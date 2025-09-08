Хорватия — Черногория. Онлайн, прямая трансляция

Ход матча
37' Якича не остановить. На кураже хорваты. С фланга подавала защитник, центральный черногорцев мяч отбил и угрозу пока что отвёл. До этого Лука Модрич красиво поставил корпус и отобрал мяч в борьбе с Булатовичем.
35'
34'Накаллилась атмосфера после двух столкновений. Сначала десятка черногорцев влетел в десятку хорватов Модрича. Затем жёлтую получил Булатович, в центре поля прихватил защитника, кажется попал ему по лицу за что и получил карточку.
32' Восьмой удар нанесли игроки хорватской сборной. Лука Модрич, после череды отскоков пробил в касание, но слетел мяч с ноги хорватского капитана.
31' Будет угловой удар, после длинной передачи на Перишича и скидки на Крамарича. Благодаря Рубежичу, Крамарич не смог пробить по воротам, хотя был один и мог в ближний угол забить.
30' Удачный отбор в центре от черногорцев, длинная передача на Йоветича. Махнул Шулато ногой и достался мяч нападающему, но атака переходит в позиционную стадию.
28' Кажется сборная Хорватии всё ближе к опасному моменту. Крамарич пробил мощно метров с 25, попал в блок, в защитника, мяч ушёл на фланг к Перишичу. Нападающий зачем-то коснулся мяча, и будет удар от ворот вместо углового.
26' Прекрасный момент для Сушича, при этом отмечаем тонкую передачу Модрича и отбор Крамарича на фланге в контр прессинге. Пробил выше ворот и трибун нападающий. Будет удар от ворот.
25' Первую жёлтую карточку получает Чалета-Цар, защитник хорватской сборной.
23' Решили атаку разнообразить хозяева, очередная длинная передача на Крамарича, снова подвела точность передачи.
20' Полноценный и первый опасный момент. С фланга подавал Йакич, навес дошёл до Ивановича, метров с 18 пробил головой, но Петкович, в молниеносном прыжке отбыл мяч в штангу, после чего ушёл в аут.
18' Первая длинная передача на Перишича. Не успел к мячу игрок, слишком сильный пас. Момент был опасным, но если бы успел игрок, то пришлось бить прямо во вратаря.
17' Отобрали в центре мяч черногорцы, на Крштовича отдавал Йоветич, мог убежать на рандеву с вратарём, по крайней мере так казалось, но Якич и Шутало довели дело до конца и забрали мяч.
16' Хорваты снова удерживают мяч. Изобилие коротких и средних передач от хорватов мы наблюдали, после чего пробил Перишич в касание, вблизи штрафной, но выше ворот пришёлся удар.
14' Достаётся Йоветичу второй раз в матче, будет опасный штрафной, метров с 22 до ворот. Якич при этом сфолил при верховой борьбе.
12' На два момента наиграли хорваты. Сначала с фланга, Иван Перишич отдавал передачу в центр, обильно используют именно его в фланг хозяева, но успел защитник перехватить опасную передачу в центр. Вторым темпом уже бил Якич, с другого фланга но ударил выше ворот.
10' Под диктовку хорватов первые десять минут прошли. Много передач через центр, мяч свободно ходит с фланга на фланг. При этом длинная передач , пока что не входит в опцию атаки, очень плотная защита на флангах и в центре от гостей.
9' Вуячич, один из трёх представителей Российского чемпионата, он игрок казанского «Рубина». Также Лонкар и Брнович играют в России.
7' Неожиданная травма, на пустом месте для Черногорцев, даже контакта не было с хорватским игроком. Первая замена в матче Рубежич выходит вместо Вуячича.
5' Контратака гостей закончилась отбором мяча, теперь хорваты рвутся в атаку. Свободно перемещают мяч через центр поля на фланг Перишича, не понял его Станишич и будет удар от ворот.
4' Сборная Хорватии снова владеет мячом, что было ожидаемо. Очередной штурм закончичлся ничем. Модрич и Сушич с фланга атаковали, закидка в центр не получилась и в контратаку побежали черногорцы.
2' По флангу Якич продвигался, в короткую стенку отыгрался с Крамаричем, после чего последовал прострел в центр. Пробил Иванович, но мимо ворот и в офсайде был Крамарич.
