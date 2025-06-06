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    Матч получится не самым зрелищным

    Колумбия — Перу: Ставка (к. 1.75) и прогноз на отборочный матч чемпионата мира 2016 года 6 июня 2025 года

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    Прогноз и ставки на Колумбия — Перу
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    Луис Диас
    6 июня в отборе на чемпионат мира 2026 года от Южной Америки сыграют Колумбия и Перу. Начало встречи — 23:30 мск. Ставка и прогноз на матч Колумбия — Перу, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. ЧМ-2026. Отбор. Южная Америка 06 Июня 2025 года

    Колумбия

  • Санта-Фе-Де-Богота
    •  Колумбия 23:30 Перу

    Перу

  • Лима
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    Колумбия

    Турнирное положение: сейчас Колумбия идет на шестом месте в отборе на ЧМ-2026 от Южной Америки с 20 очками.

    Последние матчи: в предыдущей игре Колумбия на своем поле упустила победу в матче с Парагваем (2:0). Уже к 13-й минуте хозяева вели со счетом 2:0 после точных ударов хавбека «Ливерпуля» Луиса Диаса, но соперник смог отыграться до перерыва, а в середине второго тайма забил второй ответный гол.

    Колумбия — Перу: коэффициенты букмекеров

    Ранее было поражение от Бразилии в гостях (1:2) и дома от Эквадора (0:1).

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    • Не сыграют: травмирован — Мачадо (з), Сапата (н).

    Состояние команды: после отличного старта в отборочном турнире чемпионата мира 2026 года подопечные аргентинца Нестора Лоренцо в четырех последних турах набрали всего одно очко, опустившись в середину турнирной таблицы.

    Главной проблемой Колумбии остается отсутствие новых звезд мирового уровня, фактически в составе остался из них только Луис Диас, а молодая поросль значительно уступает в классе Куадрадо, Сапате, Хамесу и компании.

    Перу

    Турнирное положение: после 14 туров Перу располагается на девятой строчке отбора ЧМ-2026 от Южной Америки с 10 очками.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Последние матчи: в 13-м туре Перу проиграла в гостях Венесуэле со счетом 0:1. Игра проходила с полным преимуществом соперника, а результат полностью отражает ход событий на поле. Перуанцы были на удивление пассивными и не создали ни одного опасного момента.

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    До этого была победа дома над Боливией (3:1) и поражение в гостях от Аргентины (0:1).

    Не сыграют: травмирован — Адвинкула (з).

    Состояние команды: в феврале произошла смена главного тренера и сейчас Перу возглавляет бывший игрок сборной Оскар Ибаньес (на временной основе).

    У команды остаются минимальные шансы отобраться на ЧМ-2026, состав откровенно слаб, почти никто из футболистов не играет в европейских клубах. Самыми известными сейчас являются хавбек Тапиа из «Леганеса» и ветеран Лападула из итальянской «Специи».

    Статистика для ставок

    • В первом круге Перу и Колумбия завершили встречу вничью (1:1)

    • В прошлом отборе на ЧМ-2022 Колумбия выиграла в гостях (3:0), а дома уступила (0:1)

    • На Кубке Америки-2021 Колумбия в матче за бронзу выиграла со счетом 3:2

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на победу Колумбии дают 1,40, а на Перу — 11,5, ничью букмекеры оценивают в 4,60.

    Тотал меньше 2,5 идет за 1,75, а тотал больше 2,5 можно взять за 2,16.

    Прогноз: Перу сейчас имеет откровенно слабый состав, особенно в атакующей линии. Главной звездой атаки считается 35-летний ветеран Лападула, играющий в итальянской Серии В. Всего же Перу смог забить только 6 голов в 14 матчах. Колумбия тоже сейчас далеко не звездная команда, а обычный середняк без ярких исполнителей впереди. Вряд ли стоит ждать много голов.

    Основная ставка: тотал меньше 2,5 за 1,75.

    Прогноз: Перу способен закрыться и сыграть 0:0 или 1:1, используя единственный момент. Можно рискнуть и попробовать ничейный исход.

    Дополнительная ставка: ничья за 4,60.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Колумбия — Перу?

    Матч Колумбия — Перу состоится 06 июня 2025 года в 23:30 по московскому времени в рамках турнира: .

    Прогноз: какой прогноз на матч Колумбия — Перу?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Тотал меньше 2,5.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Колумбия — Перу?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Тотал меньше 2,5» с коэффициентом у букмекеров 1.75.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Колумбия — Перу?

    Смотреть матч турнира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Колумбия — Перу?

    Коэффициенты букмекеров: : на победу Колумбии дают 1,40, а на Перу — 11,5, ничью букмекеры оценивают в 4,60.

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