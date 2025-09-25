прогноз на матч Кубка Италии, ставка за 2.24

25 сентября в матче 1/16 финала Кубка Италии сыграют «Дженоа» и «Эмполи». Начало матча — в 19:30 мск.

«Дженоа»

Путь команды: «Дженоа» уверенно прошла первый раунд Кубка Италии, забив три безответных мяча в ворота оппонента.

Последние матчи: Команда смогла пройти клуб «Виченца» в первом раунде. «Дженоа» не испытала проблем, завершив матч со счетом 3:0.

Не сыграют: травмированы полузащитник Жан Онана и голкипер Бенджамин Зигрист.

Состояние команды: для «Дженоа» победа в первом раунде кубка стала пока единственной в сезоне. В Серии А команда сыграла два раза вничью и потерпела столько же поражений.

«Эмполи»

Путь команды: «Эмполи» без особых проблем разобрался со своим соперником в первом раунде Кубка Италии.

Последние матчи: Команда смогла пройти клуб «Реджана» в первом раунде. Клуб закончил матч со счетом 3:1.

Не сыграют: травмированы полузащитники Николас Хаас и Дуччо Делль’Инноченти.

Состояние команды: в последнем матче Серии Б «Эмполи» провалился, проиграв «Пескаре» со счетом 0:4. Более того, команда не знает побед во внутреннем чемпионате. Что клуб покажет в игре с соперником из высшего дивизиона?

Статистика для ставок