прогноз на матч французской Лиги 1, ставка за 1.93

21 сентября в 5-м туре французской Лиги 1 по футболу сыграют «Марсель» и «ПСЖ». Начало встречи — 21:45 мск.

«Марсель»

Турнирное положение: после 4 туров «Марсель» занимает 7-е место в таблице Лиги 1 с 6 очками.

Последние матчи: в 1-м туре общего этапа Лиги чемпионов «Марсель» в гостях уступил «Реалу» — 1:2.

В Лиге 1 марсельцы обыграли «Лорьян» (4:0) и проиграли «Лиону» (0:1).

Не сыграют: дисквалифицирован Си-Джей Иган-Райли, травмирован защитник Наиф Агуэрд

Состояние команды: «Марсель» пока штормит «из крайности в крайность» и игра подопечных Роберто Де Дзерби пока не выглядит стабильной.

«ПСЖ»

Турнирное положение: сейчас «ПСЖ» занимает 1-е место в таблице Лиги 1 с 12 очками.

Прогнозы и ставки на Лигу 1

Последние матчи: в 1-м туре общего этапа Лиги чемпионов «ПСЖ» дома разгромил «Аталанту» — 4:0.

В последних матчах Лиги 1 парижане обыграли «Ланс» (2:0) и «Тулузу» (6:3).

Не сыграют: травмированы Дезире Дуэ, Усман Дембеле, Жоау Невеш и Лукас Беральдо

Состояние команды: после поражения в финале КЧМ команда Луиса Энрике продолжает штамповать победы на старте сезона и сильно рассчитывает повторить прошлогодний успех.

Статистика для ставок

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Марселя» дают 3,65, а на «ПСЖ» — 1,93, ничью букмекеры оценивают в 4,00.

Тотал меньше 2,5 идет за 2,46, а тотал больше 2,5 можно взять за 1,53.

Прогноз: «ПСЖ» выглядит фаворитом в данной встрече и, несмотря на поражения в последних двух очных встречах, «нерадзурри» вполне способны одержать уверенную победу.

Основная ставка: победа «ПСЖ» за 1,93.

Прогноз: также стоит ожидать, что матч будет результативным и команды порадуют голами зрителей на «Велодроме»

Дополнительная ставка: Тотал больше 3.5 за 2,29.