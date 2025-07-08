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    Олимпия — Кайрат. Ставка (к. 2.15) и прогноз на футбол, Лига чемпионов, 8 июля 2025 года

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    «Олимпия» — «Борац». Лига конференций
    «Олимпия» из Словении дома сыграет против «Кайрата» из Казахстана в первом матче первого квалификационного раунда Лиги чемпионов. Поединок пройдёт 8 июля, начало — в 20:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Олимпия» — «Кайрат», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. Квалификация 08 Июля 2025 года

    Олимпия Любляна

  • Лига конференций. 1/16 финала
    •  Олимпия Любляна 20:00 Кайрат

    Кайрат

  • Казахстан. Премьер-лига
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    «Олимпия»

    Турнирная таблица: В минувшем сезоне «Олимпия» из Любляны набрала 74 очка и стала чемпионом Словении. Новый розыгрыш внутреннего первенства стартует 26 июля. Матч 1-го тура «Олимпия» проведёт в гостях против клуба «Алюминий».

    Последние матчи: Перед стартом в Лиге чемпионов «Олимпия» выиграла у ЦСКА из Софии в товарищеской встрече (3:0).

    Олимпия Любляна — Кайрат: коэффициенты букмекеров

    Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

    Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

    Состояние команды: «Олимпия» из Любляны провела четыре товарищеские игры, выиграв у «Влазнии» (4:0) и «Вардара» (2:0), а также сыграла вничью с МТК Будапешт (3:3).

    «Кайрат»

    Турнирная таблица: В сезоне 2024 «Кайрат» смог выиграть титул чемпиона Казахстана, опередив «Астану» всего на один балл. «Жёлто-чёрные» в 24 матчах набрал 47 очков: 14 побед, 5 ничьих и 5 поражений.

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    • В чемпионате Казахстана 2025 «Кайрат» занимает второе место с 36 очками, отставая от «Астаны» на один балл.

    Последние матчи: В 16 туре внутреннего первенства «Кайрат» переиграл «Туран» (4:0).

    Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

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    Состояние команды: «Кайрат» не проигрывает на протяжении пяти матчей, чемпион Казахстана одержал также победы над командами «Ордабасы» (1:0), «Кызылжар» (1:0), «Актобе» (2:1) и сыграл вничью с «Жетысу» (2:2).

    Статистика для ставок

    • «Олимпия» — чемпион Словении

    • «Кайрат» — чемпион Казахстана

    • «Олимпия» и «Кайрат» ранее в еврокубках не встречались

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Олимпия» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На её победу ставки принимаются с коэффициентом 1.62. Ничья оценена в 4.35, а победа «Кайрата» — в 4.90.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.82 и 1.98.

    Прогноз: «Олимпия» вряд ли столкнется с проблемой в игре первого раунда Лиги чемпионов. Словенцы смогут прервать беспроигрышную серию чемпиона Казахстана.

    Ставка: Ф1 (-1) с коэффициентом 2.15.

    Прогноз: Матчи с участием «Олимпии» и «Кайрата» в последнее время завершаются результативно. Обе команды смогут отличиться в предстоящем поединке.

    Ставка: Обе забьют с коэффициентом 1.85.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Олимпия — Кайрат?

    Матч Олимпия — Кайрат состоится 08 июля 2025 года в 20:00 по московскому времени в рамках турнира: Лига чемпионов.

    Прогноз: какой прогноз на матч Олимпия — Кайрат?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Ф1 (-1).

    Ставка: на что сделать ставку в матче Олимпия — Кайрат?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Ф1 (-1)» с коэффициентом у букмекеров 2.15.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Олимпия — Кайрат?

    Смотреть матч турнира Лига чемпионов в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Олимпия — Кайрат?

    Коэффициенты букмекеров: : «Олимпия» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На её победу ставки принимаются с коэффициентом 1.62. Ничья оценена в 4.35, а победа «Кайрата» — в 4.90.

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