21 сентября в 5-м туре чемпионата Франции по футболу сыграют «Осер» и «Тулуза». Начало игры — в 18:15 мск.
«Осер»
Турнирное положение: «Осер» после четырех туров занимает 15-е место в турнирной таблице Лиги 1.
«Осер» смог набрать три очка, одержав одну победу и потерпев три поражения. При этом команда забила три мяча, пропустив шесть в свои ворота.
Последние матчи: свой предыдущий поединок «Осер» проиграл «Монако» со счетом 1:2.
До того команда была бита «Нантом» (0:1). Да и поединок с «Ниццей» завершился коллизией (1:3).
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Осер» проиграл три матча к ряду, пропустив в них шесть мячей. Команда находится на спаде и выглядит разобранной.
«Тулуза»
Турнирное положение: «Тулуза» после четырех туров расположилась на 10-м месте в турнирной таблице Лиги 1.
Команда набрала шесть очков и имеет в активе две победы и два поражения. В этих матчах клуб забил семь мячей, пропустив восемь в свои ворота.
Последние матчи: свой предыдущий поединок «Тулуза» проиграла «Лиллю» со счетом 1:2.
До того команда была бита «ПСЖ» (3:6). Но смогла обыграть «Брест» со счетом 2:0.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Сложилось такое ощущение, что после разгромного поражение от «ПСЖ», команда не смогла пока поправиться. Получиться исправиться в гостевой встрече?
Статистика для ставок
- Осер проигрывает в 3 последних матчах
- «Тулуза» не проигрывает в 6 последних очных матчах
- В последних 5 играх «Осер» пропускает в среднем 1.60 гола
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Тулуза» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.70. Ничья оценена в 3.25, а победа оппонента — 2.75.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 2.01 и 1.78.
Прогноз: Ожидаем победу «Тулузы» в этом матче. В этом будет заключаться основная ставка.
Ставка: Победа «Тулузы» в матче за 2.70
Прогноз: Можно сыграть на ничейном результате матча. Это будет дополнительная ставка.
Ставка: Ничья в матче за 3.25.