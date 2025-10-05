В воскресенье, 5 октября, «Ювентус» примет «Милан» в рамках 6-го тура Серии А. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции

Стартовые составы команд

«Ювентус»: Ди Грегорио, Калюлю, Гатти, Келли, Камбьязо, Ругани, Локателли, Маккенни, Консейсау, Йылдыз, Дэвид.

«Милан»: Меньян, Габбиа, Павлович, Бартезаги, Томори, Фофана, Модрич, Рабьо, Салемакерс, Хименес, Пулишич.

«Ювентус»

«Старая синьора» занимает 4-е место в таблице Серии А с 11-ю очками в активе после 5-и туров. «Ювентус» отстает от лидерства в чемпионате лишь на 1 балл. На своем поле команда выступает великолепно, набрав 7 очков из 9-и возможных. По этому показателю «Ювентус» занимает 1-е место в лиге. В прошлом поединке «Ювентус» сыграл вничью с «Вильярреалом» (2:2) в Лиге чемпионов, упустив минимальное преимущество на 90-й минуте. Интересно, что «старая синьора» в последних 4-х встречах непременно играла вничью. За этот отрезок «Ювентус» поделил очки с «Аталантой» (1:1), «Вероной» (1:1) в Серии А.

«Ювентус» не проиграл ни одного матча во всех турнирах в нынешнем сезоне. При этом, туринцы много раз сыграли вничью, поэтому пока не могут претендовать на лидерство в чемпионате. В последних 4-х очных встречах «Ювентус» обыграл «Милан» только 1 раз, однажды проиграл и дважды сыграл вничью. В предстоящем матче команде было бы здорово прервать серию с ничейными результатами и победить. Команде не помогу Бремер, Милик, Миретти и Тюрам (у всех — травмы).

«Милан»

«Россонери» отлично стартовали, занимая после 5-и туров 1-е место в лиге. «Милан» набрал 12 очков, борясь за лидерство с «Наполи» и «Ромой». В гостях команда успела провести 2 матча и набрала максимальные 6 очков на чужом поле. По этому показателю «Милан» справедливо занимает 1-е место в лиге. В прошедшей встрече чемпионата Италии команда обыграла «Наполи» со счетом 2:1, забив решающий гол на 31-й минуте. До этого «Милан» разгромил «Лечче» со счетом 3:0 в Кубке страны. У команды продолжается победная серия, которая насчитывает уже 5 матчей во всех турнирах. За этот отрезок «Милан» забил 11 голов, пропустив только 1 гол.

«Милан» феноменально начал нынешний сезон. Команда вполне способна побороться за чемпионство, если продолжит стабильно набирать очки. У «россонери» есть нападающий Кристиан Пулишич, который отличается крутой результативностью. Этот форвард забил 4 гола и сделал 2 ассиста в 5-и встречах, лидируя в списке лучших бомбардиров Серии А. Команде не помогут Эступинан (красная карточка) и Яшари (травма).

Личные встречи

В сезоне 2024/2025 команды сыграли 3 матча. В рамках Серии А в Милане соперники сыграли 0:0, а в Турине победил «Ювентус» 2:0. Так же состоялся матч за Суперкубок Италии, на стадии 1/2 победил «Милан» со счетом 2:1.

За всю историю команды сыграли 280 матчей. В 105 победил «Ювентус», в 86 «Милан», оставшиеся 89 матчей завершились вничью.

