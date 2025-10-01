В среду, 1 октября, «Монако» примет «Манчестер Сити» в рамках 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции

21:55 Сегодня в Монако переменная облачность, во время матча температура будет около +17℃.

21:52 Главным арбитром встречи назначен Хесус Хиль Мансано из Испании.

21:50 До стартового свистка остается 10 минут, команды заканчивают разминку и уходят в подтрибунное помещение.

21:48 Сегодняшний матч пройдет в Монако на стадионе «Луи II», который вмещает 18 523 зрителей.

21:46 Всем доброго футбольного вечера! Мы начинаем онлайн-трансляцию матча 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА между «Монако» и «Манчестер Сити». Этот матч для Вас буду комментировать я, Петровский Виктор.

Стартовые составы команд

«Монако»: Кён Филипп, Керер Тило, Салису Мохаммед, Дайер Эрик, Вандерсон, Тезе Джордан, Кулибали Мамаду, Дьятта Крепен, Аклиуш Магнес, Фати Ансу, Балогун Фоларин.

«Манчестер Сити»: Доннарумма Джанлуиджи, Стоунс Джон, Диаш Рубен, Гвардиол Йошко, О'Райли Нико, Родри Эрнандес, Силва Бернарду, Рейндерс Тиджани, Фоден Фил, Доку Жереми, Холанн Эрлинг.

«Монако»

«Монако» без квалификации напрямую попал в основной этап Лиги чемпионов УЕФА, но пока разжиться турнирными баллами у команды не получилось. В первом туре французский клуб наведался в гости к бельгийскому «Брюгге» и был разгромлен со счетом 4:1. Только на в компенсированное время «монегаскам» удалось забить один гол, сделал это новичок команды Ансу Фати.

В домашнем чемпионате «Монако» до недавнего времени шел лидером турнирной таблицы, но в последнем туре неожиданно проиграл одному из аутсайдеров — Лорьяну (1:3). В данный момент команда занимает 4-е место и отстает от первой строчки (ПСЖ) на три очка.

«Манчестер Сити»

«Манчестер Сити» также без квалификации оказался в основном этапе Лиги чемпионов. В стартовом туре «горожане» на своем поле уверенно обыграли итальянский «Наполи» со счетмо 2:0. Голы в той встрече на счету Эрлинга Холанда и Жереми Доку. Благодаря этой виктории «Ман Сити» оказался в числе лидеров турнирной таблицы после первого тура.

В английской Премьер-лиге «Манчестер Сити» стартовал не лучшим образом и имел два поражения в трех стартовых матчах. Но сейчас команда набрала обороты и зарабатывает очки в каждой игре. В последнем туре «горожане» разгромили на своем поле «Бёрнли» со счетом 5:1.

Личные встречи

Между собой соперники играли два раза, было это в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов сезона 2016/2017. Тогда команды обменялись домашними победами: «Манчестер Сити» выиграл со счетом 5:3, а «Монако» — 3:1.

