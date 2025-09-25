25 сентября в матче 1/16 финала Кубка Италии сыграют «Дженоа» и «Эмполи». Начало матча — в 19:30 мск.
«Дженоа»
Путь команды: «Дженоа» уверенно прошла первый раунд Кубка Италии, забив три безответных мяча в ворота оппонента.
Последние матчи: Команда смогла пройти клуб «Виченца» в первом раунде. «Дженоа» не испытала проблем, завершив матч со счетом 3:0.
Не сыграют: травмированы полузащитник Жан Онана и голкипер Бенджамин Зигрист.
Состояние команды: для «Дженоа» победа в первом раунде кубка стала пока единственной в сезоне. В Серии А команда сыграла два раза вничью и потерпела столько же поражений.
«Эмполи»
Путь команды: «Эмполи» без особых проблем разобрался со своим соперником в первом раунде Кубка Италии.
Последние матчи: Команда смогла пройти клуб «Реджана» в первом раунде. Клуб закончил матч со счетом 3:1.
Не сыграют: травмированы полузащитники Николас Хаас и Дуччо Делль’Инноченти.
Состояние команды: в последнем матче Серии Б «Эмполи» провалился, проиграв «Пескаре» со счетом 0:4. Более того, команда не знает побед во внутреннем чемпионате. Что клуб покажет в игре с соперником из высшего дивизиона?
Статистика для ставок
- «Эмполи» проиграл последний матч со счетом 0:4
- Обе команды не имеют побед во внутренних чемпионатах со старта сезона
- «Дженоа» разгромила своего соперника в первом раунде кубка со счетом 3:0 /UL>
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Дженоа» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.56. Ничья оценена в 4.00, а победа «Эмполи» — в 6.80.
ТБ 2 и ТМ 2 в этом матче принимаются с такими ставками — 2.13 и 1.70.
Прогноз: основной будет ставка на ожидание голов от каждой из команд.2.24Обе команды забьютСтавка на матч #1Поставить→
Ставка: Обе команды забьют за 2.24.
Прогноз: дополнительной ставкой станет ТБ 3 в матче. \3.10ТБ 3 в матчеСтавка на матч #2Поставить→
Ставка: ТБ 3 в матче за 3.10.