ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Йоррел ХатоЙоррел Хато: «Челси» подписывает нового универсала из «Аякса» Хави СимонсКак Хави Симонс изменит атаку «Челси»: победители и проигравшие Виктор Дьекереш Долгожданная «девятка» для «Арсенала» и супер-сделка «Ливерпуля»: топ-10 трансферов в АПЛ
  • 13:17
    • «Зенит» и ЦСКА в 3-м туре РПЛ рассудит арбитр Чистяков
  • 13:05
    • Семак: Ду Кейрос, Ренан и Ахметов ищут новые команды, по Луису Энрике предложений нет
  • 11:08
    • Челестини признался, почему он возглавил ЦСКА
  • 16:13
    • Дани Ольмо — о трансферах «Реала»: Нас не волнует, кого они подписывают
  • 14:34
    • Марио Балотелли может продолжить карьеру в клубе третьего дивизиона Испании
  • 11:32
    • Семак: Если Глушенков готов — он играет
  • 07:58
    • Медведев проиграл Попырину в третьем круге «Мастерса» в Торонто
    Все новости спорта

    Сумеют ли «волки» загрызть «Ланс»?

    Ланс — Рома.: прогноз на футбол и ставка за 2.00

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Товарищеские матчи Прогнозы на Ланс Прогнозы на Рому Прогнозы на футбол Франции Прогнозы на футбол Италии
    Прогноз и ставки на «Ланс» — «Рома»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Брайан Кристанте
    2 августа в международном товарищеском матче по футболу сыграют «Ланс» и «Рома». Начало игры — в 19:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Ланс» — «Рома», коэффициенты, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Товарищеские матчи (клубы) 02 Августа 2025 года

    Ланс

  • Ланс
    •  Ланс 19:00 Рома

    Рома

  • Рим
    •

    «Ланс»

    Турнирное положение: «Кроваво-золотые» неудачно провели минувший сезон. Команда финишировала на 8 месте в своем чемпионате.

    При этом «Ланс» на 5 очков отстал от зоны еврокубков. Да и забивала команда в среднем чаще одного мяча за матч.

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Кроваво-золотые» переиграли «Вулверхэмптон» (3:1).

    До того команда сумела одолеть «Мец» (2:1). Да и поединок с «Дюнкерком» завершился уверенной победой (5:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 виктории. В этих поединках «Ланс» забил 14 мячей, пропустив в свои ворота 7.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Кроваво-золотые» победили в 3 своих последних матчах. Вот только во всех 5 летних спаррингах команда неизменно пропускала.

    Причем «Ланс» не проигрывает уже 3 месяца. А вот в летних контрольных поединках команда выглядит симпатично.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать максимально активно. «Кроваво-золотые» пока провели больше спаррингов, нежели оппонент.

    «Рома»

    Турнирное положение: «Волки» минувший сезон провели не столь продуктивно. Команда финишировала на 5 месте турнирной таблицы.

    Причем «Рома» на один зачетный балл отстала от первой четверки. А вот в собственные ворота команда пропустила 35 мячей в 38 матчах.

  • Не в деньгах счастье. Виллиан Роша покидает ЦСКА ради контракта в ОАЭ
  • А ещё «армейский» клуб расстаётся с Келлвеном
  • Вчера

    • Последние матчи: предыдущий поединок команда провела продуктивно. «Волки» одолели «Кайзерслаутерн» (1:0).

    До того команда сумела обыграть «Торино» (2:0). А вот несколько ранее она уверенно расправилась с «Миланом» (3:1).

    При этом «Рома» в 5 своих последних поединках добыла 4 виктории. Команда отличилась 8 забитыми мячами при 3 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Волки» победили в 3 своих последних поединках. Причем в двух последних матчах команда не пропустила ни разу.

    1500USDИгратьБонус + 150 FS новым игрокамfairpari 130EURИгратьФрибет только по промо LS1W1win

    При этом «Рома» только недавно начала серию контрольных матчей. Да и вообще, в плане организации атак у команды имеются проблемы.

    Команда в нынешнее межсезонье существенно обновляется в кадровом плане. «Волки» намереваются побороться за путевку в Лигу чемпионов.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать первым номером. Вот только им нужно срочно прибавлять в плане реализации.

    Статистика для ставок

    • «Рома» не пропускала в 2 последних поединках

    • Обе команды победили в 3 своих последних матчах

    • «Кроваво-золотые» в 5 летних спаррингах добыли 3 виктории

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Ланс» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.00. Ничья оценена в 4.00, а победа оппонента — в скромные 3.40.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.44 и 2.75.

    Прогноз: «Волки» способны прибавить, и явно максимально активно понесутся к воротам соперника.

    «Рома» имеет в своем распоряжении качественных атакующих исполнителей, способных сделать разницу.

    Ставка: Победа «Ромы» за 2.00.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 2.10

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Ланс — Рома?

    Матч Ланс — Рома состоится 02 августа 2025 года в 19:00 по московскому времени в рамках турнира: .

    Прогноз: какой прогноз на матч Ланс — Рома?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: П2.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Ланс — Рома?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «П2» с коэффициентом у букмекеров 2.00.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Ланс — Рома?

    Смотреть матч турнира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Ланс — Рома?

    Коэффициенты букмекеров: «Ланс» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.00. Ничья оценена в 4.00, а победа оппонента — в скромные 3.40.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.99
  • Прогноз на матч Давидович-Фокина — Меншик
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  2.85
  • Прогноз на матч БАТЭ — Витебск
  • Футбол
  • Сегодня в 18:15
    •  3.20
  • Прогноз на матч Рублев — Сонего
  • Теннис
  • Сегодня в 19:30
    •  2.32
  • Прогноз на матч Фис — Легечка
  • Теннис
  • Сегодня в 19:30
    •  1.82
  • Прогноз на матч Осака — Остапенко
  • Теннис
  • Сегодня в 19:30
    •  4.12
  • Экспресс дня 1 августа
  • Сегодня в 19:45
    •  2.12
  • Прогноз на матч Тиафо — Вукич
  • Теннис
  • Сегодня в 21:00
    •  1.86
  • Прогноз на матч Севастова — Пегула
  • Теннис
  • Сегодня в 21:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Шальке — Герта
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  2.02
  • Прогноз на матч Коболли — Марожан
  • Теннис
  • Завтра в 00:00
    •  2.31
  • Прогноз на матч Бенчич — Мухова
  • Теннис
  • Завтра в 01:00
    •  1.96
  • Прогноз на матч Диалло — Фриц
  • Теннис
  • Завтра в 02:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч Лис — Свентек
  • Теннис
  • Завтра в 02:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Калинская — Свитолина
  • Теннис
  • Завтра в 02:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Ланс — Рома: прогноз и ставка за 2.00, статистика, коэффициенты матча 02.08.202519:00. Сумеют ли «волки» загрызть «Ланс»?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры