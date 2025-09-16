Во вторник, 16 сентября, ПСВ примет «Юнион» в рамках 1-го тура Лиги чемпионов. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции.

Ход игры 20 сек. 20 секунд

1 минута

2 минуты

3 минуты

Отключить автообновление

62' Угловой у ворот гостей: Навес в штрафную от Перишича, но очередной фол в атаке.

61' Удар из далека, от Матиас Расмуссен («Юнион»), мяч от партнёра по команде Промиса Дэвида едва не попадает в створ.

60' Нет, пенальти не будет! Игра продолжается...

58' Падение в штрафной «Юниона». Исмаэль Сайбари лежит на газоне, судья ждет рекомендации от VAR.

57' Салах-Эддин (ПСВ) прорывается к штрафной гостевой команды и пробивает, но мяч залакирован защитниками.

Статистика матча 2 Удары в створ 5 4 Удары мимо 3 64 Владение мячом 36 4 Угловые удары 4 0 Офсайды 5 5 Фолы 8

56' Аль-Эйт-Хадж («Юнион») тянет мяч правым флангом, но его надежно встречает Серджиньо Дест (ПСВ).

Серджиньо Дест globallookpress.com

55' Исмаэль Сайбари (ПСВ) не попадает буквально с метра по воротам после классной передачи Гуса Тиля.

53' Навес с углового в штрафную гостей. Матиас Расмуссен («Юнион») получает по ногам, на нем сфолил Анасс Салах-Эддин (ПСВ).

52' Райан Фламинго (ПСВ) дает неточную передачу, но вовремя исправляется и выбивает мяч в подкате из под ноги Промиса Дэвида («Юнион»)

50' В перерыве у ПСВ произошли две замены: Обиспо и Схаутен ушли с поля, вместо них появились Гус Тиль и Анасс Салах-Эддин.

48' Кевин Родригес («Юнион») бежит по левому флангу, убрал под правую ногу и пробил крученым в дальний угол, но Матей Коварж (ПСВ) перевел на угловой.

47' Гости даже и не думают играть от обороны — они с первых минут давят на ПСВ.

46' Начался второй тайм! Продолжаем трансляцию...

45+2' Звучит свисток на перерыв! 1-й тайм окончен! Отдыхаем 15 минут...

45+1' ПСВ проводит последние минуты первого тайма в атаке.

45' 2 минуты добавлено к первому тайму!

44' Промис Дэвид («Юнион») бьет с правой в нижний угол, от ноги Райан Фламинго (ПСВ) мяч улетает на угловой.

42' Иван Перишич (ПСВ) прорывается правым флангом, бьет по воротам, но рикошетом от защитника мяч улетает на угловой.

Иван Перишич globallookpress.com

40' ПСВ разводит мяч с центра и бросается в атаку, но пока никакой опасности не создает.

39' Г-ООООООО-Л! «Юнион Сент-Жиллуаз» — 0:2!!! Ануар Аль-Эйт-Хадж прошел через центр штрафной, его никто не встретил, после чего форвард пробил мощно низом!

Ануар Аль-Эйт-Хадж празднует гол globallookpress.com

36' Иван Перишич (ПСВ) классно прорвался через центр, но его остановил Анан Халаили («Юнион»), правда ногу он поднимал очень опасно, мог заработать пенальти.

35' Атаку гостей слева начинает Матиас Расмуссен («Юнион»), но фол в атаке и мяч переходит ПСВ.

33' ПСВ минуты 2 влвдеет мячом — очередная позиционная атака хозяев, но обострения нет.

32' Промис Дэвид («Юнион») навесил с углового на Родригеса, тот пробил, но выручил вратарь гостей — мяч в руках Коваржа (ПСВ).

30' Йоэй Веерман (ПСВ) грузит в штрафную со стандарта, но на выходе надежно сыграл Кьелл Схерпен («Юнион») и забрал мяч в руки.

28' Исмаэль Сайбари (ПСВ) лежит на газоне, его сбил Кевин Макаллистер («Юнион») — Энтони Тейлор назначает штрафной в пользу хозяев.

Энтони Тейлор globallookpress.com

27' «Юнион» пока надежен в защите, но атаки ПСВ следуют одна за другой — владение мяча 60% на 40% в пользу гостей.

25' Матей Коварж (ПСВ) начинает атаку своей команды сильным забросом на половину поля соперника.

23' Аль-Эйт-Хадж («Юнион») классно прошел по левому флангу и навесил в штрафную площадь, но в шикарном прыжке Матей Коварж (ПСВ) выбил мяч кулаками.

22' Исмаэль Сайбари (ПСВ) мощно пробивает по воротам гостей, но мяч летит в двух метрах от левой штанги.

20' Кевин Макаллистер («Юнион») подключился в атаку гостей, но Райан Фламинго (ПСВ) в подкате выбивает у него мяч.

