Витория — Крузейро. Ставка (к. 2.32) и прогноз на чемпионат Бразилии 13 июня 2025 года

13 июня в 12-м туре бразильской Серии А по футболу сыграют «Витория» — «Крузейро». Начало встречи — 01:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Витория» — «Крузейро», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Витория»

Турнирное положение: после 11 матчей «Витория» располагается на 16-м месте в таблице Серии А.

Последние матчи: в 11-м туре подопечные Тиагу Карпини на выезде сыграли вничью с «Коринтиансом» (0:0). Соперник играл лучше, владел преимуществом, но так и не смог воплотить его в голы. Ну а «Витория» вполне может быть довольно набранным очком.

Ранее было поражение в Кубке Судамерикана от «Универсидада Католика» (0:1) и в Серии А дома от «Сантоса» (0:1).

Не сыграют: дисквалифицирован — Жандерсон (н), травмированы — Нерис (з), Касерес (з), Хьюго (п), Виллиан Оливейра (п).

Состояние команды: пока «Витории» тяжело и непривычно играть на два фронта в условиях плотного игрового графика. В итоге команда идет в подвале турнирной таблицы и в четырех последних играх набрала всего одно очко. Да и состав у «Витории» откровенно слаб для серьезных целей, а Карпини итак выжимает из него максимум.

«Крузейро»

Турнирное положение: сейчас «Крузейро» идет вторым в чемпионате Бразилии с 23 очками.

Прогнозы и ставки на футбол

Последние матчи: в предыдущей игре «Крузейро» выиграл на своем поле у «Палмейраса» со счетом 2:1, подтвердив свои амбиции в борьбе за самые высокие места в Серии А. Уже к пятой минуте подопечные Жардима забили два мяча после точных ударов Каю Жоржи. «Зеленые» смогли лишь сократить отставание только на исходе матча.

До этого была ничья в Кубке Судамериканы с «Унионом Санта-Фе» (0:0) и победа в гостях в Серии А над «Форталезой» (2:0).

Не сыграют: дисквалифицирован — Кристиан (п), травмирован — Жоау Марсело (з).

Состояние команды: в этом сезоне «Крузейро» показывает, что способен вмешаться в борьбу «Ботафого», «Палмейраса» и «Фламенго» за золотые медали. Качественная селекция перед началом сезона и тренерское мастерство соскучившегося по серьезной работе Леонарду Жардима станут одними из основных факторов успеха.

Статистика для ставок



В первом круге прошлого сезона «Витория» дома сыграла вничью (2:2)

Игра второго круга на поле «Крузейро» завершилась победой хозяев (3:1)

В 2021 году в Серии В «Витория» дома победила (3:0), а игра на выезде закончилась вничью (2:2)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Витории» дают 3,30, а на «Крузейро» — 2,32, ничью букмекеры оценивают в 3,20.

Тотал меньше 2,5 идет за 1,53, а тотал больше 2,5 можно взять за 2,50.

Прогноз: сейчас «Крузейро» на голову сильнее своего соперника и должен уверенно разбираться в этой встрече. У команды нет серьезных потерь в составе, состав более чем мастеровит, стал даже оживать талантливый нападающий Каю Жоржи, который за несколько лет выступления в итальянской Серии А казалось бы совсем потух.

Основная ставка: победа «Крузейро» за 2,32.

Прогноз: также можно заиграть более рисковый вариант с победой гостей в первые 45 минут.

Дополнительная ставка: «Крузейро» выиграет первый тайм за 3,0.