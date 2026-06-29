В этом экспрессе разберём товарищескую встречу, игру в чемпионате Латвии, а также матч 1/16 финала ЧМ-2026. Спортивный редактор LiveSport.Ru Иван Романов подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 5.09.

«Лиепая» — «Огре Юнайтед»

Футбол. Чемпионат Латвии

«Лиепая» продолжает борьбу за место в верхней части таблицы чемпионата Латвии, располагаясь на четвёртой позиции. Команда имеет минимальное преимущество над ближайшим преследователем, однако до первой тройки её отделяет уже почти 15 очков. Несмотря на удачный отрезок с домашними победами над «Тукумсом 2000» (3:0) и «Супер Новой» (2:1), затем коллектив Владимира Васильева угодил в кризис.

В трёх последних турах «Лиепая» потерпела три поражения подряд. Сначала команда уступила в гостях «Гробине» (0:1), затем была разгромлена «Ригой» (0:4), а после этого не набрала очков в противостоянии с лидером чемпионата РФШ (0:2). Встреча с действующим чемпионом осложнилась двумя удалениями, после которых соперник сумел дважды отличиться в заключительной части матча. Серия неудач заметно ухудшила положение клуба, которому теперь необходимо возвращаться на победный путь.

Для дебютанта Высшей лиги сезон складывается крайне непросто. «Огре Юнайтед» остаётся на последнем месте в турнирной таблице, отставая от ближайших конкурентов на семь очков. Тем не менее в последних матчах команда сумела продемонстрировать признаки прогресса.

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После поражений от «Ауды» (0:2) и «Риги» (1:4) коллектив добился первой за долгое время гостевой победы, уверенно обыграв «Елгаву» со счётом 2:0. Правда, следом последовал болезненный разгром от РФШ (0:6), однако в предыдущем туре «Огре Юнайтед» вновь порадовал своих болельщиков, отпраздновав викторию над «Тукумсом 2000» (3:2) благодаря реализованному пенальти уже на 90-й минуте.

Ставка: Победа «Лиепаи» с форой (-1) за 1.54.

«Торпедо» — «ФК Матч»

Футбол. Товарищеская встреча

Для московского «Торпедо» предстоящая встреча станет уже третьей в рамках летнего подготовительного сбора. Команда уверенно начала серию контрольных матчей, сначала минимально обыграв ульяновскую «Волгу» со счётом 1:0, а затем одержав более убедительную победу над московским «Динамо» — 2:0. Эти результаты подтверждают, что коллектив постепенно набирает форму перед новым сезоном.

Прошлый чемпионат в Первой лиге получился для автозаводцев неоднозначным. На протяжении большей части сезона команда испытывала серьёзные трудности и некоторое время находилась рядом с зоной вылета. Однако концовку удалось провести значительно увереннее, благодаря чему «Торпедо» поднялось на девятое место. Отставание от зоны стыковых матчей составило десять очков. В заключительных турах чемпионата москвичи сыграли вничью с «Шинником» (1:1), а затем минимально переиграли «Енисей» (1:0).

ФК «Матч» представляет Медийную футбольную лигу и в текущем сезоне не сумел добиться серьёзного успеха. Команда заняла третье место в своей группе, уступив «СиндЕкату» и «Банке», однако всё же получила путёвку в плей-офф.

На стадии 1/8 финала ФК «Матч» не смог навязать борьбу ФК «10», уступив с крупным счётом 1:5 и завершив своё выступление на турнире. Несмотря на это, команда продолжает проводить товарищеские матчи с профессиональными клубами, получая ценный игровой опыт.

По уровню исполнительского мастерства, организации игры и физической готовности «Торпедо» заметно превосходит своего соперника. Московский клуб находится в хорошем игровом тонусе и подходит к встрече после двух уверенных побед на сборах, поэтому именно автозаводцы выглядят явными фаворитами предстоящего матча.

Ставка: Обе команды не забьют за 1.88.

Кот-д’Ивуар — Норвегия

Футбол. Чемпионат мира

Сборная Кот-д'Ивуара подошла к чемпионату мира в отличной форме и продолжила демонстрировать уверенный футбол уже на самом турнире. Еще перед стартом мундиаля «слоны» обыграли в товарищеском матче действующих чемпионов мира — Францию (2:1).

Кот-д’Ивуар начал групповой этап ЧМ-2026 с важнейшей победы над Эквадором (1:0). Во втором туре африканцы были близки к сенсации в противостоянии с Германией, однако пропустили дважды в концовке и уступили со счетом 1:2. В заключительном матче команда без особых проблем справилась с Кюрасао (2:0), обеспечив себе второе место в группе.

Норвежская сборная также оставила приятное впечатление на групповом этапе. Перед турниром команда Столе Сольбаккена победила Швецию (3:1) и сыграла вничью с Марокко (1:1), а затем ярко стартовала на чемпионате мира. Скандинавы разгромили Ирак (4:1), после чего в зрелищной встрече оказались сильнее Сенегала (3:2). Единственное поражение пришлось на матч за первое место в группе, где резервный состав норвежцев уступил Франции со счетом 1:4.

В игре против французов тренерский штаб предоставил отдых ряду ключевых футболистов, поэтому результат нельзя считать показательным. Несмотря на поражение, Норвегия сумела отличиться уже на 21-й минуте благодаря точному удару Тело Осгора. Во втором тайме команда получила шанс сократить отставание, однако Йорген Странн Ларсен не реализовал пенальти. Даже с учетом этой неудачи норвежцы подходят к плей-офф с одной из самых результативных атак турнира, а главным оружием команды остается Эрлинг Холанн.

Ставка: Кот-д’Ивуар не проиграет за 1.76.

5.09 Экспресс Ставка на матч #1 Поставить →

Общий коэффициент — 5.09.