Хорватия — Черногория. Онлайн, прямая трансляция

В понедельник, 8 сентября, состоится матч 2-го тура квалификации Чемпионата Мира 2026 , в котором Хорватия примет Черногорию. Начало игры — в 21:45 мск. За ходом встречи можно следить в нашей онлайн-трансляции.

Футбол. ЧМ-2026. Отбор. Европа. Группа L Хорватия — Черногория 1:0 Хорватия: Доминик Ливакович, Йосип Шутало, Дуйе Чалета-Цар, Йосип Штанишич, Кристиян Якич, Лука Модрич, Марио Пашалич, Иван Перишич, Андрей Крамарич, Франьо Иванович, Petar Sucic Черногория: Даниэль Петкович, Никола Шипчич, Стефан Савич, Игор Вуячич (Слободан Рубежич, 7'), Дритон Цамай, Никола Крстович, Стеван Йоветич, Milan Vukotic, Milos Brnovic, Andrija Bulatovic, Milan Roganovic

Ход матча

37' Якича не остановить. На кураже хорваты. С фланга подавала защитник, центральный черногорцев мяч отбил и угрозу пока что отвёл. До этого Лука Модрич красиво поставил корпус и отобрал мяч в борьбе с Булатовичем.

35' ГОООООООЛ! Кристиан Якич разобрался с защитниками на фланге и пробил в дальний угол ворот. Метров с 25 бил крайний защитник, высоко поднялся, накрутил двух защитников, выдвинулся в центр и мощно, а главное точно пробил, в дальний угол Петковича. Дожали хорваты, и открыли счёт в матче.

34'Накаллилась атмосфера после двух столкновений. Сначала десятка черногорцев влетел в десятку хорватов Модрича. Затем жёлтую получил Булатович, в центре поля прихватил защитника, кажется попал ему по лицу за что и получил карточку.

32' Восьмой удар нанесли игроки хорватской сборной. Лука Модрич, после череды отскоков пробил в касание, но слетел мяч с ноги хорватского капитана.

31' Будет угловой удар, после длинной передачи на Перишича и скидки на Крамарича. Благодаря Рубежичу, Крамарич не смог пробить по воротам, хотя был один и мог в ближний угол забить.

30' Удачный отбор в центре от черногорцев, длинная передача на Йоветича. Махнул Шулато ногой и достался мяч нападающему, но атака переходит в позиционную стадию.

28' Кажется сборная Хорватии всё ближе к опасному моменту. Крамарич пробил мощно метров с 25, попал в блок, в защитника, мяч ушёл на фланг к Перишичу. Нападающий зачем-то коснулся мяча, и будет удар от ворот вместо углового.

26' Прекрасный момент для Сушича, при этом отмечаем тонкую передачу Модрича и отбор Крамарича на фланге в контр прессинге. Пробил выше ворот и трибун нападающий. Будет удар от ворот.

25' Первую жёлтую карточку получает Чалета-Цар, защитник хорватской сборной.

23' Решили атаку разнообразить хозяева, очередная длинная передача на Крамарича, снова подвела точность передачи.

20' Полноценный и первый опасный момент. С фланга подавал Йакич, навес дошёл до Ивановича, метров с 18 пробил головой, но Петкович, в молниеносном прыжке отбыл мяч в штангу, после чего ушёл в аут.

18' Первая длинная передача на Перишича. Не успел к мячу игрок, слишком сильный пас. Момент был опасным, но если бы успел игрок, то пришлось бить прямо во вратаря.

17' Отобрали в центре мяч черногорцы, на Крштовича отдавал Йоветич, мог убежать на рандеву с вратарём, по крайней мере так казалось, но Якич и Шутало довели дело до конца и забрали мяч.

16' Хорваты снова удерживают мяч. Изобилие коротких и средних передач от хорватов мы наблюдали, после чего пробил Перишич в касание, вблизи штрафной, но выше ворот пришёлся удар.

14' Достаётся Йоветичу второй раз в матче, будет опасный штрафной, метров с 22 до ворот. Якич при этом сфолил при верховой борьбе.

12' На два момента наиграли хорваты. Сначала с фланга, Иван Перишич отдавал передачу в центр, обильно используют именно его в фланг хозяева, но успел защитник перехватить опасную передачу в центр. Вторым темпом уже бил Якич, с другого фланга но ударил выше ворот.

10' Под диктовку хорватов первые десять минут прошли. Много передач через центр, мяч свободно ходит с фланга на фланг. При этом длинная передач , пока что не входит в опцию атаки, очень плотная защита на флангах и в центре от гостей.

9' Вуячич, один из трёх представителей Российского чемпионата, он игрок казанского «Рубина». Также Лонкар и Брнович играют в России.

7' Неожиданная травма, на пустом месте для Черногорцев, даже контакта не было с хорватским игроком. Первая замена в матче Рубежич выходит вместо Вуячича.



