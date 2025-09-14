ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Эдуард СперцянСперцян, Вендел и ещё 5 главных трансферов РПЛ, сорвавшихся летом 2025 года Игроки Марселя празднуют гол«Марсель» устроил шоу против «Лорьяна»: команда Де Дзерби размялась перед Лигой Чемпионов Алехандро Гримальдо празднует голЮльманн начал с победы над «Айнтрахтом»: всё решили два гола Гримальдо со штрафных
  • 12:48
    • В «Спартаке» выразили поддержку Станковичу
  • 11:14
    • Капризов хочет получать в «Миннесоте» от 18 до 19 млн долларов в год
  • 08:21
    • Зидан готов возглавить сборную Франции
  • 11:27
    • Парфенов возглавил московское «Торпедо»
  • 08:34
    • Анчелотти высказался о будущем Неймара в сборной Бразилии
  • 07:53
    • Футболист «Барселоны» Гави получил травму
  • 23:52
    • «Марсель» разгромил «Лорьян» в матче Лиги 1
    Все новости спорта

    «Шинник» успешно съездит в Саратов

    Сокол — Шинник. Ставка (к. 2.95) и прогноз на футбол, Первая лига, 14 сентября 2025 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на футбол России Прогнозы на Первая лига Прогнозы на Сокол Прогнозы на Шинник Календарь ФНЛ
    Прогноз и ставки на «Сокол» — «Шинник»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Артём Булойчик
    14 сентября в 10-м туре чемпионата России по футболу сыграют «Сокол» и «Шинник». Начало игры — в 17:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Сокол» — «Шинник», коэффициенты, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Россия. Первая лига 14 Сентября 2025 года

    Сокол

  • Саратов
    •  Сокол 17:00 Шинник

    Шинник

  • Ярославль
    •

    «Сокол»

    Турнирное положение: Саратовцы обречены на борьбу за выживание. Нынче команда пребывает на 18 месте турнирной таблицы.

    При этом «Сокол» набрал лишь 4 очка в 9 стартовых турах. А вот забила команда 4 мяча в ворота соперников.

    Сокол — Шинник: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Саратовцы уступили костромскому «Спартаку» (1:2).

    До того команда была бита КАМАЗом (0:2). Да и поединок с «Енисеем» не принес зачетных баллов (0:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла одну ничью. В этих поединках «Сокол» забил 3 мяча, пропустив в свои ворота 9.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на ФНЛ

    Состояние команды: Саратовцы на 2 очка отстают от спасительной 15 позиции. При этом состав команды по именам выглядит скромно.

    Причем «Сокол» традиционно сложно противостоит «Чайке». В пяти последних очных поединках команда по 2 раза победила и уступила.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Саратовцы явно постараются оттолкнуться от дна таблицы.

    «Шинник»

    Турнирное положение: Ярославцы ходят в середняках лиги. На данный момент команда находится на 9 месте турнирной таблицы.

    Причем «Шинник» лишь на 6 очков опережает опасную зону. А вот пропустила команда 7 мячей в девяти первых турах.

  • Бросил «Фенербахче» ради «Спартака». Джику перебрался в РПЛ
  • Коллекция центрдефов «красно-белых» пополнилась игроком сборной Ганы
  • 09/09/2025

    • Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. Ярославцы переиграли «Волгу» (2:0).

    До того команда подписала мировую с «Енисеем» (0:0). А вот чуть ранее она минимально одолела «моряков».

    При этом «Шинник» в 5 своих последних поединках добыл 3 виктории. Команда отличилась 6 забитыми мячами при 2 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: Ярославцы не проигрывали в 5 своих последних матчах. Да и состав команды по именам не особенно впечатляет.

    1500USDИгратьБонус + 150 FS новым игрокамfairpari 130EURИгратьФрибет только по промо LS1W1win

    При этом «Шинник» не пропускает уже три матча кряду. А вот проблемы с реализацией никуда не делись.

    Подопечные Артёма Булойчика постепенно прибавляют. Ярославцы постараются закрепиться в середине турнирной таблицы.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. Команда явно постараются найти свои шансы в контригре.

    Статистика для ставок

    • Обе команды в среднем забивают реже гола за матч

    • Саратовцы уступили в 4 своих последних поединках

    • «Шинник» не пропускает 3 матча кряду

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Сокол» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.60. Ничья оценена в 2.80, а победа оппонента — в скромные 2.95.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.72 и 1.40.

    Прогноз: «Шинник» выглядит сильнее соперника, к тому же весьма силен на стандартах.

    Ярославцы имеют в своем составе довольно качественных атакующих исполнителей, да и саратовцы угодили в психологическую яму.

    Ставка: Победа «Шинника» за 2.95.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше двух мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.72

    Ещё прогнозы на спорт
    2.55
  • Прогноз на матч Авангард — Динамо Москва
  • Хоккей
  • Сегодня в 14:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Пари НН — Оренбург
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Арсенал — Ноттингем Форест
  • Футбол
  • Сегодня в 14:30
    •  1.80
  • Прогноз на матч Барыс — Динамо Минск
  • Хоккей
  • Сегодня в 15:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Хетафе — Овьедо
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  3.25
  • Прогноз на матч Кальяри — Парма
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Хайденхайм — Боруссия Д
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.04
  • Прогноз на матч Вольфсбург — Кёльн
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.66
  • Прогноз на матч Унион — Хоффенхайм
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.57
  • Прогноз на матч Майнц — РБ Лейпциг
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.42
  • Прогноз на матч Фрайбург — Штутгарт
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  3.35
  • Прогноз на матч Динамо — Спартак
  • Футбол
  • Сегодня в 16:45
    •  2.75
  • Прогноз на матч Ахмат — Локомотив
  • Футбол
  • Сегодня в 16:45
    •  1.88
  • Прогноз на матч Захрай — Вавринка
  • Теннис
  • Сегодня в 17:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Сокол — Шинник: прогноз и ставка за 2.95, статистика, коэффициенты матча 14.09.202517:00. «Шинник» успешно съездит в Саратов
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры