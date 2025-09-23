Во вторник, 23 сентября, «Эспаньол» примет «Валенсию» в рамках 6-го тура чемпионата Испании по футболу. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции.

«Эспаньол»

«Эспаньол» входит в ТОП-4 сильнейших команд Ла Лиги после пяти проведенных туров. Отставание от лидирующего мадридского «Реала» составляет 5 очков. На счету «Эспаньола» 10 набранных баллов и плюсовая разница забитых/пропущенных голов (+1) — 8:7.

В последнем туре «Эспаньол» потерпел первое в нынешнем сезоне поражение от мадридского «Реала» со счетом 0:2. До этого команда в двух матчах подряд победила: Осасуну (1:0) и Мальорку (3:2).

«Валенсия»

«Валенсия» в нынешнем сезоне играет нестабильно и показывает от матча к матчу совершенно разный футбол. В данный момент команда занимает 11-ю строчку в турнирной таблице и имеет в своей копилке всего семь набранных очков.

«Валенсия» в последнем туре дома обыграла «Атлетик» Бильбао со счетом 2:0. Это только вторая виктория команды в нынешнем сезоне. А до этого с «Валенсией» случился провал — она крупно проиграла в гостях «Барселоне» (0:6).

Личные встречи

Пять последних матчей между этими командами завершились вничью, что говорит о том, насколько упорное и бескомпромиссное это противостояние. Предыдущая очная дуэль состоялась в апреле нынешнего года в рамках испанской Ла Лиги, тогда счет был зафиксирован 1:1.

