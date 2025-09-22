В понедельник, 22 сентября, состоится перенесённый на день матч 5-го тура французской Лиги 1. «Марсель» примет на своём поле «ПСЖ» в 21:00 по Московскому времени. Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция игры.

41' Рамуш попал в челюсть, уже явно не успевая, к мячу. Балерди на газоне. Очередная пауза в пользу «Марселя».

39' Итак, «Марсель» хорошо сдерживает темп «Парижа». Де Дзерби смог настроить своих интернациональных легионеров.

38' Игра возобновилась.

37' Мендеш уходит с поля. Судя по всему, замены не будет.

36' Мендеш снова на газоне, на сей раз португалец получил по ногам от Тимоти Веа. Игра остановлена. Небольшой «тайм-аут» для Луиса Энрике, который сразу же подозвал к себе всех своих игроков.

Статистика матча 1 Удары в створ 2 2 Удары мимо 2 33 Владение мячом 67 2 Угловые удары 0 1 Офсайды 0 6 Фолы 3

33' «ПСЖ» не хватет фирменного темпа в игре в финальной трети, чаще перепасовка идёт через «домик».

31' Кварацхелия попытался исполнить и пробить. Одного исполнительского мастерства маловато для удержания преимущества.

30' Первый отрезок позади. Мы можем говорить о большом преимуществе « Марселя» над «ПСЖ», в первую очередь, за счёт характера, что позволяет им вести в счёте.

29' Кварацхелия получил от Балерди — и наступ и удар по ногам. Больно.

28' Небольшая пауза — офсайд был. Точно.

27' ГОЛ! Нет! Гуири был в оффсайде при простреле из штрафной. Удар Павара небыл легитимным. Весь «Велодром» свистит!

26' Небольшая пауза и дерби снова в деле!

25' Наконец атака хозяев и Гуири сместившись в центр с левого полуфланга пробил ударом левой ноги под штангу! Шевалье перевёл мяч в перекладину!

22' Рульи сыграл на выходе после передчи Витиньи на углу шитрафной. Нерв игры не пропадает, даже при падении её темпа.

21' Темп игры стих.

20' Сейчас чаще с мячом «ПСЖ» — так же без обострения.

18' «ПСЖ» пытается найти свою игру, но пока всё сложно. Непростой старт сезона для «Парижа», есть травмы и почти не было отдыха после предыдущей кампании.

18' Павар получает жёлтую карточку. Марсельцы показывают, что готовы држать преимущество за счёт давления.

17' Витинья пробил из-за штрафной. Рульи отбил мяч кулаками подальше.

16' Тем не менее, ошибки у у хозяев случаются, но защита и опорная зона страхует жёсткими выходами в ногу соперника — иногда ценой фола.

15' Прошло 15 минут и можно смело сказать, что «Марсель» лучше и сконцентрированее парижан.

14' Небрежная игра от Балерди в Штрафной — Рамуш не был сконцентрирован, Шевалье сыграл на выходе.

13' Хакими пробил со штрафного. На потеху марсельской публикимяч полетел на трибуны. Было далековато для удара.

12' Балерди ошибся при игре в пас, но партнёры помогли, пусть и ценой фола.

10' Парижане контролируют мяч в эти мнгновения, но пока далеко от ворот соперника.

09' Ожидаемая пауза в игре после яркого старта. Быстрый гол сменил предматчевый настрой обеих команд.

08' «Маресель» на первых минутах очень хорош. Команда выигрывает подборы и идёт в атаку. Возможно парижане думают о Золотом Мяче Усмана Дембеле.

06' Старотовая прыть «Марселя» приносит быстрый гол. Чем ответит чемпион европейского футбола?

05' ГОООЛ!!! 1:0! Гринвуд опередил и Шевалье, и Маркиньоса в борьбе во вратарской. Есть вопросы к сенщику Джиджи Доннарумы. Всё началось со второго темпа подачи углового парижан.

