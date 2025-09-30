прогноз на матч Лиги чемпионов, ставка за 2.00

30 сентября во 2-м туре основного этапа Лиги чемпионов по футболу сыграют «Марсель» и «Аякс». Начало игры — в 22:00 мск.

«Марсель»

Турнирное положение: Марсельцы в своем чемпионате выступают успешно. Команда находится на 2 месте турнирной таблицы.

При этом «Марсель» набрал 12 очков в 6 стартовых турах АПЛ. Да и забивает команда в среднем 2 гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. Марсельцы одолели «Страсбург» (2:1).

До того команда нанесла поражение ПСЖ (1:0). А вот поединок с мадридским «Реалом» завершился коллизией (1:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 победы. В этих поединках «Марсель» забил 8 мячей, пропустив в свои ворота 4.

Не сыграют: Жоффрей Кондогбья — травмирован.

Состояние команды: Марсельцы нынче выглядят весьма выгодно. Команда победила в 2 своих последних поединках.

Причем «Марсель» традиционно успешно противостоит «Аяксу». В пяти последних очных поединках команда победила 2 раза при одном поражении.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Марсельцы выглядят монолитнее нестабильного оппонента.

«Аякс»

Турнирное положение: Амстердамцы в своем чемпионате не преуспевают. Команда ныне пребывает на 3 месте турнирной таблицы.

Причем «Аякс» в 7 стартовых матчах набрал 15 очков. Команда отличилась 14 мячами при 7 пропущенных в собственные ворота.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. Амстердамцы переиграли «Бреду» (2:1).

До того команда не сумела одолеть ПСВ (2:2). А вот чуть ранее она потерпела поражение от «Интера» (0:2).

При этом «Аякс» в 5 своих последних поединках добыл 2 виктории. Команда отличилась 8 забитыми мячами при 7 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Амстердамцы крепки, но стабильностью не блещут. А вот забивает команда в среднем 2 гола за матч.

При этом «Аякс» потенциально способен прибавить в плане реализации. Вот только поединки с крепкими соперниками даются команде сложно.

Амстердамцы в среднем пропускают один мяч за матч. Да и вообще, команда в кадровом плане летом серьезно обновилась...

Безусловно, номинальные гости будут действовать активно. «Аяксиды» уж точно не боятся марсельцев, к тому же мотивированы одолеть их впервые с 2009 года.

Статистика для ставок

«Аякс» забивает в среднем 2 гола за матч

Марсельцы победили в 2 своих последних поединках

«Марсель» уже 16 лет не проигрывает «Аяксу»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Марсель» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.55. Ничья оценена в 4.33, а победа оппонента — в скромные 5.50.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.62 и 2.30.

Прогноз: «Марсель» имеет качественный подбор атакующих исполнителей, и наверняка сразу будет максимально активно атаковать.

Номинальные хозяева способны прибавить в плане реализации, к тому же исторически успешно противостоят «Аяксу».

Ставка: Победа «Марселя» в 1 тайме за 2.00.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мирное соглашение.

Ставка: Ничья за 4.33