16 сентября в матче первого тура основного этапа Лиги чемпионов по футболу сыграют ПСВ и «Юнион Сент-Жиллуаз». Начало игры — в 19:45 мск.
ПСВ
Турнирное положение: ПСВ начинает выступления в основном раунде Лиге чемпионов благодаря титулу чемпиона Нидерландов прошлого сезона.
Команда после четырех туров национального первенства занимает вторую позицию и лишь по дополнительным показателям отстает от лидера «Фейеноорда», а также на один балл опережает третий «Аякс».
Последние матчи: в предыдущей игре в рамках четвертого тура нидерландского чемпионата клуб из Эйндховена на выезде обыграл «Неймеген» с феерическим счетом 5:3.
Ранее коллектив в поединке третьего тура национального первенства теперь уже в домашних стенах уже остался ни с чем, когда потерпел поражение от «Телстара» (0:2).
Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов
Не сыграют: травмированы — Кун, Мауро Жуниор и Плеа, дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в 17-ти последних матчах, которые были официальными и товарищескими, ПСВ выиграл 16 раз при одном поражении.
Такая форма обещает хозяевам отличные шансы на выигрыш, особенно если учесть преимущество над соперником в классе, а также фактор своего поля.
Рубен ван Боммел — лучший бомбардир команды в Эредивизии нового сезона с тремя голами.
«Юнион Сент-Жиллуаз»
Турнирное положение: «Юнион Сент-Жиллуаз», как и его соперник, только начинает выступления в Лиге чемпионов, куда он попал благодаря чемпионству в Бельгии прошлого сезона.
Команда по итогам семи туров национального первенства занимает первую позицию, опережая на три очка ближайшего преследователя «Сент-Трюйден», который провел на одну игру меньше.
Последние матчи: в своей последней игре в рамках седьмого тура национального чемпионата клуб на чужом поле со счетом 1:0 обыграл «Дендер».
Перед этим коллектив в шестом туре бельгийского первенства также набрал максимум очков, когда теперь уже в домашних стенах одержал победу над «Андерлехтом» (2:0).
Не сыграют: травмирован — Буфаль, дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в семи последних матчах, которые пришлись на бельгийскую лигу, «Юнион Сент-Жиллуаз» ни разу не проиграл при пяти победах и двух ничьих.
Это говорит о неплохих шансах гостей увезти домой по крайней мере один балл, тем не менее, добиться этого непросто, если учесть преимущество соперника в классе, а также фактор чужого поля.
Кевин Родригес и Рауль Флоруц — лучшие бомбардиры команды в бельгийской лиге текущего сезона с четырьмя голами.
Статистика для ставок
- в 16-ти из 17-ти последних матчей ПСВ выиграл
- в четырех последних матчах «Юнион Сент-Жиллуаз» хотя бы одна команда не забивала
- в семи последних матчах «Юнион Сент-Жиллуаз» не проиграл.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: ПСВ — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.80. Ничья — в 3.90, победа «Юнион Сент-Жиллуаз» — в 4.15.
ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.62 и 2.30.
Прогноз: в 16-ти из 17-ти последних матчей хозяева выиграли. Так было и в их 10-ти из 11-ти последних домашних поединков.
И хотя в семи последних матчах гости не проиграли, они все же уступают сопернику в классе.
Ставка: ПСВ победит за 1.80.
Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито меньше 2,5 голов, ведь так было в трех последних матчах «Юнион Сент-Жиллуаз».
Ставка: тотал меньше 2,5 голов за 2.30