Ланс — Рома.: прогноз на футбол и ставка за 2.00

2 августа в международном товарищеском матче по футболу сыграют «Ланс» и «Рома». Начало игры — в 19:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Ланс» — «Рома», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Ланс»

Турнирное положение: «Кроваво-золотые» неудачно провели минувший сезон. Команда финишировала на 8 месте в своем чемпионате.

При этом «Ланс» на 5 очков отстал от зоны еврокубков. Да и забивала команда в среднем чаще одного мяча за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Кроваво-золотые» переиграли «Вулверхэмптон» (3:1).

До того команда сумела одолеть «Мец» (2:1). Да и поединок с «Дюнкерком» завершился уверенной победой (5:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 виктории. В этих поединках «Ланс» забил 14 мячей, пропустив в свои ворота 7.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Кроваво-золотые» победили в 3 своих последних матчах. Вот только во всех 5 летних спаррингах команда неизменно пропускала.

Причем «Ланс» не проигрывает уже 3 месяца. А вот в летних контрольных поединках команда выглядит симпатично.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать максимально активно. «Кроваво-золотые» пока провели больше спаррингов, нежели оппонент.

«Рома»

Турнирное положение: «Волки» минувший сезон провели не столь продуктивно. Команда финишировала на 5 месте турнирной таблицы.

Причем «Рома» на один зачетный балл отстала от первой четверки. А вот в собственные ворота команда пропустила 35 мячей в 38 матчах.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела продуктивно. «Волки» одолели «Кайзерслаутерн» (1:0).

До того команда сумела обыграть «Торино» (2:0). А вот несколько ранее она уверенно расправилась с «Миланом» (3:1).

При этом «Рома» в 5 своих последних поединках добыла 4 виктории. Команда отличилась 8 забитыми мячами при 3 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Волки» победили в 3 своих последних поединках. Причем в двух последних матчах команда не пропустила ни разу.

При этом «Рома» только недавно начала серию контрольных матчей. Да и вообще, в плане организации атак у команды имеются проблемы.

Команда в нынешнее межсезонье существенно обновляется в кадровом плане. «Волки» намереваются побороться за путевку в Лигу чемпионов.

Безусловно, номинальные гости будут действовать первым номером. Вот только им нужно срочно прибавлять в плане реализации.

Статистика для ставок

«Рома» не пропускала в 2 последних поединках

Обе команды победили в 3 своих последних матчах

«Кроваво-золотые» в 5 летних спаррингах добыли 3 виктории

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Ланс» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.00. Ничья оценена в 4.00, а победа оппонента — в скромные 3.40.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.44 и 2.75.

Прогноз: «Волки» способны прибавить, и явно максимально активно понесутся к воротам соперника.

«Рома» имеет в своем распоряжении качественных атакующих исполнителей, способных сделать разницу.

Ставка: Победа «Ромы» за 2.00.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.10