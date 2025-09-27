27 сентября в 6-м туре Английской Премьер-лиги сыграют «Ноттингем Форест» и «Сандерленд». Начало игры — в 19:30 мск.

«Ноттингем Форест»

Турнирное положение: «Ноттингем Форест» после пяти туров занимает 15-ю строчку в Английской Премьер-лиге, набрав пять очков.

В активе команды одна победа, два матча вничью и два поражения.  Разница мячей — 5:9.

Последние матчи: последний матч команда свела вничью.  Поединок против «Бернли» завершился со счетом 1:1.

Ранее команда проиграла «Арсеналу» со счетом 0:3 и была разгромлена «Астон Виллой» (0:3).

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Ноттингем Форест» пока шатает в этом сезоне.  Команда имеет серию без побед в шести матчах к ряду.

«Сандерленд»

Турнирное положение: «Сандерленд» после пяти туров располагается на седьмой строчке в АПЛ, набрав восемь очков.

В активе команды две победы, два матча вничью и одно поражение при шести забитых мячах и четырех пропущенных.

    • Последние матчи: последний матч команда свела вничью.  Поединок против «Астон Виллы» завершился со счетом 1:1.

    Ранее команда поделила очки в поединке против «Кристал Пэлас» (0:0) и одержала победу над «Брентфордом» со счетом 2:1.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Сандерленд» имеет шанс продлить беспроигрышную серию до пяти матчей подряд, если все сложиться удачно в этой встрече.

    Команда под руководством француза Режиса Ле Бри пропускает на старте в среднем по одному мячу за матч.  Как будет в этой игре?

    Статистика для ставок

    • Обе команды в среднем забивают больше одного мяча за матч
    • «Сандерленд» не проигрывает в последних пяти матчах
    • «Ноттингем Форест» не знает побед в пяти матчах к ряду

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Ноттингем Форест» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой.  На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.84.  Ничья оценена в 3.65, а победа оппонента — 4.50.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.99 и 1.79.

    Прогноз: Основной ставкой выступит ожидание забитых мячей от каждой из команд.

    Ставка: Обе команды забьют за 1.88.

    Прогноз: Команды любят играть вничью и последние игры это подтверждают.  Можно поставить такую ставку.

    Ставка: Ничья в матче за 3.65.