5' Контратака гостей закончилась отбором мяча, теперь хорваты рвутся в атаку. Свободно перемещают мяч через центр поля на фланг Перишича, не понял его Станишич и будет удар от ворот.

4' Сборная Хорватии снова владеет мячом, что было ожидаемо. Очередной штурм закончичлся ничем. Модрич и Сушич с фланга атаковали, закидка в центр не получилась и в контратаку побежали черногорцы.

2' По флангу Якич продвигался, в короткую стенку отыгрался с Крамаричем, после чего последовал прострел в центр. Пробил Иванович, но мимо ворот и в офсайде был Крамарич.

2' Сборная Хорватии играет в схеме 4-5-1, с ярко выраженными крайними защитниками. Буде ждать забегов с фланга.

1' По сравнению с прошлым матчем, Роберт Просинечки сделал ряд изменений. Команда играет по схеме 3-4-3, прошлый матч был в схеме 4-3-3. Также, в старте появились Цамай, Роганович, и Шипчич.

1' Частично заполнен стадион в Загребе, а мы начинаем нашу встречу!

Перед матчем

21:41 Команды выщли из подтрибунного помещения, ждём гимнов и готовимся к началу встречи.

21:40 Матч вот-вот начнётся, команды скоро выйдут на поле. Роберт Просинечки, тренер сборной Черногории, бывший игрок сборной Хорватии. За национальную сборную, Роберт становился бронзовым призёром чемпионата мира 1998 года.

21:35 Матч пройдёт в Загребе, на стадионе «Максимир», вместимость арены — 37 168 зрителей.

21:30 Встречу обслуживает бригада из Германии. Вашему вниманию, представляем судей сегодняшней встречи: Рефери — Феликс Звайер; Ассистенты рефери — Роберт Кемптер, Кристиан Дитц; Резервный рефери — Флориан Бадштупнер.

Стартовые составы

Хорватия: Ливакович; Станишич, Чалета-Цар, Шутало, Якич; Сушич, Модрич, Перишич, Крамарич, Пашалич; Иванович

Черногория: петкович; Вуячич, Савич, Шипшич; Роганович, Булатович, Брнович, Цамай; Вукотич. Йоветич, Крстович

Хорватия

Сборная Хорватии провела меньше всех матчей в группе, не потерпев поражений. В целом, это неудивительно, главные фавориты показывают игру подстать своему званию, самое важное это не потерять голову в и довести дело до конца. Сборная Хорватии постепенно перестраивается, на данный момент, защита сильнее чем нападение, как можно судить по качеству игроков каждой линии, трансферной стоимости и в каких клубах они играют. Раньше было наоборот.

Возможно в нынешних матчах сборной Хорватии витает отглосок матча со сборной Франции, в рамках Лиги Наций. В матче с французами, команда Златко Далича уступила со счётом 2:3 по пенальти. В прошедшем матче против сборной Фарерских островов, хорваты одержали минимальную победу. Этот результат не удовлетворил тренера и тот жёстко прошёлся по своим игрокам. Это понятно, учитывая что команда явно расслабилась после двух больших по счёту побед в группе.

Для Златко Далича, работа в отборочных играх к ЧМ кажется уже завершённой. У команды объективно один соперник — сборная Чехии, при этом они уже разгромили Чехов (5:1), остаются явные аутсайдеры и всё ещё крепкая сборная Черногории. Но на балканах никогда не бывает скучно. Поэтому ждём яркой игры и традиционно заряженной атмосферы на трибунах стадиона в Загребе.

Черногория

Прошлый тур отборочного раунда к ЧМ прошёл не под диктовку черногорцев. Сборная Чехии обыграла «храбрых соколов» со счётом 2:0. На второй минуте матча, чешский полузащитник Лукаш Черв, бесподобно пробил в ближнюю девятку, Даниель Петкович лишь потрогал мяч, отразить мощный по силе удар не получилось. Первый тайм остался за сборной Чехии, при этом, мяч по разу попадал в перекладину ворот обеих команд.

Во втором тайме игра черногорцев преобразилась, подопечные Роберта Просинечки стали играть более раскрепощённо: 12 ударов нанесли во втором тайме, в первом 9, из них три раза в створ ворот. Также три жёлтые карточки получили хозяева, при этом удалось выправить владение мячом до равного показателя 50/50. По итогу, чехи выждали напор черногорцев в последних минутах матча и, в добавочное время, Ян Кухта получил передачу в разрез, убежал от защитников, отдал передачу на пустые ворота Вацлаву Черны. Нападающий поставил точку в матче.

Если говорить про сегодняшний матч, то в отличие от групп с четырьмя командами, в группе«L», борьба идёт уже давно. Две победы уже есть, над сборной Фарерских островов (0:1) и над сборной Гибралтара (3:1). С главными соперниками по группе, черногорцы потерпели поражение дважды проиграв сборной Чехии со счётом 0:2. Теперь предстоит набирать очки против грозных хорватов и ждать осечки от чехов в матчах с аутсайдерами группы.

