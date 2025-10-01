Будут ли у «Манчестер Сити» проблемы в матче с «Монако»?

прогноз на матч Лиги чемпионов, ставка за 2.17

1 октября в матче 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов по футболу сыграют «Монако» и «Манчестер Сити». Начало игры — в 22:00 мск.

«Монако»

Турнирное положение: команда из Монако в чемпионате Франции идет на четвертом месте, имея в своем активе 12 очков.

«Монегаски» за четыре матча смогли 14 раз поразить ворота соперника и 10 раз пропустили в свои.

В Лиге чемпионов коллектив из одноименного города стартовал с поражения и пока что не имеет очков.

Последние матчи: в прошлых играх французской Лиги 1 «красно-белые» проиграли «Лорьяну» (1:3) и выиграли у «Метца» (5:2).

В Лиге чемпионов же монакская команда уступила «Брюгге» с результатом 1:4.

Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

Не сыграют: травмированы Денис Закария, Манес Аклиуш, Аладжи Бамба, Ламин Камара, Александр Головин и Лукаш Градецки.

Состояние команды: подопечные Ади Хюттера в этом сезоне пока не блещут. В чемпионате, конечно, «Монако» будет бороться за тройку сильнейших, а вот в Лиге чемпионов выход в плей-офф уже будет отличным результатом.

В прошлом сезоне Лиги 1 «Монако» стало третьим и сейчас точно захочет быть минимум не ниже.

«Манчестер Сити»

Турнирное положение: «горожане» сейчас идут только седьмыми в турнирной таблице английского чемпионата, имея в своем активе 10 очков.

В шести матчах чемпионата «Сити» смог забить 14 мячей, а пропустил всего шесть.

В Лиге чемпионов «голубые» выиграли первую игру и сейчас находятся в лидирующей зоне.

Последние матчи: в прошлых играх чемпионата манчестерцы обыграли «Бернли» (5:1), но сыграли вничью с «Арсеналом» (1:1).

В Лиге чемпионов манчестерский коллектив переиграл «Наполи» (2:0). Также команда из Манчестера выиграла у «Хаддерсфилда» (2:0) в Кубке Англии.

Не сыграют: в лазарете находятся Омар Мармуш, Абдукадир Хусанов, Раян Аит Нури и Райан Шерки.

Состояние команды: подопечные Хосепа Гвардиолы постараются навязать борьбу за чемпионский титул в АПЛ, хотя сделать это будет крайне сложно с такими «Ливерпулем» и «Арсеналом».

В Лиге чемпионов «Манчестер Сити», безусловно выйдет в плей-офф, а там команде будет сложно. Но это Гвардиола и «Манчестер Сити», поэтому все может быть.

Статистика для ставок

«Монако» не играет вничью на протяжении 10 матчей

«Манчестер Сити» выиграл 4 из последних 5 матчей

«Манчестер Сити» забивает на протяжении 6 матчей

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Манчестер Сити» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.43. Ничья оценена в 4.90, а победа «Монако» — в 6.70.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.55 и 2.45.

Прогноз: «Манчестер Сити» сильнее своего соперника и, по идее, должен уверенно побеждать.

2.17 победа Монанко с форой-1,5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.17 на матч «Монако» — «Манчестер Сити» принесёт чистый выигрыш 1170₽, общая выплата — 2170₽

Ставка: победа «Монако» с форой-1,5 за 2.17.

Прогноз: команды играют достаточно результативно, поэтому могут забить четыре мяча на двоих.

2.30 тотал больше 3,5 Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.30 на матч «Монако» — «Манчестер Сити» принесёт прибыль 1300₽, общая выплата — 2300₽

Ставка: тотал больше 3,5 за 2.30.