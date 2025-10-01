1 октября в матче 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов по футболу сыграют «Монако» и «Манчестер Сити». Начало игры — в 22:00 мск.
«Монако»
Турнирное положение: команда из Монако в чемпионате Франции идет на четвертом месте, имея в своем активе 12 очков.
«Монегаски» за четыре матча смогли 14 раз поразить ворота соперника и 10 раз пропустили в свои.
В Лиге чемпионов коллектив из одноименного города стартовал с поражения и пока что не имеет очков.
Последние матчи: в прошлых играх французской Лиги 1 «красно-белые» проиграли «Лорьяну» (1:3) и выиграли у «Метца» (5:2).
В Лиге чемпионов же монакская команда уступила «Брюгге» с результатом 1:4.
Не сыграют: травмированы Денис Закария, Манес Аклиуш, Аладжи Бамба, Ламин Камара, Александр Головин и Лукаш Градецки.
Состояние команды: подопечные Ади Хюттера в этом сезоне пока не блещут. В чемпионате, конечно, «Монако» будет бороться за тройку сильнейших, а вот в Лиге чемпионов выход в плей-офф уже будет отличным результатом.
В прошлом сезоне Лиги 1 «Монако» стало третьим и сейчас точно захочет быть минимум не ниже.
«Манчестер Сити»
Турнирное положение: «горожане» сейчас идут только седьмыми в турнирной таблице английского чемпионата, имея в своем активе 10 очков.
В шести матчах чемпионата «Сити» смог забить 14 мячей, а пропустил всего шесть.
В Лиге чемпионов «голубые» выиграли первую игру и сейчас находятся в лидирующей зоне.
Последние матчи: в прошлых играх чемпионата манчестерцы обыграли «Бернли» (5:1), но сыграли вничью с «Арсеналом» (1:1).
В Лиге чемпионов манчестерский коллектив переиграл «Наполи» (2:0). Также команда из Манчестера выиграла у «Хаддерсфилда» (2:0) в Кубке Англии.
Не сыграют: в лазарете находятся Омар Мармуш, Абдукадир Хусанов, Раян Аит Нури и Райан Шерки.
Состояние команды: подопечные Хосепа Гвардиолы постараются навязать борьбу за чемпионский титул в АПЛ, хотя сделать это будет крайне сложно с такими «Ливерпулем» и «Арсеналом».
В Лиге чемпионов «Манчестер Сити», безусловно выйдет в плей-офф, а там команде будет сложно. Но это Гвардиола и «Манчестер Сити», поэтому все может быть.
Статистика для ставок
- «Монако» не играет вничью на протяжении 10 матчей
- «Манчестер Сити» выиграл 4 из последних 5 матчей
- «Манчестер Сити» забивает на протяжении 6 матчей
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Манчестер Сити» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.43. Ничья оценена в 4.90, а победа «Монако» — в 6.70.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.55 и 2.45.
Прогноз: «Манчестер Сити» сильнее своего соперника и, по идее, должен уверенно побеждать.
Ставка: победа «Монако» с форой-1,5 за 2.17.
Прогноз: команды играют достаточно результативно, поэтому могут забить четыре мяча на двоих.
Ставка: тотал больше 3,5 за 2.30.