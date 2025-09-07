Черноморец — Уфа: прогноз на матч Первой лиги и ставка за 3.05

7 сентября в девятом туре российской Первой лиги по футболу сыграют «Черноморец» и «Уфа». Начало встречи — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Черноморец» — «Уфа», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Черноморец»

Турнирное положение: команда из Новороссийска провалила старт нового сезона Первой лиги.

«Моряки» смогли набрать только три очка и замыкают турнирную таблицу второго по силам дивизиона.

Новороссийцы за восемь матчей смогли забить только шесть мячей, а пропустили целых 12.

Последние матчи: среди недели новороссийский коллектив упустил победу в матче с «Волгой» (1:1) в компенсированное арбитром время.

До этого же «Черноморец» проиграл «Шиннику» (0:1), «Енисею» (0:2) и «Факелу» (0:1).

Прогнозы и ставки на ФНЛ

Перед этим южане поделили очки с «Соколом» (1:1).

Не сыграют: все в строю.

Состояние команды: подопечные Эдуарда Саркисова в этом сезоне еще не выигрывали. Новороссийцы трижды сыграли вничью и пять раз проиграли. Команда уже успела сменить тренера, уволив Сергея Первушина.

Пока что сезон для «Черноморца», который в прошлом сезоне стал третьим, складывается провально, однако еще есть время все исправить, но бороться за топ-4 «морякам» практически нереально.

«Уфа»

Турнирное положение: команда из одноименного города достаточно неплохо, как для себя, стартовала в новом сезоне.

Коллектив из Уфы смог набрать девять баллов и расположился на девятой строчке в турнирной таблице.

Уфимцы смогли за восемь туров забить семь мячей, а пропустили всего шесть.

Последние матчи: среди недели уфимская команда смогла сыграть на выезде вничью с «Торпедо» (0:0).

До этого же коллектив из столицы Башкортостана разгромил «Чайку» (4:0), но проиграл «КАМАЗу» (1:3).

Перед этим «Уфа» сыграла вничью с «Родиной» (0:0) и уступила «Ротору» (0:1).

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных нет.

Состояние команды: подопечные Омари Тетрадзе в этом сезоне являются крепкими середняками лиги. Легко против «Уфы» не бывает никому, но и она звезд с неба не хватает.

Думается, что если «Уфа» избежит борьбы за выживание и стыковые матчи, то это будет для нее успехом. За четверку сильнейших она в любом случае не зацепится.

Статистика для ставок

«Черноморец» не может выиграть на протяжении 8 матчей

«Уфа» выиграла только 1 из последних 5 матчей

В последней очной игре «Черноморец» победил «Уфу» со счетом 2:1

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Черноморец» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.95. Ничья оценена в 3.05, а победа «Уфы» — в 4.10.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 2.45 и 1.48.

Прогноз: в этом сезоне команды являются примерно равными, поэтому вполне могут сыграть вничью.

Ставка: ничья за 3.05.

Прогноз: обе команды мало забивают, поэтому ожидаем низовой матч.

Ставка: тотал меньше 2 за 1.90.