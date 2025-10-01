«Крылья Советов» на своем поле примет «Сочи» в матче 5-го тура группового этапа Кубка России. За ходом матча вы можете наблюдать вместе с нашим онлайном, присоединяйтесь!

45+1' Первый тайм завершен, перерыв!

45' ГОЛ! 2:1! «Крылья выходят вперед в матче! Абердин забивает в свои ворота после борьбы с Ахметовым за верховой мяч! А до этого был потрясающий слаломный проход Рассказова, который и начал голевую атаку!

43' Оживилась игра даже визуально после забитых мячей, "Сочи" с мячом.

40' ГОЛ! 1:1! Роман Евгеньев сравнял счет ударом головой в матче после подачи Ильзата Ахметова с углового!

40' Начинают потихоньку хозяева давить, но гости отбиваются. Угловой в пользу "Крыльев"

38' Пытаются "Крылья" сразу же организовать ответный гол, но пока никак не дойдут до чужой штрафной самарцы

35' ГОЛ! 0:1! Михаил Игнатов открыл счет в матче после ошибки защитников хозяев, выйдя один-на-один с Кокаревым и безошибочно реализовав свой момент!

33' Мяч под контролем футболистов "Сочи"

30' Угловой в пользу "Крыльев", но был фол в атаке

28' Пока игра явно течет по философии Вадима Валентиновича Евсеева, который в бытность тренером "Уфы" заявлял, что в футбол играют "не для того, чтобы голы забивать"

25' Пробил Марсело головой, но мимо ворот

24' Угловой в пользу "Сочи"

22' Игнатенко получил мяч в штрафной, но замешкался и Марсело выбил мяч в подкате на угловой, который завершился фолом в атаке

20' Подача с левого фланга в штрафную "Крыльев", но Камано не успел.

18' Двоих прошел Рассказов, но мяч упустил сегодняшний капитан самарцев

15' Достаточно борьбы в центре поля, но пока никак не могут команды создать опасные моменты

12' Теперь мяч под контролем игроков "Крыльев Советов"

09' Никита Чернов получает желтую карточку за срыв перспективной атаки

06' Штрафной с левого фланга подал Ахметов, но защитники "Сочи" мяч вынесли

04' Контролируют мяч гости в первые минуты встречи

01' "Сочи" развели мяч с центра поля, матч начался!

До матча

17:57 Команды уже в подтрибунном помещении, игра вот-вот начнется!

17:50 Матч обслужит бригада арбитров во главе с Сергеем Чебаном из Москвы.

17:40 Матч пройдет в Самаре на стадионе "Солидарность Банк Арена", который вмещает 44 918 зрителей.

17:30 Приветствуем всех на матче 5-го тура группового этапа Кубка России между "Крыльями Советов" и "Сочи". Представляем вниманию стартовые составы команд:

"Крылья Советов": Кокарев, Печенин, Лепский, Чернов, Евгеньев, Рассказов, Иванисеня, Михайло Баньяц, Ахметов, Марин, Игнатенко.

"Сочи": Дегтев, Макарчук, Осипов, Абердин, Марсело Алвес, Литвинов, Мухин, Игнатов, Крамарич, Ильин, Камано.

"Крылья Советов"

Самарский клуб в текущем розыгрыше Кубка России выступает достойно — после четырех туров у подопечных Магомеда Адиева 6 очков и 3-е место в группе, уступая второму месту 2 очка.

В чемпионате страны "Крылья" выступают также не худшим образом, занимая 10-е место в турнирной таблице, набрав за 10 туров 12 очков.

В последних матчах самарцы потерпели три поражения подряд — от "Динамо" (2:3) и "Спартака" (1:2) в РПЛ и от "Краснодара" (1:2) в Кубке России.

"Сочи"

Черноморский клуб в текущем розыгрыше Кубка России выступает неудачно — всего 2 набранных очка за четыре встречи и отставание от третьего места на 4 балла.

В чемпионате страны "Сочи" выглядит катастрофически ужасно — за 10 туров "барсы" заработали только 2 балла.

В последнем матче сочинцы сыграли вничью против "Динамо" Махачкалы (0:0) в РПЛ, а до того проиграли семь встреч подряд во всех турнирах.

Личные встречи

Команды между собой провели 11 встреч, в 10 из которых победу одержали футболисты "Крыльев Советов". Единственная победа "Сочи" датируется 14 сентября этого года в матче Кубка России — тогда черноморский клуб выиграл по итогам послематчевых пенальти (1:1, 5:3 по пенальти).

