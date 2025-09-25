25 сентября в матче 1/16 финала Кубка Италии сыграют «Дженоа» и «Эмполи». Начало матча — в 19:30 мск.

«Дженоа»

Путь команды: «Дженоа» уверенно прошла первый раунд Кубка Италии, забив три безответных мяча в ворота оппонента.

Последние матчи: Команда смогла пройти клуб «Виченца» в первом раунде.  «Дженоа» не испытала проблем, завершив матч со счетом 3:0.

Не сыграют: травмированы полузащитник Жан Онана и голкипер Бенджамин Зигрист.

Состояние команды: для «Дженоа» победа в первом раунде кубка стала пока единственной в сезоне.  В Серии А команда сыграла два раза вничью и потерпела столько же поражений.

«Эмполи»

Путь команды: «Эмполи» без особых проблем разобрался со своим соперником в первом раунде Кубка Италии.

Последние матчи: Команда смогла пройти клуб «Реджана» в первом раунде.  Клуб закончил матч со счетом 3:1.

Не сыграют: травмированы полузащитники Николас Хаас и Дуччо Делль’Инноченти.

Состояние команды: в последнем матче Серии Б «Эмполи» провалился, проиграв «Пескаре» со счетом 0:4.  Более того, команда не знает побед во внутреннем чемпионате.  Что клуб покажет в игре с соперником из высшего дивизиона?

Статистика для ставок

  • «Эмполи» проиграл последний матч со счетом 0:4

  • Обе команды не имеют побед во внутренних чемпионатах со старта сезона

  • «Дженоа» разгромила своего соперника в первом раунде кубка со счетом 3:0 /UL>

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Дженоа» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой.  На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.56.  Ничья оценена в 4.00, а победа «Эмполи» — в 6.80.

    ТБ 2 и ТМ 2 в этом матче принимаются с такими ставками — 2.13 и 1.70.

    Прогноз: основной будет ставка на ожидание голов от каждой из команд.

    2.24Обе команды забьют

    Ставка: Обе команды забьют за 2.24.

    Прогноз: дополнительной ставкой станет ТБ 3 в матче. \

    3.10ТБ 3 в матче

    Ставка: ТБ 3 в матче за 3.10.