03' Гуири простреливал с левого фланга и Забарный, новичок парижской команды, совершил важный перехват.

02' Ещё один фол в центре поля. На сей раз на газоне оказывается Витинья. Хёйберг нарушил правила, но трибуны явно оценили эту попытку задавить соперника.

01' Хакими получил по ногам в центре поля. Медина внушает Медине, что в следующий раз за такое, возможно, будет «горчичник».

01' Витинья отправил мяч в аут, предложив сопернику свой вариант владения. Мы к этому привыкли.

01' Судья даёт свисток! Commençons — начнём и мы!

До матча

20:54 Жером Брисар — главный судья матча. Ему 49 лет, и его средний показатель по жёлтым карточкам — всего 3.9, тем не менее, долгожданное дерби Франции обещает быть горячим.

20:52 Матч пройдёт на стадионе «Велодром», вмещающем 67394 зрителя.

20:50 «Марсель»: Рульи, Балерди, Агерд, Павар, О'Райли, Веа, Хёйбьерг, Эмерсон, Гуири, Эмерсон, Пайшао

20:50 «ПСЖ»: Шавалье, Маркиньос, Забарный, Пачо, Хакими, Руис, Витинья, Мендеш, Заир-Эмри, Кварацхклия, Рамуш

«Марсель»

Хозяева сегодняшнего матча, по ходу стартовавшего сезона, чередовали успех с неудачей. Были две победы в Лиге 1 и два пораженя в четырёх завершившихся турах. Последним матчем для «Марселя» стала выездная игра с «Реалом» на Сантьяго Бернабеу, где при рьяной борьбе и неплохой выдумке в атаке, французам всё же не хватило класса, и испанцы одолели их с минимальным преимуществом 2:1.

После значительного усиления состава летом, включая приобретение за рекордную суммы Пайшао из «Фейеноорд», горячая марсельская публика не может быть довольным как игрой, так и результатом. Роберто де Зерби плавно подводит к стартовому составу дорогово новичка и не факт, что тридцатимиллионный бразилец выйдет в стартовом составе в предстоящем матче. Важные для марсельцев игроки Джеффри Кондогбия и Хамед Траоре пропустят матч из-за травм. отсустствиепервого особенно может сказаться на игре в центре поля.

«ПСЖ»

«ПСЖ» смог продолжить удачную серию побед в Лиге 1 и Суперкубке УЕФА, победив в первом туре группового раунда Лиги Чемпионов, где одолел дома «Аталанту» со счётом 4:0. Подопечные Луиса Энрике снова смогли обрадовать своего тренера, который до сих пор носит послеоперационный бандаж а плече. Многое сегодня будет зависить от настроения парижан, ведь одна из их главных звёзд — Усман Дембеле может получить Золотой Мяч в гонке за главный индивидуальный трофей. Тем не менее, многолетние лидеры Лиги 1 постараются продолжить свою победную серию.

Помимо самого Усмана Дембеле, другие травмированные звёздные игроки «ПСЖ», такие как Жоао Невеш, Дезире Дуэ не смогут помочь своей команде в предстоящем матче, но поддержат своего одноклубника на церемонии вручения приза. Игра парижан не вызывает сомнения — потведждение тому результаты команды. Посмотрим, что покажет команда в сегодняшнем французском «классико».

Личные встречи

Из-за погодных условий и штормовых угроз в регионах Марселя матч состоится сегодня, а должен был вчера. Возможно это придаст сил хозяевам. Увидим, наверняка, многое предрешит церемония вручения Золотого Мяча 2025, текстовую трансляцию которой, вы так же можете наблюдать на нашем сайте. За всю историю противостояний этих клубов, которая насчитывает, более сотни матчей, чаще выигрывали парижане. Если говорить о внутреннем чемпионате, то серия побед «ПСЖ» составляет 5 матчей.

