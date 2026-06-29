Мексика и Эквадор не будут стесняться?

прогноз на матч 1/16 финала ЧМ-2026, ставка за

1 июля в рамках 1/16 финала чемпионата мира 2026 года сыграют Мексика и Эквадор. Начало встречи — в 04:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Василий Пинаев подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.83.

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Мексика

Турнирное положение: Мексика сполна использовала свой статус одной из хозяев чемпионата мира, выиграв группу с макксимальным количеством очков.

Команда «привезла» целых пять баллов своему ближайшему преследователю ЮАР, а также шесть пунктов — третьей в таблице Южной Корее и четвертой Чехии.

Последние матчи: предыдущую стадию мирового форума сборная завершила эффектно, разгромив Чехию с результатом 3:0.

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Во втором же туре группового раунда североамериканского мундиаля «Ацтекам» уже пришлось напрячься сильнее, ведь они минимально обыграли Южную Корею (1:0).

Календарь и таблица ЧМ-2026

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в шести последних матчах, которые были как официальными, так и товарищескими, Мексика выиграла.

Столь мощная форма, а также поддержка родных трибун в Мехико делает «Ацтеков» фаворитом дуэли, хотя нынешний соперник обещает им нелегкую жизнь.

Хулиан Киньонес — лучший бомбардир команды на ЧМ-2026 с двумя голами.

Эквадор

Турнирное положение: Эквадор провёл эффектное выступление в групповом этапе ЧМ-2026, где сумел драматично стать участником плей-офф с третьего места.

Команда на два очка отстала от победителя квартета E Германии и второго в таблице Кот-д'Ивуара, а также на три балла опередила аутсайдера Кюрасао.

Последние матчи: ту самую драму сборная разыграла в заключительном туре минувшей стадии, где в концовке игры вырвала победу над Германией (2:1).

Проявлять этот героизм «Ла Три» пришлось в том числе из-за неожиданной осечки во втором туре группового этапа, в котором не смогла обыграть Кюрасао (0:0).

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в 22-х последних матчах разного статуса Эквадор проиграл лишь раз при девяти победах и 12-ти ничьих.

С такими выступлениями южноамериканской сборной определённо есть, на что рассчитывать, особенно если вспомнить её победу над Германией, но против сильных хозяев турнира будет сложно.

Нильсон Ангуло и Гонсало Плата — авторы двух голов команды на ЧМ-2026.

На что ставят в матче Мексика — Эквадор Букмекерские коэффициенты на матч Мексика — Эквадор: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Статистика для ставок

в трёх из четырёх последних матчей Мексики забивали минимум два гола

в трёх из четырёх последних матчей Мексика забивала минимум два гола

в трёх из пяти последних матчей Эквадор забил минимум два гола.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Мексика — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Её победа оценивается букмекерами с коэффициентом 2.22. Ничья — в 2.85, успех Эквадора — в 4.00.

ТБ 2.5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2.5 — 3.00 и 1.40.

Прогноз: в трёх из четырёх последних матчей Мексики забивали больше одного гола. Так было и в предыдущем поединке этих сборных.

При этом такой же сценарий был реализован и в шести из восьми последних матчей Эквадора.

1.83 Тотал больше 1,75 голов Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.83 на матч Мексика — Эквадор позволит вывести на карту выигрыш 830₽, общая выплата — 1830₽

Ставка: тотал больше 1,75 голов за 1.83.

Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше двух мячей, ведь в трёх из четырёх последних матчей Мексики забивали минимум два гола.

2.23 Тотал больше 2,0 голов Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.23 на матч Мексика — Эквадор принесёт чистый выигрыш 1230₽, общая выплата — 2230₽

Ставка: тотал больше 2,0 голов за 2.25