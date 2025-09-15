прогноз на матч Первой лиги, ставка за 2.00

15 сентября в 10-м туре чемпионата России по футболу сыграют «Черноморец» Нв и «Чайка». Начало игры — в 19:00 мск.

«Черноморец» Нв

Турнирное положение: «Моряки» обречены на борьбу за выживание. Нынче команда пребывает на 15 месте турнирной таблицы.

При этом «Черноморец» Нв набрал лишь 6 очков в 9 стартовых турах. А вот забила команда 9 мячей в ворота соперников.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Моряки» одолели «Уфу» (3:2).

До того команда подписала мировую с «Волгой» (1:1). А вот поединок с «Шинником» не принес зачетных баллов (0:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла одну викторию. В этих поединках «Черноморец» Нв забил 4 мяча, пропустив в свои ворота 7.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на ФНЛ

Состояние команды: «Моряки» на 2 очка опережают последнюю строчку. При этом состав команды по именам выглядит скромно.

Причем «Черноморец» Нв традиционно неудачно противостоит «Чайке». В пяти последних очных поединках команда победила 2 раза при 3 поражениях.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. «Моряки» явно постараются оттолкнуться от опасной зоны.

«Чайка»

Турнирное положение: Песчанокопцы падают все ниже и ниже. На данный момент команда находится на 17 месте турнирной таблицы.

Причем «Чайка» лишь на 2 очка опережает идущий последним «Сокол». А вот пропустила команда 18 мячей в девяти первых турах.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. Песчанокопцы уступили «Челябинску» (0:1).

До того команда была разгромлена «Ротором» (0:6). А вот чуть ранее она проиграла еще и «Уфе» (0:4).

При этом «Чайка» в 5 своих последних поединках потерпела 5 поражений. Команда отличилась одним забитым мячом при 16 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Песчанокопцы уступили в 5 своих последних матчах. Да и состав команды по именам не особенно впечатляет.

При этом «Чайка» не забивает уже четыре матча кряду. Да и проблемы с надежностью тылов никуда не делись.

Юные подопечные Дмитрия Комбарова нынче угодили в психологическую яму. Песчанокопцам явно не хватает опыта борьбы на таком уровне.

Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. Команда явно постараются найти свои шансы в контригре.

Статистика для ставок

Песчанокопцы в среднем пропускают 2 гола за матч

«Моряки» не проигрывали в 2 своих последних поединках

«Чайка» проиграла в 5 своих последних матчах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Черноморец» Нв — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.50. Ничья оценена в 3.80, а победа оппонента — в скромные 6.50.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.15 и 1.62.

Прогноз: «Моряки» выглядят сильнее соперника, и уж точно сразу активно понесутся в атаку.

Новороссийцы постепенно прибавляют, да и «Чайка» нынче угодила в психологическую яму.

2.00 П1 в 1 тайме Ставка на матч #1 Поставить →

Зайдёт25%Нет25% Всего голосов: = 20

Ставка: Победа «Черноморца» Нв в 1 тайме за 2.00.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше двух мячей.

2.15 ТБ 2.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Зайдёт25%Нет25% Всего голосов: = 20

Ставка: ТБ 2.5 за 2.15