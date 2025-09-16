16 сентября в матче первого тура основного этапа Лиги чемпионов по футболу сыграют ПСВ и «Юнион Сент-Жиллуаз». Начало игры — в 19:45 мск.

ПСВ

Турнирное положение: ПСВ начинает выступления в основном раунде Лиге чемпионов благодаря титулу чемпиона Нидерландов прошлого сезона.

Команда после четырех туров национального первенства занимает вторую позицию и лишь по дополнительным показателям отстает от лидера «Фейеноорда», а также на один балл опережает третий «Аякс».

Последние матчи: в предыдущей игре в рамках четвертого тура нидерландского чемпионата клуб из Эйндховена на выезде обыграл «Неймеген» с феерическим счетом 5:3.

Ранее коллектив в поединке третьего тура национального первенства теперь уже в домашних стенах уже остался ни с чем, когда потерпел поражение от «Телстара» (0:2).

Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

Не сыграют: травмированы — Кун, Мауро Жуниор и Плеа, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в 17-ти последних матчах, которые были официальными и товарищескими, ПСВ выиграл 16 раз при одном поражении.

Такая форма обещает хозяевам отличные шансы на выигрыш, особенно если учесть преимущество над соперником в классе, а также фактор своего поля.

Рубен ван Боммел — лучший бомбардир команды в Эредивизии нового сезона с тремя голами.

«Юнион Сент-Жиллуаз»

Турнирное положение: «Юнион Сент-Жиллуаз», как и его соперник, только начинает выступления в Лиге чемпионов, куда он попал благодаря чемпионству в Бельгии прошлого сезона.

Команда по итогам семи туров национального первенства занимает первую позицию, опережая на три очка ближайшего преследователя «Сент-Трюйден», который провел на одну игру меньше.

Последние матчи: в своей последней игре в рамках седьмого тура национального чемпионата клуб на чужом поле со счетом 1:0 обыграл «Дендер».

Перед этим коллектив в шестом туре бельгийского первенства также набрал максимум очков, когда теперь уже в домашних стенах одержал победу над «Андерлехтом» (2:0).

Не сыграют: травмирован — Буфаль, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в семи последних матчах, которые пришлись на бельгийскую лигу, «Юнион Сент-Жиллуаз» ни разу не проиграл при пяти победах и двух ничьих.

Это говорит о неплохих шансах гостей увезти домой по крайней мере один балл, тем не менее, добиться этого непросто, если учесть преимущество соперника в классе, а также фактор чужого поля.

Кевин Родригес и Рауль Флоруц — лучшие бомбардиры команды в бельгийской лиге текущего сезона с четырьмя голами.

Статистика для ставок

в 16-ти из 17-ти последних матчей ПСВ выиграл

в четырех последних матчах «Юнион Сент-Жиллуаз» хотя бы одна команда не забивала

в семи последних матчах «Юнион Сент-Жиллуаз» не проиграл.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: ПСВ — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.80. Ничья — в 3.90, победа «Юнион Сент-Жиллуаз» — в 4.15.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.62 и 2.30.

Прогноз: в 16-ти из 17-ти последних матчей хозяева выиграли. Так было и в их 10-ти из 11-ти последних домашних поединков.

И хотя в семи последних матчах гости не проиграли, они все же уступают сопернику в классе.

1.80 ПСВ победит Ставка на матч #1 Поставить →

Зайдёт25%Нет25% Всего голосов: = 20

Ставка: ПСВ победит за 1.80.

Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито меньше 2,5 голов, ведь так было в трех последних матчах «Юнион Сент-Жиллуаз».

2.30 Тотал меньше 2,5 голов Ставка на матч #2 Поставить →

Зайдёт25%Нет25% Всего голосов: = 20

Ставка: тотал меньше 2,5 голов за 2.30