прогноз на матч Лиги 1, ставка за 2.70

21 сентября в 5-м туре чемпионата Франции по футболу сыграют «Осер» и «Тулуза». Начало игры — в 18:15 мск.

«Осер»

Турнирное положение: «Осер» после четырех туров занимает 15-е место в турнирной таблице Лиги 1.

«Осер» смог набрать три очка, одержав одну победу и потерпев три поражения. При этом команда забила три мяча, пропустив шесть в свои ворота.

Последние матчи: свой предыдущий поединок «Осер» проиграл «Монако» со счетом 1:2.

До того команда была бита «Нантом» (0:1). Да и поединок с «Ниццей» завершился коллизией (1:3).

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на Лигу 1

Состояние команды: «Осер» проиграл три матча к ряду, пропустив в них шесть мячей. Команда находится на спаде и выглядит разобранной.

«Тулуза»

Турнирное положение: «Тулуза» после четырех туров расположилась на 10-м месте в турнирной таблице Лиги 1.

Команда набрала шесть очков и имеет в активе две победы и два поражения. В этих матчах клуб забил семь мячей, пропустив восемь в свои ворота.

Последние матчи: свой предыдущий поединок «Тулуза» проиграла «Лиллю» со счетом 1:2.

До того команда была бита «ПСЖ» (3:6). Но смогла обыграть «Брест» со счетом 2:0.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Сложилось такое ощущение, что после разгромного поражение от «ПСЖ», команда не смогла пока поправиться. Получиться исправиться в гостевой встрече?

Статистика для ставок

Осер проигрывает в 3 последних матчах

«Тулуза» не проигрывает в 6 последних очных матчах

В последних 5 играх «Осер» пропускает в среднем 1.60 гола

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Тулуза» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.70. Ничья оценена в 3.25, а победа оппонента — 2.75.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 2.01 и 1.78.

Прогноз: Ожидаем победу «Тулузы» в этом матче. В этом будет заключаться основная ставка.

2.70 Победа Тулузы в матче Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка: Победа «Тулузы» в матче за 2.70

Прогноз: Можно сыграть на ничейном результате матча. Это будет дополнительная ставка.

3.25 Ничья в матче Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка: Ничья в матче за 3.25.