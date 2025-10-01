дерзкая ставка за 5.00 на матч Лиги чемпионов

1 октября во 2-м туре основного этапа Лиги чемпионов по футболу сыграют «Монако» и «Манчестер Сити». Начало игры — в 22:00 мск.

«Монако»

Турнирное положение: Монегаски довольно продуктивно выступают в своем чемпионате. Команда сейчас находится на 4 месте турнирной таблицы.

При этом «Монако» всего на 3 очка отстает от лидера. А вот атака команды выглядит прилично, забивая в среднем 2 мяча за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Монегаски уступили «Лорьяну» (1:3).

До того команда нанесла поражение «Мецу» (5:2). А вот поединок с «Брюгге» завершился зычной коллизией (1:4).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 победы. В этих поединках «Монако» настрелял 12 мячей, пропустив в свои ворота 12.

Не сыграют: Александр Головин, Денис Закария, Мане Аклиуш, Лукас Градецки — травмированы.

Состояние команды: Монегаски способны еще прибавить в плане реализации. Вот только лигочемпионского опыта им явно недостает.

Причем «Монако» исторически сложно противостоит «горожанам». В двух очных поединках соперники по разу огорчили друг друга.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать вторым номером. Монегаски способны преуспеть в контригре.

«Манчестер Сити»

Турнирное положение: «Горожане» привычно бьются за успех на всех фронтах. Команда нынче пребывает на 7 месте турнирной таблицы АПЛ.

Причем «Манчестер Сити» набрал всего 10 очков в 6 стартовых турах своего чемпионата. Да и отличились игроки команды 14 результативными выстрелами.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела блестяще. «Горожане» разгромили «Бёрнли» (5:1).

До того команда нанесла поражение «Хаддерсфилду» (2:0). А вот чуть ранее она расписала паритет с «Арсеналом» (1:1).

При этом «Манчестер Сити» в 5 своих последних поединках добыл 4 победы. Команда отличилась 13 забитыми мячами при 2 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: Омар Мармуш, Райан Шерки, Абдукодир Хусанов — травмированы.

Состояние команды: «Горожане» нынче выглядят весьма выгодно. Команда Хосепа Гвардиолы победила в 2 своих последних матчах.

При этом «Манчестер Сити» в двух своих последних матчах настрелял 7 мячей. А вот в плане надежности тылов у команды не все столь ладно.

«Горожане» явно намерены с первых туров выбраться в лидеры. Да и Эрлинг Холанн явно скажет свое веское слово.

Безусловно, номинальные гости будут действовать с позиции силы. Да и последние успехи явно окрылили подопечных Гвардиолы.

Статистика для ставок

«Манчестер Сити» в среднем пропускает гол за матч

Команда Гвардиолы победила в 2 своих последних поединках

«Монако» забивает в среднем 2 мяча за матч

Ставка

Коэффициенты букмекеров: «Манчестер Сити» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.44. Ничья оценена в 5.00, а победа оппонента — в скромные 6.25.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.53 и 2.50.

Прогноз: «Монако» явно не боится оппонента, и в родных стенах постарается дать бой гранду.

Номинальные хозяева способны удивить, к тому же имеют в своем составе квалифицированных атакующих исполнителей.

Ставка: Ничья за 5.00.

Прогноз: более рискованный прогноз, что монегаски сумеют переиграть команду Гвардиолы.

Ставка: Победа «Монако» за 6.25