18' Ярек Гасиоровски (ПСВ) классно перехватывает мяч в центре поля, отдает на Сайбари — навес в штрафную и мяч в руках Кьелла Схерпена («Юнион»).

16' Ответная атака хозяев приводит к пушечному удару Рубена Ван Боммеля (ПСВ) в перекладину. Как же повезло гостям!

15' Промис Дэвид («Юнион») классно пробивает по воротам Матея Коваржа (ПСВ), но судья зажигает офсайд.

14' Кьелл Схерпен («Юнион») не развдит от ворот, а мощно бьет вперед, но партнеры не зацепились за мяч.

13' Хозяева поля перешли в позиционную атаку: Исмаэль Сайбари (ПСВ) попытался навесить в штрафную с правой бровки, но мяч заблокирован и летит в аут.

11' Рубен Ван Боммел (ПСВ) пробрасывает и бежит вперед, но Кристиан Бёрджесс («Юнион») его сбивает в центре поля.

09' Г-ОООООООО-Л!!! «Юнион Сент-Жиллуаз» — 0:1!!! Промис Дэвид точно бьет с точки в левый угол! Матей Коварж (ПСВ) был бессилен!

Промис Дэвид празднует гол globallookpress.com

08' Кристиан Бёрджесс («Юнион») падает в штрафной хозяев в борьбе за мяч и судья назначает пенальти!

07' Травма у Кевина Родригеса («Юнион»), он лежит на газоне.

06' Рубен Ван Боммел (ПСВ) отдал классную подачу вдоль ворот гостей, но Исмаэль Сайбари не дотянулся до мяча и пробил неточно.

04' Уссейну Ньянг («Юнион») ошибается в центре поля и едва не привозит опасный момент у своих ворот — Рикардо Пепи (ПСВ) пробил рядом со штангой.

03' Навес со штрафного во вратарскую хозяев, но Матей Коварж (ПСВ) забирает мяч в руки.

02' Гости со стартовых минут идут вперед и зарабатывают перспективный стандарт.

01' Раздается свисток арбитра! Матч ПСВ — «Юнион Сент-Жиллуаз» начался! Счет 0:0! Поехали…

До матча

19:43 Главные действующие лица появляются на газоне стадиона «Филипс». Игра вот-вот начнется!

19:42 Сегодня в Эйндховене хорошая футбольная погода: во время матча температура будет около +16℃.

19:40 Главным арбитром встречи назначен Энтони Тейлор из Англии.

19:38 Сегодняшний матч пройдет в Эйндховене на стадионе «Филипс», который вмещает 35 000 зрителей.

19:35 До стартового свистка остается 10 минут, команды заканчивают разминку и уходят в подтрибунное помещение.

19:34 Всем доброго футбольного вечера! Мы начинаем онлайн-трансляцию матча первого тура Лиги чемпионов УЕФА между ПСВ и «Юнионом». За этой встречей вместе с вами буду следить я, Петровский Виктор.

Стартовые составы команд

ПСВ: Коварж Матей, Дест Серджиньо, Фламинго Райан, Обиспо Армандо, Гасиоровски Ярек, Сайбари Исмаэль, Схаутен Йерди, Веерман Йоэй, Перишич Иван, Пепи Рикардо, Ван Боммел Рубен.

«Юнион»: Схерпен Кьелл, Халаили Анан, Макаллистер Кевин, Бёрджесс Кристиан, Лейсен Федде, Аль-Эйт-Хадж Ануар, Зоргане Адем, Расмуссен Матиас, Родригес Кевин, Акинпелу Промис, Ньянг Уссейну.

ПСВ

ПСВ в нынешнем сезоне уже выиграл один трофей — Суперкубок Нидерландов. Его команда завоевала в матче против Гоу Эхед Иглс (2:1). В той встрече Эйндховен отыгрался по ходу игры и смог вырвать победу буквально на последних минутах.

В чемпионате Нидерландов ПСВ отыграл пять туров и сейчас занимает второе место, имея по 12 очков с лидирующим Фейеноордом. В этом турнире команда проиграла только один матч — «Телстару» (0:2). В последнем туре, накануне Лиги чемпионов, ПСВ в гостях добыл крупную победу над «Неймегеном» (5:3).

«Юнион»

В самом первом матче нынешнего сезона «Юнион» играл за Суперкубок Бельгии против «Брюгге» и уступил со счетом 1:2. Несмотря на это поражение, команда не стала унывать и отлично вкатилось в новый сезоне национального первенства Бельгии.

В чемпионате Бельгии уже прошло семь туров, поэтому «Юнион» уже должен набрать оптимальную форму и в хороших кондициях подойти ко встрече с ПСВ. Отметим, что в чемпионате футболисты Сент-Жиллуаз не проиграли ни одного матча и уверенно возглавляют турнирную таблицу с 17 набранными очками.

Личные встречи

До этого соперники играли между собой всего один раз. Было это в товарищеском матче в июле нынешнего года. Та встреча завершилась домашней победой нидерландского клуба со счетом 1:0.

Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 1.80