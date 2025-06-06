Колумбия — Перу: Ставка (к. 1.75) и прогноз на отборочный матч чемпионата мира 2016 года 6 июня 2025 года

Колумбия
Перу
Колумбия
Турнирное положение: сейчас Колумбия идет на шестом месте в отборе на ЧМ-2026 от Южной Америки с 20 очками.
Последние матчи: в предыдущей игре Колумбия на своем поле упустила победу в матче с Парагваем (2:0). Уже к 13-й минуте хозяева вели со счетом 2:0 после точных ударов хавбека «Ливерпуля» Луиса Диаса, но соперник смог отыграться до перерыва, а в середине второго тайма забил второй ответный гол.
Колумбия — Перу: коэффициенты букмекеров
Ранее было поражение от Бразилии в гостях (1:2) и дома от Эквадора (0:1).
Не сыграют: травмирован — Мачадо (з), Сапата (н).
Состояние команды: после отличного старта в отборочном турнире чемпионата мира 2026 года подопечные аргентинца Нестора Лоренцо в четырех последних турах набрали всего одно очко, опустившись в середину турнирной таблицы.
Главной проблемой Колумбии остается отсутствие новых звезд мирового уровня, фактически в составе остался из них только Луис Диас, а молодая поросль значительно уступает в классе Куадрадо, Сапате, Хамесу и компании.
Перу
Турнирное положение: после 14 туров Перу располагается на девятой строчке отбора ЧМ-2026 от Южной Америки с 10 очками.
Последние матчи: в 13-м туре Перу проиграла в гостях Венесуэле со счетом 0:1. Игра проходила с полным преимуществом соперника, а результат полностью отражает ход событий на поле. Перуанцы были на удивление пассивными и не создали ни одного опасного момента.
До этого была победа дома над Боливией (3:1) и поражение в гостях от Аргентины (0:1).
Не сыграют: травмирован — Адвинкула (з).
Состояние команды: в феврале произошла смена главного тренера и сейчас Перу возглавляет бывший игрок сборной Оскар Ибаньес (на временной основе).
У команды остаются минимальные шансы отобраться на ЧМ-2026, состав откровенно слаб, почти никто из футболистов не играет в европейских клубах. Самыми известными сейчас являются хавбек Тапиа из «Леганеса» и ветеран Лападула из итальянской «Специи».
Статистика для ставок
- В первом круге Перу и Колумбия завершили встречу вничью (1:1)
- В прошлом отборе на ЧМ-2022 Колумбия выиграла в гостях (3:0), а дома уступила (0:1)
- На Кубке Америки-2021 Колумбия в матче за бронзу выиграла со счетом 3:2
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на победу Колумбии дают 1,40, а на Перу — 11,5, ничью букмекеры оценивают в 4,60.
Тотал меньше 2,5 идет за 1,75, а тотал больше 2,5 можно взять за 2,16.
- 3.25Испания — Франция: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
- 2.80Парагвай — Уругвай: прогноз и ставкаЗавтра в 03:00
- 2.05Россия — Нигерия: прогноз и ставкаЗавтра в 20:00
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Прогноз: Перу сейчас имеет откровенно слабый состав, особенно в атакующей линии. Главной звездой атаки считается 35-летний ветеран Лападула, играющий в итальянской Серии В. Всего же Перу смог забить только 6 голов в 14 матчах. Колумбия тоже сейчас далеко не звездная команда, а обычный середняк без ярких исполнителей впереди. Вряд ли стоит ждать много голов.
Основная ставка: тотал меньше 2,5 за 1,75.
Прогноз: Перу способен закрыться и сыграть 0:0 или 1:1, используя единственный момент. Можно рискнуть и попробовать ничейный исход.
Дополнительная ставка: ничья за 4,60.