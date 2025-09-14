Сокол — Шинник. Ставка (к. 2.95) и прогноз на футбол, Первая лига, 14 сентября 2025 года

14 сентября в 10-м туре чемпионата России по футболу сыграют «Сокол» и «Шинник». Начало игры — в 17:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Сокол» — «Шинник», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Сокол»

Турнирное положение: Саратовцы обречены на борьбу за выживание. Нынче команда пребывает на 18 месте турнирной таблицы.

При этом «Сокол» набрал лишь 4 очка в 9 стартовых турах. А вот забила команда 4 мяча в ворота соперников.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Саратовцы уступили костромскому «Спартаку» (1:2).

До того команда была бита КАМАЗом (0:2). Да и поединок с «Енисеем» не принес зачетных баллов (0:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла одну ничью. В этих поединках «Сокол» забил 3 мяча, пропустив в свои ворота 9.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Саратовцы на 2 очка отстают от спасительной 15 позиции. При этом состав команды по именам выглядит скромно.

Причем «Сокол» традиционно сложно противостоит «Чайке». В пяти последних очных поединках команда по 2 раза победила и уступила.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Саратовцы явно постараются оттолкнуться от дна таблицы.

«Шинник»

Турнирное положение: Ярославцы ходят в середняках лиги. На данный момент команда находится на 9 месте турнирной таблицы.

Причем «Шинник» лишь на 6 очков опережает опасную зону. А вот пропустила команда 7 мячей в девяти первых турах.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. Ярославцы переиграли «Волгу» (2:0).

До того команда подписала мировую с «Енисеем» (0:0). А вот чуть ранее она минимально одолела «моряков».

При этом «Шинник» в 5 своих последних поединках добыл 3 виктории. Команда отличилась 6 забитыми мячами при 2 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Ярославцы не проигрывали в 5 своих последних матчах. Да и состав команды по именам не особенно впечатляет.

При этом «Шинник» не пропускает уже три матча кряду. А вот проблемы с реализацией никуда не делись.

Подопечные Артёма Булойчика постепенно прибавляют. Ярославцы постараются закрепиться в середине турнирной таблицы.

Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. Команда явно постараются найти свои шансы в контригре.

Статистика для ставок

Обе команды в среднем забивают реже гола за матч

Саратовцы уступили в 4 своих последних поединках

«Шинник» не пропускает 3 матча кряду

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Сокол» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.60. Ничья оценена в 2.80, а победа оппонента — в скромные 2.95.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.72 и 1.40.

Прогноз: «Шинник» выглядит сильнее соперника, к тому же весьма силен на стандартах.

Ярославцы имеют в своем составе довольно качественных атакующих исполнителей, да и саратовцы угодили в психологическую яму.

Ставка: Победа «Шинника» за 2.95.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.72