2' Сборная Хорватии играет в схеме 4-5-1, с ярко выраженными крайними защитниками. Буде ждать забегов с фланга.
1' По сравнению с прошлым матчем, Роберт Просинечки сделал ряд изменений. Команда играет по схеме 3-4-3, прошлый матч был в схеме 4-3-3. Также, в старте появились Цамай, Роганович, и Шипчич.
1'
Перед матчем
21:41 Команды выщли из подтрибунного помещения, ждём гимнов и готовимся к началу встречи.
21:40 Матч вот-вот начнётся, команды скоро выйдут на поле. Роберт Просинечки, тренер сборной Черногории, бывший игрок сборной Хорватии. За национальную сборную, Роберт становился бронзовым призёром чемпионата мира 1998 года.
21:35 Матч пройдёт в Загребе, на стадионе «Максимир», вместимость арены — 37 168 зрителей.
21:30 Встречу обслуживает бригада из Германии. Вашему вниманию, представляем судей сегодняшней встречи: Рефери — Феликс Звайер; Ассистенты рефери — Роберт Кемптер, Кристиан Дитц; Резервный рефери — Флориан Бадштупнер.
Стартовые составы
Хорватия: Ливакович; Станишич, Чалета-Цар, Шутало, Якич; Сушич, Модрич, Перишич, Крамарич, Пашалич; Иванович
Черногория: петкович; Вуячич, Савич, Шипшич; Роганович, Булатович, Брнович, Цамай; Вукотич. Йоветич, Крстович
Хорватия
Сборная Хорватии провела меньше всех матчей в группе, не потерпев поражений. В целом, это неудивительно, главные фавориты показывают игру подстать своему званию, самое важное это не потерять голову в и довести дело до конца. Сборная Хорватии постепенно перестраивается, на данный момент, защита сильнее чем нападение, как можно судить по качеству игроков каждой линии, трансферной стоимости и в каких клубах они играют. Раньше было наоборот.
Возможно в нынешних матчах сборной Хорватии витает отглосок матча со сборной Франции, в рамках Лиги Наций. В матче с французами, команда Златко Далича уступила со счётом 2:3 по пенальти. В прошедшем матче против сборной Фарерских островов, хорваты одержали минимальную победу. Этот результат не удовлетворил тренера и тот жёстко прошёлся по своим игрокам. Это понятно, учитывая что команда явно расслабилась после двух больших по счёту побед в группе.
Для Златко Далича, работа в отборочных играх к ЧМ кажется уже завершённой. У команды объективно один соперник — сборная Чехии, при этом они уже разгромили Чехов (5:1), остаются явные аутсайдеры и всё ещё крепкая сборная Черногории. Но на балканах никогда не бывает скучно. Поэтому ждём яркой игры и традиционно заряженной атмосферы на трибунах стадиона в Загребе.
Черногория
Прошлый тур отборочного раунда к ЧМ прошёл не под диктовку черногорцев. Сборная Чехии обыграла «храбрых соколов» со счётом 2:0. На второй минуте матча, чешский полузащитник Лукаш Черв, бесподобно пробил в ближнюю девятку, Даниель Петкович лишь потрогал мяч, отразить мощный по силе удар не получилось. Первый тайм остался за сборной Чехии, при этом, мяч по разу попадал в перекладину ворот обеих команд.
Во втором тайме игра черногорцев преобразилась, подопечные Роберта Просинечки стали играть более раскрепощённо: 12 ударов нанесли во втором тайме, в первом 9, из них три раза в створ ворот. Также три жёлтые карточки получили хозяева, при этом удалось выправить владение мячом до равного показателя 50/50. По итогу, чехи выждали напор черногорцев в последних минутах матча и, в добавочное время, Ян Кухта получил передачу в разрез, убежал от защитников, отдал передачу на пустые ворота Вацлаву Черны. Нападающий поставил точку в матче.
Если говорить про сегодняшний матч, то в отличие от групп с четырьмя командами, в группе«L», борьба идёт уже давно. Две победы уже есть, над сборной Фарерских островов (0:1) и над сборной Гибралтара (3:1). С главными соперниками по группе, черногорцы потерпели поражение дважды проиграв сборной Чехии со счётом 0:2. Теперь предстоит набирать очки против грозных хорватов и ждать осечки от чехов в матчах с аутсайдерами группы.
