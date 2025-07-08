Олимпия — Кайрат. Ставка (к. 2.15) и прогноз на футбол, Лига чемпионов, 8 июля 2025 года

«Олимпия» из Словении дома сыграет против «Кайрата» из Казахстана в первом матче первого квалификационного раунда Лиги чемпионов. Поединок пройдёт 8 июля, начало — в 20:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Олимпия» — «Кайрат», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Олимпия»

Турнирная таблица: В минувшем сезоне «Олимпия» из Любляны набрала 74 очка и стала чемпионом Словении. Новый розыгрыш внутреннего первенства стартует 26 июля. Матч 1-го тура «Олимпия» проведёт в гостях против клуба «Алюминий».

Последние матчи: Перед стартом в Лиге чемпионов «Олимпия» выиграла у ЦСКА из Софии в товарищеской встрече (3:0).

Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

Состояние команды: «Олимпия» из Любляны провела четыре товарищеские игры, выиграв у «Влазнии» (4:0) и «Вардара» (2:0), а также сыграла вничью с МТК Будапешт (3:3).

«Кайрат»

Турнирная таблица: В сезоне 2024 «Кайрат» смог выиграть титул чемпиона Казахстана, опередив «Астану» всего на один балл. «Жёлто-чёрные» в 24 матчах набрал 47 очков: 14 побед, 5 ничьих и 5 поражений.

В чемпионате Казахстана 2025 «Кайрат» занимает второе место с 36 очками, отставая от «Астаны» на один балл.

Последние матчи: В 16 туре внутреннего первенства «Кайрат» переиграл «Туран» (4:0).

Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

Состояние команды: «Кайрат» не проигрывает на протяжении пяти матчей, чемпион Казахстана одержал также победы над командами «Ордабасы» (1:0), «Кызылжар» (1:0), «Актобе» (2:1) и сыграл вничью с «Жетысу» (2:2).

Статистика для ставок

«Олимпия» — чемпион Словении

«Кайрат» — чемпион Казахстана

«Олимпия» и «Кайрат» ранее в еврокубках не встречались

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Олимпия» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На её победу ставки принимаются с коэффициентом 1.62. Ничья оценена в 4.35, а победа «Кайрата» — в 4.90.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.82 и 1.98.

Прогноз: «Олимпия» вряд ли столкнется с проблемой в игре первого раунда Лиги чемпионов. Словенцы смогут прервать беспроигрышную серию чемпиона Казахстана.

Ставка: Ф1 (-1) с коэффициентом 2.15.

Прогноз: Матчи с участием «Олимпии» и «Кайрата» в последнее время завершаются результативно. Обе команды смогут отличиться в предстоящем поединке.

Ставка: Обе забьют с коэффициентом 1.85.