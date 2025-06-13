Витория — Крузейро. Ставка (к. 2.32) и прогноз на чемпионат Бразилии 13 июня 2025 года

Витория Салвадор
Крузейро
«Витория»
Турнирное положение: после 11 матчей «Витория» располагается на 16-м месте в таблице Серии А.
Последние матчи: в 11-м туре подопечные Тиагу Карпини на выезде сыграли вничью с «Коринтиансом» (0:0). Соперник играл лучше, владел преимуществом, но так и не смог воплотить его в голы. Ну а «Витория» вполне может быть довольно набранным очком.
Ранее было поражение в Кубке Судамерикана от «Универсидада Католика» (0:1) и в Серии А дома от «Сантоса» (0:1).
Не сыграют: дисквалифицирован — Жандерсон (н), травмированы — Нерис (з), Касерес (з), Хьюго (п), Виллиан Оливейра (п).
Состояние команды: пока «Витории» тяжело и непривычно играть на два фронта в условиях плотного игрового графика. В итоге команда идет в подвале турнирной таблицы и в четырех последних играх набрала всего одно очко. Да и состав у «Витории» откровенно слаб для серьезных целей, а Карпини итак выжимает из него максимум.
«Крузейро»
Турнирное положение: сейчас «Крузейро» идет вторым в чемпионате Бразилии с 23 очками.
Последние матчи: в предыдущей игре «Крузейро» выиграл на своем поле у «Палмейраса» со счетом 2:1, подтвердив свои амбиции в борьбе за самые высокие места в Серии А. Уже к пятой минуте подопечные Жардима забили два мяча после точных ударов Каю Жоржи. «Зеленые» смогли лишь сократить отставание только на исходе матча.
До этого была ничья в Кубке Судамериканы с «Унионом Санта-Фе» (0:0) и победа в гостях в Серии А над «Форталезой» (2:0).
Не сыграют: дисквалифицирован — Кристиан (п), травмирован — Жоау Марсело (з).
Состояние команды: в этом сезоне «Крузейро» показывает, что способен вмешаться в борьбу «Ботафого», «Палмейраса» и «Фламенго» за золотые медали. Качественная селекция перед началом сезона и тренерское мастерство соскучившегося по серьезной работе Леонарду Жардима станут одними из основных факторов успеха.
Статистика для ставок
- В первом круге прошлого сезона «Витория» дома сыграла вничью (2:2)
- Игра второго круга на поле «Крузейро» завершилась победой хозяев (3:1)
- В 2021 году в Серии В «Витория» дома победила (3:0), а игра на выезде закончилась вничью (2:2)
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на победу «Витории» дают 3,30, а на «Крузейро» — 2,32, ничью букмекеры оценивают в 3,20.
Тотал меньше 2,5 идет за 1,53, а тотал больше 2,5 можно взять за 2,50.
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Прогноз: сейчас «Крузейро» на голову сильнее своего соперника и должен уверенно разбираться в этой встрече. У команды нет серьезных потерь в составе, состав более чем мастеровит, стал даже оживать талантливый нападающий Каю Жоржи, который за несколько лет выступления в итальянской Серии А казалось бы совсем потух.
Основная ставка: победа «Крузейро» за 2,32.
Прогноз: также можно заиграть более рисковый вариант с победой гостей в первые 45 минут.
Дополнительная ставка: «Крузейро» выиграет первый тайм за 3,0.