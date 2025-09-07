Черноморец — Уфа: прогноз на матч Первой лиги и ставка за 3.05

Черноморец
Уфа
«Черноморец»
Турнирное положение: команда из Новороссийска провалила старт нового сезона Первой лиги.
«Моряки» смогли набрать только три очка и замыкают турнирную таблицу второго по силам дивизиона.
Черноморец — Уфа: коэффициенты букмекеров
Новороссийцы за восемь матчей смогли забить только шесть мячей, а пропустили целых 12.
Последние матчи: среди недели новороссийский коллектив упустил победу в матче с «Волгой» (1:1) в компенсированное арбитром время.
До этого же «Черноморец» проиграл «Шиннику» (0:1), «Енисею» (0:2) и «Факелу» (0:1).
Перед этим южане поделили очки с «Соколом» (1:1).
Не сыграют: все в строю.
Состояние команды: подопечные Эдуарда Саркисова в этом сезоне еще не выигрывали. Новороссийцы трижды сыграли вничью и пять раз проиграли. Команда уже успела сменить тренера, уволив Сергея Первушина.
Пока что сезон для «Черноморца», который в прошлом сезоне стал третьим, складывается провально, однако еще есть время все исправить, но бороться за топ-4 «морякам» практически нереально.
«Уфа»
Турнирное положение: команда из одноименного города достаточно неплохо, как для себя, стартовала в новом сезоне.
Коллектив из Уфы смог набрать девять баллов и расположился на девятой строчке в турнирной таблице.
Уфимцы смогли за восемь туров забить семь мячей, а пропустили всего шесть.
Последние матчи: среди недели уфимская команда смогла сыграть на выезде вничью с «Торпедо» (0:0).
До этого же коллектив из столицы Башкортостана разгромил «Чайку» (4:0), но проиграл «КАМАЗу» (1:3).
Перед этим «Уфа» сыграла вничью с «Родиной» (0:0) и уступила «Ротору» (0:1).
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных нет.
Состояние команды: подопечные Омари Тетрадзе в этом сезоне являются крепкими середняками лиги. Легко против «Уфы» не бывает никому, но и она звезд с неба не хватает.
Думается, что если «Уфа» избежит борьбы за выживание и стыковые матчи, то это будет для нее успехом. За четверку сильнейших она в любом случае не зацепится.
Статистика для ставок
- «Черноморец» не может выиграть на протяжении 8 матчей
- «Уфа» выиграла только 1 из последних 5 матчей
- В последней очной игре «Черноморец» победил «Уфу» со счетом 2:1
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Черноморец» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.95. Ничья оценена в 3.05, а победа «Уфы» — в 4.10.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 2.45 и 1.48.
Прогноз: в этом сезоне команды являются примерно равными, поэтому вполне могут сыграть вничью.
Ставка: ничья за 3.05.
Прогноз: обе команды мало забивают, поэтому ожидаем низовой матч.
Ставка: тотал меньше 2 за 1.90.