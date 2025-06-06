Колумбия — Перу: Ставка (к. 1.75) и прогноз на отборочный матч чемпионата мира 2016 года 6 июня 2025 года

6 июня в отборе на чемпионат мира 2026 года от Южной Америки сыграют Колумбия и Перу. Начало встречи — 23:30 мск. Ставка и прогноз на матч Колумбия — Перу, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Колумбия

Турнирное положение: сейчас Колумбия идет на шестом месте в отборе на ЧМ-2026 от Южной Америки с 20 очками.

Последние матчи: в предыдущей игре Колумбия на своем поле упустила победу в матче с Парагваем (2:0). Уже к 13-й минуте хозяева вели со счетом 2:0 после точных ударов хавбека «Ливерпуля» Луиса Диаса, но соперник смог отыграться до перерыва, а в середине второго тайма забил второй ответный гол.

Ранее было поражение от Бразилии в гостях (1:2) и дома от Эквадора (0:1).

Не сыграют: травмирован — Мачадо (з), Сапата (н).

Состояние команды: после отличного старта в отборочном турнире чемпионата мира 2026 года подопечные аргентинца Нестора Лоренцо в четырех последних турах набрали всего одно очко, опустившись в середину турнирной таблицы.

Главной проблемой Колумбии остается отсутствие новых звезд мирового уровня, фактически в составе остался из них только Луис Диас, а молодая поросль значительно уступает в классе Куадрадо, Сапате, Хамесу и компании.

Перу

Турнирное положение: после 14 туров Перу располагается на девятой строчке отбора ЧМ-2026 от Южной Америки с 10 очками.

Прогнозы и ставки на футбол

Последние матчи: в 13-м туре Перу проиграла в гостях Венесуэле со счетом 0:1. Игра проходила с полным преимуществом соперника, а результат полностью отражает ход событий на поле. Перуанцы были на удивление пассивными и не создали ни одного опасного момента.

До этого была победа дома над Боливией (3:1) и поражение в гостях от Аргентины (0:1).

Не сыграют: травмирован — Адвинкула (з).

Состояние команды: в феврале произошла смена главного тренера и сейчас Перу возглавляет бывший игрок сборной Оскар Ибаньес (на временной основе).

У команды остаются минимальные шансы отобраться на ЧМ-2026, состав откровенно слаб, почти никто из футболистов не играет в европейских клубах. Самыми известными сейчас являются хавбек Тапиа из «Леганеса» и ветеран Лападула из итальянской «Специи».

Статистика для ставок

В первом круге Перу и Колумбия завершили встречу вничью (1:1)

В прошлом отборе на ЧМ-2022 Колумбия выиграла в гостях (3:0), а дома уступила (0:1)

На Кубке Америки-2021 Колумбия в матче за бронзу выиграла со счетом 3:2

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу Колумбии дают 1,40, а на Перу — 11,5, ничью букмекеры оценивают в 4,60.

Тотал меньше 2,5 идет за 1,75, а тотал больше 2,5 можно взять за 2,16.

Прогноз: Перу сейчас имеет откровенно слабый состав, особенно в атакующей линии. Главной звездой атаки считается 35-летний ветеран Лападула, играющий в итальянской Серии В. Всего же Перу смог забить только 6 голов в 14 матчах. Колумбия тоже сейчас далеко не звездная команда, а обычный середняк без ярких исполнителей впереди. Вряд ли стоит ждать много голов.

Основная ставка: тотал меньше 2,5 за 1,75.

Прогноз: Перу способен закрыться и сыграть 0:0 или 1:1, используя единственный момент. Можно рискнуть и попробовать ничейный исход.

Дополнительная ставка: ничья за 4,60.