Сокол — Черноморец. Ставка (к. 2.09) и прогноз на Первую лигу 9 августа 2025 года

Сокол
Черноморец
«Сокол»
Турнирное положение: «Сокол» после трех туров занимает 12-ю строчку в турнирной таблице Первой лиге, набрав два балла.
В активе команды два матча вничью и одно поражение. Клуб пока не забил ни одного мяча в сезоне, пропустив один в свои ворота.
Последние матчи: «Сокол» последний матч проиграл «Факелу» с минимальным счетом 0:1.
В первых турах команда сыграла вничью в поединках против «Нефтехимика» (0:0) и «Чайки» (0:0).
Не сыграют: все в строю.
Состояние команды: «Сокол» пока не может найти свою игру в атаке, показывая беззубый футбол.
В матче против «Факела» команда из Саратова нанесла всего два удара в створ. Показатель XG в игре был равен 0.17.
«Черноморец»
Турнирное положение: после трех туров «Черноморец» занимает 13-ю строчку в турнирной таблице Первой лиге, набрав всего один балл.
Команда на старте сезоне сыграла вничью и два раза проиграла. Разница мячей — 4:6.
Последние матчи: в последнем матче «Черноморец» проиграл тульскому «Арсеналу» со счетом 1:2.
В первом туре «Черноморец» сыграл вничью с «Родиной» со счетом 1:1. Во втором туре команда проиграла «Уралу» (2:3).
Не сыграют: травмирован полузащитник Зикрула Магомедов.
Состояние команды: «Черноморец» с первых туров страдает от отсутствия стабильности в игре.
В матче против «Урала» команда упустила ничью на 90+4-й минуте, два раза отыгрываясь по ходу игры.
Статистика для ставок
- «Черноморец» пропустил шесть мячей в трех матчах
- «Сокол» ни одного мяча в чемпионате
- «Сокол» пропустил лишь один мяч в сезоне
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на победу «Черноморца» дают 2,28, а на «Сокол» — 3,25, ничью букмекеры оценивают в 2,90.
Тотал меньше 2,5 идет за 1,49, а тотал больше 2,5 можно взять за 2,45.
Прогноз: Ожидаем равную игру в матче и достаточно закрытый футбол от команды.
Основная ставка: Обе команды забьют за 2.09.
Прогноз: можно сыграть на ничейном результате матча.
Дополнительная ставка: Ничья в матче за 2.90.