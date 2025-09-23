Останется ли «Эспаньол» в топ-4?

ставка за 2.25 и прогноз на матч Ла Лиги

23 сентября в шестом туре испанской Ла Лиги сыграют «Эспаньол» и «Валенсия». Начало встречи — в 20:00 мск.

«Эспаньол»

Турнирное положение: «Эспаньол» после пяти поединков нового розыгрыша испанской Ла Лиги имеет 10 баллов в активе и находится в верхней части таблицы.

Команда занимает четвертую позицию в зоне Лиги чемпионов (топ-4) с отрывом в один балл как от пятого места, так и от седьмой — нееврокубковой строчки.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках пятого тура национального первенства клуб на чужом поле потерпел поражение от «Реала» (0:2).

Перед этим в четвертом туре испанского чемпионата коллектив уже набрал максимум очков, когда теперь в домашних стенах с результатом 3:2 переиграл «Мальорку» (3:2).

Не сыграют: травмированных игроков нет, дисквалифицирован — Милья.

Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу

Состояние команды: в четырех последних поединках, три из которых были официальными, а один — товарищеским, «Эспаньол» выиграл трижды при одном поражении.

Это сулит хозяевам хорошие шансы три очка, особенно на своем поле, тем не менее, добиться этого им будет непросто, если учесть неплохую форму соперника.

Пере Милья, который дисквалифицирован — лучший бомбардир команды в Ла Лиге нового сезона с тремя голами.

«Валенсия»

Турнирное положение: «Валенсия» по итогам пяти туров испанского первенства имеет семь баллов в своем активе и находится в середине таблицы.

Команда занимает 10-ю позицию с отставанием в два очка от зоны еврокубков (топ-6) и в три — от нынешнего соперника, а также с отрывом в пять пунктов от зоны вылета (18-20-е места).

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках пятого тура национального первенства клуб на своем поле одержал победу над «Атлетиком» (2:0).

Перед этим в поединке четвертого тура национального чемпионата коллектив уже остался без очков, когда теперь в чужих стенах с результатом 0:6 потерпел разгром от «Барселоны».

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в четырех последних поединках, которые пришлись на национальное первенство, «Валенсия» дважды проиграла при двух победах.

Такая форма сулит гостям не лучшие шансы даже на один балл, особенно если учесть хорошую форму соперника в этом сезоне, а также фактор чужого поля.

Уго Дуро — лучший бомбардир команды в Ла Лиге нового сезона с двумя голами.

Статистика для ставок

в трех из четырех последних матчей «Эспаньол» выиграл

в пяти из семи последних матчей «Эспаньола» забивали обе команды

в четырех последних матчах «Валенсии» забивала только одна команда.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Эспаньол» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.30. Ничья — в 3.25, выигрыш «Валенсии» — в 3.20.

ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.25 и 1.65.

Прогноз: в пяти из семи последних матчей хозяев забивали больше 2,5 голов. Так было и в их четырех из пяти последних домашних поединков.

Такой же сценарий был реализован и в двух из трех последних матчей гостей.

2.25 Тотал больше 2,5 голов Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка: тотал больше 2,5 голов за 2.25.

Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют, и будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в пяти из семи последних матчей «Эспаньола».

2.50 Обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.50