Олимпия — Кайрат. Ставка (к. 2.15) и прогноз на футбол, Лига чемпионов, 8 июля 2025 года

Олимпия Любляна
Кайрат
«Олимпия»
Турнирная таблица: В минувшем сезоне «Олимпия» из Любляны набрала 74 очка и стала чемпионом Словении. Новый розыгрыш внутреннего первенства стартует 26 июля. Матч 1-го тура «Олимпия» проведёт в гостях против клуба «Алюминий».
Последние матчи: Перед стартом в Лиге чемпионов «Олимпия» выиграла у ЦСКА из Софии в товарищеской встрече (3:0).
Олимпия Любляна — Кайрат: коэффициенты букмекеров
Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.
Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов
Состояние команды: «Олимпия» из Любляны провела четыре товарищеские игры, выиграв у «Влазнии» (4:0) и «Вардара» (2:0), а также сыграла вничью с МТК Будапешт (3:3).
«Кайрат»
Турнирная таблица: В сезоне 2024 «Кайрат» смог выиграть титул чемпиона Казахстана, опередив «Астану» всего на один балл. «Жёлто-чёрные» в 24 матчах набрал 47 очков: 14 побед, 5 ничьих и 5 поражений.
В чемпионате Казахстана 2025 «Кайрат» занимает второе место с 36 очками, отставая от «Астаны» на один балл.
Последние матчи: В 16 туре внутреннего первенства «Кайрат» переиграл «Туран» (4:0).
Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.
Состояние команды: «Кайрат» не проигрывает на протяжении пяти матчей, чемпион Казахстана одержал также победы над командами «Ордабасы» (1:0), «Кызылжар» (1:0), «Актобе» (2:1) и сыграл вничью с «Жетысу» (2:2).
Статистика для ставок
- «Олимпия» — чемпион Словении
- «Кайрат» — чемпион Казахстана
- «Олимпия» и «Кайрат» ранее в еврокубках не встречались
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Олимпия» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На её победу ставки принимаются с коэффициентом 1.62. Ничья оценена в 4.35, а победа «Кайрата» — в 4.90.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.82 и 1.98.
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Прогноз: «Олимпия» вряд ли столкнется с проблемой в игре первого раунда Лиги чемпионов. Словенцы смогут прервать беспроигрышную серию чемпиона Казахстана.
Ставка: Ф1 (-1) с коэффициентом 2.15.
Прогноз: Матчи с участием «Олимпии» и «Кайрата» в последнее время завершаются результативно. Обе команды смогут отличиться в предстоящем поединке.
Ставка: Обе забьют с коэффициентом 1.85.