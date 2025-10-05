прогноз на матч АПЛ, ставка за 2.20

5 октября в 7-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Астон Вилла» и «Бёрнли». Начало игры — в 16:00 мск.

«Астон Вилла»

Турнирное положение: «Вилланы» стартовали бледновато. Команда находится на 16 месте турнирной таблицы.

При этом «Астон Вилла» в 6 матчах набрала всего 6 зачетных баллов. В них команда отличилась лишь 4 результативными выстрелами.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Вилланы» переиграли «Фейеноорд» (2:0).

До того команда сумела переиграть «Фулхэм» (3:1). Да и поединок с «Болоньей» принес непростую викторию (1:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 виктории. В этих поединках «Астон Вилла» забила 8 мячей, пропустив в свои ворота 3.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Вилланы» постепенно набирают обороты. Команда победила в 3 своих последних матчах.

Причем «Астон Вилла» традиционно успешно противостоит «Бёрнли». В пяти последних очных поединках команда победила 3 раза при одной коллизии.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. «Вилланы» одолели «бордовых» в 2 последних очных поединках.

«Бёрнли»

Турнирное положение: «Бордовые» нынешний чемпионат начали бледно. Команда ныне пребывает на 18 строчке турнирной таблицы.

Причем «Бёрнли» в 6 матчах набрал 4 зачетных балла. Команда отличилась 6 забитыми мячами при 13 пропущенных.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Бордовые» были биты «Манчестер Сити» (1:5).

До того команда потерпела поражение от «Кардифф Сити» (1:2). А вот чуть ранее она разошлась миром с «Ноттингем Форестом» (1:1).

При этом «Бёрнли» в 5 своих последних поединках добыл всего одну ничью. Команда отличилась 5 забитыми мячами при 12 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Бордовые» явно будут бороться за выживание. А вот забивает команда в среднем аккурат гол за матч.

При этом «Бёрнли» потенциально способен прибавить в плане реализации. Да и пропускает команда в среднем 2 гола за матч.

Команда уже 4 с половиной года не может одолеть «вилланов». Зато отставание от спасительной 17 позиции нынче минимальное.

Безусловно, номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. Команда наверняка постарается преуспеть в контригре.

Статистика для ставок

«Бёрнли» в среднем пропускает 2 гола за матч

«Вилланы» уже 4 с половиной года не проигрывают «Бёрнли»

«Астон Вилла» победила в 3 своих последних поединках

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Астон Вилла» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.60. Ничья оценена в 4.15, а победа оппонента — в скромные 5.80.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с чуть разными коэффициентами — 1.91 и 1.95.

Прогноз: «Астон Вилла» постепенно прибавляет, и наверняка сразу будет максимально активно атаковать.

Номинальные хозяева намерены подтянуться к зоне еврокубков, к тому же традиционно успешно противостоят «бордовым».

Ставка: Победа «Астон Виллы» в 1 тайме за 2.20.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 3.20