серии А. Поединок пройдет 5 октября и начнется в 21:45 по мск.

«Ювентус»

Турнирное положение: «Старая синьора» занимает 4-е место в таблице Серии А с 11-ю очками в активе после 5-и туров. «Ювентус» отстает от лидерства в чемпионате лишь на 1 балл.

На своем поле команда выступает великолепно, набрав 7 очков из 9-и возможных. По этому показателю «Ювентус» занимает 1-е место в лиге.

Последние матчи: В прошлом поединке «Ювентус» сыграл вничью с «Вильярреалом» (2:2) в Лиге чемпионов, упустив минимальное преимущество на 90-й минуте.

Интересно, что «старая синьора» в последних 4-х встречах непременно играла вничью. За этот отрезок «Ювентус» поделил очки с «Аталантой» (1:1), «Вероной» (1:1) в Серии А.

Не сыграют: Бремер, Милик, Миретти и Тюрам (у всех — травмы).

Состояние команды: «Ювентус» не проиграл ни одного матча во всех турнирах в нынешнем сезоне. При этом, туринцы много раз сыграли вничью, поэтому пока не могут претендовать на лидерство в чемпионате.

В последних 4-х очных встречах «Ювентус» обыграл «Милан» только 1 раз, однажды проиграл и дважды сыграл вничью. В предстоящем матче команде было бы здорово прервать серию с ничейными результатами и победить.

«Милан»

Турнирное положение: «Россонери» отлично стартовали, занимая после 5-и туров 1-е место в лиге. «Милан» набрал 12 очков, борясь за лидерство с «Наполи» и «Ромой».

В гостях команда успела провести 2 матча и набрала максимальные 6 очков на чужом поле. По этому показателю «Милан» справедливо занимает 1-е место в лиге.

Последние матчи: В прошедшей встрече чемпионата Италии команда обыграла «Наполи» со счетом 2:1, забив решающий гол на 31-й минуте. До этого «Милан» разгромил «Лечче» со счетом 3:0 в Кубке страны.

У команды продолжается победная серия, которая насчитывает уже 5 матчей во всех турнирах. За этот отрезок «Милан» забил 11 голов, пропустив только 1 гол.

Не сыграют: Эступинан (красная карточка) и Яшари (травма).

Состояние команды: «Милан» феноменально начал нынешний сезон. Команда вполне способна побороться за чемпионство, если продолжит стабильно набирать очки.

У «россонери» есть нападающий Кристиан Пулишич, который отличается крутой результативностью. Этот форвард забил 4 гола и сделал 2 ассиста в 5-и встречах, лидируя в списке лучших бомбардиров Серии А.

Статистика для ставок

В последних 4-х встречах «Ювентус» непременно играл вничью

У «Милана» продолжается победная серия, которая насчитывает уже 5 матчей подряд

В последних 5-и очных встречах «Милан» только однажды обыгрывал «Ювентус»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Ювентуса» — 2.70, победа «Милана» — 2.70, ничья — за 3.15.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.10 и 1.75 соотвественно.

Прогноз: Команды способны забить больше 2-х голов за матч.

Ставка: Тотал 2.5 больше за 2.10.

Прогноз: «Милан» намерен продолжить победную серию, команда играет просто великолепно на старте сезона.

Ставка: Победа «Милана» с форой (0) за 1.90.