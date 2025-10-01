прогноз на матч Кубка России, ставка за 3.40

«Крылья Советов» встретится с «Сочи» в рамках 5-го тура группового этапа Кубка России. Поединок пройдет 1 октября и начнется в 18:00 по мск.

«Крылья Советов»

Турнирное положение: Самарцы занимают 3-е место в таблице группы В Кубка России с 6-ю очками в активе. «Крылья Советов» отстают от лидерства на 3 пункта.

В РПЛ команда является крепким середняком. «Крылья Советов» располагаются на 10-й позиции в лиге с 12-ю очками в активе, опережая зону вылета на 5 пунктов.

Последние матчи: В прошлом туре РПЛ самарцы уступили московскому «Динамо» со счетом 2:3, пропустив все голы уже в 1-м тайме. До этого «Крылья Советов» проиграли «Спартаку» (1:2).

У команды продолжается серия поражений во всех турнирах, которая насчитывает уже 3 матча подряд. За этот период «Крылья Советов» также проиграли «Краснодару» (1:2).

Состояние команды: Самарцы выступают с переменным успехом в Кубке России, но все равно имеет возможность выйти в плей-офф. Для этого «Крыльям» нужно набирать очки в предстоящем матче против «Сочи».

В последних 3-х встречах самарцы довольно много голов (7) при 4-х забитых. «Крылья Советов» играет весело, но самарцам необходимо наладить свою игру, иначе можно и не попасть в плей-офф Кубка России...

«Сочи»

Турнирное положение: Южане не лучшим образом проводят групповой этап Кубка России, занимая последнее 4-е место в группе В с 2 очками в активе после 4-х туров.

Стоит отметить, что «Сочи» очень много пропускает на турнире (12 голов) — это худший показатель в лиге. При этом, южане забили 5 голов.

Последние матчи: В прошедшей встрече чемпионата России «Сочи» сыграл вничью с махачкалинским «Динамо» (0:0). Матчем ранее южане уступили ЦСКА (1:3).

Команда не может победить во всех турнирах на протяжении уже 8-и матчей во всех турнирах. За этот отрезок «Сочи» 7 раз проиграл и лишь однажды сыграл вничью.

Состояние команды: Положение «Сочи» в Кубке России и РПЛ оставляет желать лучшего. Что в таблице чемпионата страны, что в Кубке «Сочи» занимает последнее место.

В последнее время неплохо проявляет себя нападающий Антон Зиньковский, который является лучшим бомбардиром «Сочи» в РПЛ. Именно он способен забить ключевые голы в предстоящем матче.

Статистика для ставок

«Крылья Советов» проиграли 3 матча подряд

«Сочи» не может победить на протяжении 8-и последних матчей

«Крылья Советов» выиграли 4 раза из последних 5-и очных встреч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Крыльев Советов» — 2.07, победа «Сочи» — 3.65, ничья — за 3.40.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.08 и 1.75 соотвественно.

Прогноз: Можно предположить, что команды сыграют вничью в основное время встречи.

Ставка: Ничья в основное время за 3.40.

Прогноз: Команды забьют хотя-бы по одному голу в основное время.

Ставка: Обе забьют за 1.85.