Ланс — Рома.: прогноз на футбол и ставка за 2.00

Ланс
Рома
«Ланс»
Турнирное положение: «Кроваво-золотые» неудачно провели минувший сезон. Команда финишировала на 8 месте в своем чемпионате.
При этом «Ланс» на 5 очков отстал от зоны еврокубков. Да и забивала команда в среднем чаще одного мяча за матч.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Кроваво-золотые» переиграли «Вулверхэмптон» (3:1).
До того команда сумела одолеть «Мец» (2:1). Да и поединок с «Дюнкерком» завершился уверенной победой (5:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 виктории. В этих поединках «Ланс» забил 14 мячей, пропустив в свои ворота 7.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Кроваво-золотые» победили в 3 своих последних матчах. Вот только во всех 5 летних спаррингах команда неизменно пропускала.
Причем «Ланс» не проигрывает уже 3 месяца. А вот в летних контрольных поединках команда выглядит симпатично.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать максимально активно. «Кроваво-золотые» пока провели больше спаррингов, нежели оппонент.
«Рома»
Турнирное положение: «Волки» минувший сезон провели не столь продуктивно. Команда финишировала на 5 месте турнирной таблицы.
Причем «Рома» на один зачетный балл отстала от первой четверки. А вот в собственные ворота команда пропустила 35 мячей в 38 матчах.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела продуктивно. «Волки» одолели «Кайзерслаутерн» (1:0).
До того команда сумела обыграть «Торино» (2:0). А вот несколько ранее она уверенно расправилась с «Миланом» (3:1).
При этом «Рома» в 5 своих последних поединках добыла 4 виктории. Команда отличилась 8 забитыми мячами при 3 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Волки» победили в 3 своих последних поединках. Причем в двух последних матчах команда не пропустила ни разу.
При этом «Рома» только недавно начала серию контрольных матчей. Да и вообще, в плане организации атак у команды имеются проблемы.
Команда в нынешнее межсезонье существенно обновляется в кадровом плане. «Волки» намереваются побороться за путевку в Лигу чемпионов.
Безусловно, номинальные гости будут действовать первым номером. Вот только им нужно срочно прибавлять в плане реализации.
Статистика для ставок
- «Рома» не пропускала в 2 последних поединках
- Обе команды победили в 3 своих последних матчах
- «Кроваво-золотые» в 5 летних спаррингах добыли 3 виктории
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Ланс» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.00. Ничья оценена в 4.00, а победа оппонента — в скромные 3.40.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.44 и 2.75.
- 3.60Краснодар — Динамо: прогноз и ставкаЗавтра в 20:30
- 2.10Пари НН — Локомотив: прогноз и ставкаЗавтра в 20:30
- 3.55Ростов — Крылья Советов: прогноз и ставкаЗавтра в 18:00
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Прогноз: «Волки» способны прибавить, и явно максимально активно понесутся к воротам соперника.
«Рома» имеет в своем распоряжении качественных атакующих исполнителей, способных сделать разницу.
Ставка: Победа «Ромы» за 2.00.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.
Ставка: ТБ 3.5 за 2.10