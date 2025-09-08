Хорватия — Черногория: прогноз на квалификацию ЧМ-2026 и ставка на матч за 3.10

Хорватия встретится с Черногорией в матче группового этапа квалификации чемпионата мира 2026-го года. Поединок пройдет 8 сентября и начнется в 21:45 по мск. Ставка и прогноз на матч Хорватия — Черногория, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Хорватия

Турнирное положение: Сборная располагается на 2-й позиции в группе L с 9-ю очками в активе после 3-х сыгранных матчей. Хорватия отстает от лидерства на 3 пункта, имея 2 игры в запасе.

На своем поле национальная команда успела провести только 1 матч, в котором разгромила Чехию со счетом 5:1.

Последние матчи: В прошлом туре квалификации ЧМ-2026 Хорватия обыграла Фарерские острова со счетом 1:0, забив победный гол на 31-й минуте. Также, сборная разгромила Гибралтар (7:0).

В последних 5-и матчах во всех турнирах Хорватия выиграла 4 раза и однажды уступила Франции в Лиге наций. За этот отрезок сборная сумела забить 15 голов.

Прогнозы и ставки на ЧМ-2026

Состояние команды: Хорватия находится в отличной форме, команда уверенно выступает в квалификации ЧМ-2026, выигрывая матч за матчем. Черногория — следующий соперник, который наверняка пострадает от хорватов.

Лидер сборной Лука Модрич продолжает приносит пользу национальной команде. Этот полузащитник забил гол и сделал голевую передачу в 3-х матчах отбора.

Черногория

Турнирное положение: Сборная занимает 3-е место в группе L с 6-ю очками в активе после 4-х матчей. Черногория отстает от топ-2 в квалификации на 3 балла.

У национальной команды есть еще 4 матча отбора для того, чтобы побороться за выход в основной этап мундиаля. У Черногории есть шансы подобраться к соперникам.

Последние матчи: В прошедшем поединке квалификации сборная уступила на своем поле Чехии со счетом 0:2, пропустив по голу в каждом тайме. Матчем ранее Черногория сыграла вничью с Арменией (2:2) в товарищеском поединке.

В последних 5-и встречах сборная по 2 раза выиграла и проиграла, а также однажды сыграла вничью. За этот период Черногория забила 6 голов при 7-и пропущенных.

Состояние команды: Эта сборная способна доставить проблемы Хорватии и Чехии в борьбе за выход в основной этап чемпионата мира, но для этого Черногории необходимо регулярно набирать очки.

Предстоящий матч против Хорватии для сборной во многом будет определяющим. Черногорцы будут пытаться прыгнуть выше головы, но это будет сделать крайне тяжело.

Статистика для ставок

Хорватия выиграла 3 последних матча, забив 13 голов

Черногория не может победить в 3-х последних поединках

Хорватия пропустила только 1 гол в 3-х матчах квалификации

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа Хорватии — 1.23, победа Черногории — 16.00, ничья — за 6.30.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.68 и 2.20 соответственно.

Прогноз: Можно предположить, что Хорватия вновь забьет много голов.

Ставка: Индивидуальный тотал Хорватии 3 больше за 3.10.

Прогноз: Сборные не будут катать мяч на своем половине поля в 1-м тайме, а сразу попытаются сыграть результативно в атаке.

Ставка: Тотал 1.5 больше в 1-м тайме за 2.25.